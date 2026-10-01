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Itt a döntés: így alakul a benzin és a dízel ára
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Itt a döntés: így alakul a benzin és a dízel ára

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Október első napján sem történt árváltozás a hazai töltőállomásokon, írja a holtankoljak.

A 95-ös benzin és a gázolaj országos átlagára egyaránt megegyezik a szeptember végi értékekkel, így az új hónap változatlan árakkal indul.

Az október első napján érvényes országos átlagárak:

  • 95-ös benzin: 636 Ft/liter
  • Gázolaj: 709 Ft/liter
bendizma-858252-858838

A szeptember végi időszakban a hazai üzemanyagárak meglehetősen stabilan alakultak. Eközben a nemzetközi olajpiacon jelentős mozgás zajlott. A Brent szeptemberben mintegy 14 százalékkal drágult, majd az elmúlt napokban ismét 100 dollár alá került.

A mostani piaci mozgásokat többek között a közel-keleti olajszállítások fokozatos helyreállása és az amerikai olajkészletek váratlan növekedése is befolyásolja. A világpiaci árak változása azonban egyelőre nem okozott újabb módosulást a hazai kiskereskedelmi átlagárakban.

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