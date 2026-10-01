Itt a friss brókersorrend: a Wood maradt az élen

Szeptemberben 566,6 milliárd forintos forgalom bonyolódott a Budapesti Értéktőzsde azonnali részvénypiacán, miközben a napi átlagos kereskedési volumen 25,75 milliárd forintra emelkedett. A befektetési szolgáltatók élmezőnye változatlan maradt, a rangsort szeptemberben is a Wood & Company, a Concorde és az Erste vezette - derül ki a BÉT közleményéből.

A hónap során a nemzetközi részvénypiacokat változó irányú mozgások jellemezték. A meghatározó tőzsdék hangulatát szeptemberben leginkább a közel-keleti konfliktus és az energiapiaci fejlemények, az AI-szektor kilátásai, valamint az amerikai monetáris politika alakulása határozta meg. A befektetők a közel-keleti diplomáciai fejleményeket, valamint az amerikai és kínai elnök szeptember végi találkozóját is figyelemmel kísérték.

A BUX szeptemberben az előző hónaphoz képest 2,7 százalékos csökkenéssel, 145 181,93 ponton zárta a kereskedést. A kisebb kapitalizációjú hazai részvények teljesítményét követő BUMIX 9 176,82 ponton, míg a régiós CETOP NTR index 3 171,61 ponton állt a hónap végén.

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A Budapesti Értéktőzsdén szeptemberben élénkebb napi átlagos forgalom mellett zajlott a kereskedés a nyári, szezonálisan alacsonyabb forgalmú időszakokhoz képest. A havi azonnali részvénypiaci forgalom 566,6 milliárd forintot tett ki, míg

a napi átlagos kereskedési volumen 25,75 milliárd forintra emelkedett.

Az OTP Bank szeptemberben is megőrizte vezető pozícióját: a papírjaival 377,5 milliárd forint értékben kereskedtek, amivel így a teljes részvénypiaci forgalom 66,6 százalékát adta. A bankot ezúttal is a Mol és a Richter Gedeon követte – míg az olajvállalat 110,9 milliárd, a gyógyszeripari társaság 48,7 milliárd forintos forgalmat ért el.

A befektetési szolgáltatók versenyében szeptemberben ismét a Wood & Company zárt az első helyen, 369,1 milliárd forintos forgalmat bonyolítva. A céget a Concorde és az Erste követte a második és harmadik helyen, 310,9 milliárd, valamint 169,7 milliárd forinttal.

A hónap fontos tőkepiaci eseménye volt a Vertical Group kategóriaváltása: a társaság részvényeivel szeptember 30-tól az Xtend piac helyett immár a BÉT Standard kategóriájában kereskedhetnek a befektetők. Szintén ősz elején került sor a BÉT indexeinek felülvizsgálatára is, amelynek eredményeként október 1-jétől a Zwack részvénye kikerült a BUX kosarából, új részvény pedig ezúttal nem került be az indexbe.

Címlapkép forrása: Szabó Gábor / Gabriel Szabo