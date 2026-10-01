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Jöhet a Temu trónfosztása? − Megnéztük a legújabb e-kereskedelmi trendeket
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Jöhet a Temu trónfosztása? − Megnéztük a legújabb e-kereskedelmi trendeket

Portfolio
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A Portfolio Checklist szerdai adásában többek között a magyar e-kereskedelmi piac idei trendjeivel foglalkoztunk a PwC legfrissebb Digitális Kereskedelmi Körképe alapján. A változó fogyasztói szokások és a kínai termékekre vonatkozó új vámrendelkezésekről is szót ejtettünk Madar Norbertettel,  a PwC Magyarország e-kereskedelmi tanácsadási területének igazgatójával, a Digitális Kereskedelmi Szövetség alelnökével. (A megszólalás (13:56-nál indul.)

A műsor első részében a magyar államadósság helyzete került fókuszba, különös tekintettel arra, hogy az Államadósságkezelő Központ idén mintegy 60%-kal megemelte az nettó finanszírozási igényét. A magyar államadósság újrakevert finanszírozási tervéről, a lakossági befektetők ebben játszott átalakuló szerepéről és a számukra kínált legújabb állampapírokról is beszélgettünk Süle-Szigeti Bulcsúval, a Portfolio elemzőjével.
Budapest Economic Forum 2026
Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.
Információ és jelentkezés

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

Főbb részek:

  • Intro − (00:00)
  • Újraszabott államadósság-finanszírozás − (01:45)
  • E-kereskedelmi aktualitások: szorul a Temu-hurok − (13:56)

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