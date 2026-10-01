Kapott egy újabb ütést a magyar tőzsde, nagy esésben a Mol, zuhan az OTP

Miközben az európai tőzsdék ledolgozták a mínuszok nagy részét, a magyar részvénypiacot egyre lejjebb ütik, a BUX már 2,3 százalékos esésnél jár.

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A blue chipek közül az OTP teljesít a leggyengébben, 3,5 százalékos a mínusz,

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de a Mol is közel 2,9 százalékos esésnél tart.