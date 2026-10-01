Kapott egy újabb ütést a magyar tőzsde, nagy esésben a Mol, zuhan az OTP

Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Tíz szétvert részvény, aminek robbanhat az árfolyama
Bár az S&P 500 a történelmi csúcsa közelében jár, a felszín alatt aggasztó jelek mutatkoznak: az indexben szereplő részvények közel felénél technikailag medve piac alakult ki, és a dotkomlufi óta nem látott mértékben koncentrálódik az emelkedés néhány nagy AI-részvényre. Az eladási hullámok ugyanakkor vételi lehetőségeket is teremthetnek: tíz részvényt mutatunk most, izgalmas befektetési sztorikkal, amelyekben jelentős felértékelődési potenciált látnak az elemzők az árfolyamkorrekciók után.
Mi mozgatja most a részvénypiacokat és mi lesz az OTP-vel?
Már meghallgatható a Portfolio Checklist csütörtöki adása. A műsor első részében azt vizsgáltuk meg, miért vált óvatosabbá a hangulat a nemzetközi részvénypiacokon, és milyen szerepet játszanak ebben a magas kötvényhozamok, az energiaárak és a geopolitikai kockázatok. Külön kitértünk az amerikai piac szerkezetére, az európai tőzsdék helyzetére és az OTP árfolyamára is. Vendégünk Ignáth Miklós, a Portfolio Investment Services vezető privátbankára volt. A második részben azt jártuk körbe, hogyan lehet Magyarországnak egyszerre kiterjedt gyorsforgalmi úthálózata, miközben a közutak jelentős része rossz állapotban van. Molnár Lászlóval, a GKI vezető kutatójával arról beszélgettünk, mi vezetett idáig, és milyen finanszírozási, felújítási és közlekedéspolitikai döntésekre lenne szükség a helyzet érdemi javításához.
Nagy mínuszban a BUX
A BUX 3,5 százalékot esett, a blue chipek közül a Richter és a Telekom minimális eséssel megúszta a napot eddig.
Lejárt az állampapírok kora? - Jön a Portfolio ingyenes befektetési klubja
Mi jöhet az állampapírok és az AI-részvények után? A geopolitikai feszültségek, az olajpiaci turbulenciák és a BUX többéves menetelése mellett egyre többször merül fel a kérdés: mely eszközosztályokban és piacokon van még fantázia, hova tegyük a pénzünket? 2026. október 7-én a Hotel InterContinental Budapest ad otthont a Portfolio Befektetési Klubnak, ahol a szakma kiválóságai gyűlnek össze, hogy irányt mutassanak a gyorsan változó gazdasági környezetben. Ne habozzon, tekintse meg a részletes programot és az előadók listáját, és biztosítsa helyét a rendezvényen még ma!
6%-os esésnél jár az OTP
Nincs megállás, 6 százalékos esésnél tart az OTP, ilyen mértékű napközbeni esésre utoljára márciusban, az iráni háború kitörésekor volt példa.
A Mol is egyre lejjebb kerül, 3 százalékot esett az olajcég részvénye.
OTP: -5%
Az OTP már 5 százalékos esésnél tart.
Az OTP mélyrepülése hétfőn kezdődött, amikor napvilágot látott az értesülés, miszerint az OTP megkezdte oroszországi stratégiájának felülvizsgálatát, és már a teljes kivonulás lehetőségét is mérlegeli, miután az oroszországi működés a balti terjeszkedés (Luminor) egyik legfontosabb kérdésévé vált.
Lefordultak az amerikai és európai tőzsdék is
Mostanra az amerikai indexek is lefordultak, a S&P 500 0,2 százalékos, a Dow 0,3 százalékos mínuszban áll.
Az európai indexek is visszakanyarodtak, a DAX újra 0,5 százalékos esésnél jár, az FTSE-100 és a CAC-40 pedig 1 százalék feletti csökkenésnél tart.
Továbbra is nagyon erős az amerikai feldolgozóipar
Szeptemberben az ISM feldolgozóipari beszerzésimenedzser-indexe kissé csökkent, 54,6 pontról 54,5 pontra, elmaradva az 55 pontos várakozástól. Az amerikai feldolgozóipar ennek ellenére továbbra is kirobbanó formában van: az új megrendelések és a foglalkoztatottsági alindex egyaránt emelkedett. Aggodalomra ad okot ugyanakkor, hogy az árkomponens 71,1 pontról 77,9 pontra ugrott, jelezve a növekvő inflációs nyomást. A szakértők szerint az adatok egyértelműen a további kamatemelések irányába mutatnak.
Ezekkel a befektetésekkel lehetett idén nagyot nyerni és csúnyát bukni a tőzsdén
Háború, olajárrobbanás, emelkedő kötvényhozamok és töretlen AI-láz alakította idén a globális tőkepiacokat, miközben itthon a kormányváltás is átírta az erőviszonyokat. A negyedik negyedév kezdetére látványos különbségek alakultak ki a nyertesek és a vesztesek között: egyes befektetések szárnyaltak, másutt az érték jelentős része elolvadt, és a biztonságosnak tartott eszközök sem feltétlenül nyújtottak menedéket. Mutatjuk az idei év eddigi legnagyobb nyerteseit és veszteseit, valamint az árfolyammozgások mögött álló történeteket. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Tovább esik az OTP
Az OTP közel 4 százalékos esésnél tart.
Egyre lejjebb ütik a magyar tőzsdét
Miközben az európai tőzsdék ledolgozták a mínuszok nagy részét, a magyar részvénypiacot egyre lejjebb ütik, a BUX már 2,3 százalékos esésnél jár.
A blue chipek közül az OTP teljesít a leggyengébben, 3,5 százalékos a mínusz,
de a Mol is közel 2,9 százalékos esésnél tart.
1 milliárd forint értékben vett OTP-részvényeket az igazgatósági tag érdekeltsége
OTP-részvényeket vett a Nagy György igazgatósági taggal szoros kapcsolatban álló Masped szeptember 30-án, a budapesti tőzsdén – derül ki az OTP tájékoztatásából. Összesen 25 ezer darab részvényt vásárolt, 43 081 forintos átlagáron, ami 1,08 milliárd forintnak felel meg.
Emelkedéssel indítják az októbert az amerikai tőzsdék
Emelkedéssel kezdik a kereskedést a vezető amerikai indexek, a Dow 0,5 százalékos, az S&P 500 0,3 százalékos, a Nasdaq 0,4 százalékos pluszban áll.
Az űrbe költözhet a Google mesterséges intelligenciája
Az Alphabet az űrbe küldi saját fejlesztésű mesterségesintelligencia-chipjeit, hogy tesztelje, alkalmasak-e a műholdas AI-infrastruktúra megvalósítására. A vállalat a SpaceX Falcon 9 rakétájával juttatja pályára a kísérleti eszközt, amivel egy lépéssel közelebb kerülhet az űrbéli adatközpontok kiépítéséhez - számolt be a CNBC.
Ledolgozta az esést a DAX
A DAX index mostanra visszajött tegnapi záróértékére, sőt, minimális pluszban áll az irányadó német index.
Mol-hír érkezett
Nem hajtja végre a Mol azt az áprilisban bejelentett tranzakciót, amelynek keretében közel 40 százalékra növelte volna részesedését az Alteóban, cserébe pedig megvált volna a Waberer'sben meglévő 15 százalékos részvénycsomagjától – jelentette be a vállalat.
A hírt követően a Mol árfolyama esik, 1,5 százalékos mínuszban áll a részvény, az Alteo kissé emelkedik, 1,3 százalékos pluszban a papír, míg a Waberer’s 3,2 százalékos mínuszban áll.
Itt a friss brókersorrend: a Wood maradt az élen
Szeptemberben 566,6 milliárd forintos forgalom bonyolódott a Budapesti Értéktőzsde azonnali részvénypiacán, miközben a napi átlagos kereskedési volumen 25,75 milliárd forintra emelkedett. A befektetési szolgáltatók élmezőnye változatlan maradt, a rangsort szeptemberben is a Wood & Company, a Concorde és az Erste vezette - derül ki a BÉT közleményéből.
Kútba esett a Mol nagy részvénycseréje: mégsem nő 40 százalékra az Alteo-részesedés
Nem hajtja végre a Mol azt az áprilisban bejelentett tranzakciót, amelynek keretében közel 40 százalékra növelte volna részesedését az Alteóban, cserébe pedig megvált volna a Waberer'sben meglévő 15 százalékos részvénycsomagjától - olvasható a vonatkozó közleményben. A vállalat szerint az adásvételi szerződésekben meghatározott határidőig nem sikerült megszerezni valamennyi szükséges hatósági jóváhagyást, ezért a Mol élt a szerződések felmondásának lehetőségével.
Távozik a 4iG igazgatóságának egyik tagja
Változás történt a 4iG Nyrt. igazgatóságában – jelentette be a vállalat a BÉT-en publikált közleményében.
Szépítenek az európai tőzsdék
Az európai tőzsdéken kitartanak a mínuszok, bár mérséklődtek az esések délelőtthöz képest, a DAX már csak minimális, 0,1 százalékos mínuszban áll, de a brit és a francia piac is szépített, az FTSE-100 1,2 százalékos, a CAC-40 0,6 százalékos mínuszban van már csak.
Az amerikai indexek emelkedéseket jeleznek előre a nyitásra, az S&P 500 0,3 százalékos emelkedéssel nyithat, a Nasdaq futures 0,6 százalékos pluszban áll.
Mérséklődnek a mínuszok a magyar tőzzsdén
Mérséklődnek a mínuszok az európai tőzsdéken, a BUX is valamelyest szépített, az OTP már csak 1 százalékos mínuszban áll.
Hitelminősítést adott ki a Moody's a 4iG távközlési leányvállalatára
A Moody’s Ratings értékelte a 4iG Csoport magyarországi és nyugat-balkáni távközlési portfólióját összefogó 4iG Távközlési Holding Zrt.-t, amelyre Ba1 adósbesorolást állapított meg, pozitív kilátás mellett – áll a 4iG közleményében.
Kínai hírekre ugrik az olajár
Újra emelkedik az olajár, miután piaci értesülések szerint a kínai finomítók felfüggesztenék az októberi üzemanyag-exportot a belföldi ellátás biztosítása érdekében. A brent újra 100 dollár fölé emelkedett, 2,7 százalékos pluszban jár, a WTI pedig 2,6 százalékkal drágult.
OTP: -2,7%
A BUX már 1,3 százalékos csökkenésénél tart, masszív esés van az OTP piacán, 2,7 százalékos mínuszban a bankpapír.
Egyre lejjebb az európai indexek
Különösen nagyot esik ma a brit tőzsde, az FTSE-100 már 2 százalékos mínuszban jár. Nem sokkal marad el a francia piac sem, a CAC-40 1,7 százalékot esett.
A DAX közben 1,4 százalékkal került lejjebb.
Megütötte az erős forint a Pensum Groupot
Jelentősen csökkent a Pensum Group bevétele az idei első félévben és a veszteséggel zárta az időszakot a vállalat, fel is függesztette akvizíciós tevékenységét a cég.
Csúnya, ami az európai tőzsdéken megy
Egyre nagyobb mínuszba ütik az vezető európai indexeket,
a Stoxx 600 már 1,3 százalékos, a DAX 1,2 százalékos, az FTSE-100 1,7 százalékos, a CAC-40 pedig 1,4 százalékos mínuszban áll.
A tőzsdék nyomás alá kerültek a globális kötvényhozamok emelkedésével. Sokéves csúcsokon vannak a hozamok, az amerikai 10 éves hozam például 2002 óta nem látott szintre, 5,3 százalékra emelkedett. Az inflációs kockázatok erősödnek az energiaköltségek emelkedésével, az AI-boom pedig a növekedési várakozásokat táplálja, ami miatt a várakozások szerint tartósan magasan maradhatnak a kamatok.
Ilyen környezetben pedig kockázatkerülésbe váltottak a befektetők, ami ma is látszik a tőzsdei teljesítményeken.
Műholdak építésébe kezd a Nokia
A Nokia és a műholdas technológiával foglalkozó finn Iceye közös fejlesztésbe kezd, amelynek keretében kormányzati és védelmi célú, alacsony Föld körüli pályán (LEO) működő kommunikációs rendszereket építenek ki.
10 százalékos pluszban az Opus
Eddig a hazai papírok közül az Opus a nap nyertese, az árfolyam 10 százalékos pluszban van, valamivel átlag feletti forgalom mellett.
Tovább esik az OTP
Az OTP ma is esik, 1,5 százalékos mínuszban van a részvény, a BUX mai eséséért nagyrészt a bankpapír felel.
Európa-szerte a leggyengébben teljesítő szektor ma a bankszektor.
Esés Európában
Esnek az európai tőzsdék a nyitást követő percekben, a Stoxx 600 0,5 százalékkal, a DAX 0,4 százalékkal, az FTSE-100 1 százalékkal került lejjebb, míg a CAC-40 0,5 százalékot veszített értékéből.
Komolyabb eséssel nyit a magyar tőzsde
Esnek az európai tőzsdék és a magyar piacon is elromlott a hangulat, jelentős eséssel kezdi a napot a BUX.
Felülteljesítő a Mol a nyitásban
Minimális, 0,1 százalékos emelkedéssel nyit a Mol árfolyama azt követően, hogy a társaság engedélyt kapott a NIS-tárgyalások folytatására. A részvény felülteljesítő ma a magyar tőzsdén, a BUX fél százalékos eséssel kezdte a kereskedést.
Beolvadás jön 4iG-nál
A 4iG Nyrt. tájékoztatása szerint a Poli Computer PC Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. beolvad a 4iG Informatikai Zrt.-be.
A beolvadás napjaként 2026. szeptember 30-át jelölték ki, az új struktúra szerinti működés pedig 2026. október 1-jén indul. A tranzakció keretében a Poli Computer PC Kft. munkavállalóit a beolvadás napjától a 4iG Informatikai Zrt. jogfolytonosan foglalkoztatja tovább.
A legendás tőzsdeguru szerint össze kellene omlaniuk a piacoknak az emberiség érdekében
Michael Burry, a 2008-as jelzáloghitel-válságot előrejelző befektető az X-en figyelmeztette a piac szereplőit, hogy a mesterséges intelligencia körüli eufória súlyos tőkeromboláshoz vezethet, ha az OpenAI és az Anthropic tőzsdére lép - írja a Benzinga.
Megerősítette idei eredménycélját a PannErgy
Megerősítette idei EBITDA-célját a PannErgy azt követően, hogy életbe léptek az új hatósági távhődíjak - derül ki a BÉT-en publikált közleményből.
Megérkezett a Google új fegyvere, amivel visszavágna a mesterséges intelligencia háborújában
A Google szerdán mutatta be Argon nevű új, csúcskategóriás mesterségesintelligencia-modelljét, amely a Gemini 4 generáció zászlóshajója lesz. A vállalat részvényei emelkedtek is másfél százalékot szerda este a zárás utáni kereskedésben. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Esik az olajár
Az olajár esik ma reggel, a WTI 0,9 százalékkal, a brent 0,6 százalékkal került lejjebb, miután a kínálati félelmek némileg enyhültek, miután Szaúd-Arábia újraindította az olajtankerek rakodását a Vörös-tenger partján lévő Yanbu kikötőjében.
Nagyot gurított a Micron
A vártnál jóval erősebb negyedéves eredményekkel zárta a 2026-os pénzügyi évet a Micron, miközben a mesterséges intelligencia iránti kereslet továbbra is rendkívüli ütemben hajtja a memóriachipek piacát. A vállalat a következő negyedévre vonatkozóan is az elemzői várakozásokat meghaladó előrejelzést adott - közölte a CNBC. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Itt a bejelentés: megkapta a hivatalos amerikai engedélyt a Mol
Újabb amerikai engedélyt kapott a Mol a szerb NIS többségi részesedésének tervezett megvásárlásához kapcsolódó tárgyalások folytatására, olvasható a vonatkozó közleményben. Az engedély immár október végéig érvényes.
Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!
Hol vannak még olyan befektetési lehetőségek, amiket nem fedezett fel teljesen a piac? Október 21-én a Portfolio Investment Day-en erre is keressük a választ. Pletser Tamás, az OTP Alapkezelő senior portfóliómenedzsere és Molnár Péter, az Erste Investment nyersanyagpiaci specialistája mutatja meg, milyen lehetőségeket teremthetnek az energiapiacot felforgató folyamatok, és mik azok az energetikai és nyersanyagpiaci befektetések, amikben még komoly potenciál lehet. A konferencián Magyarország vezető befektetési szakemberei és ismert milliárdos üzletemberek is konkrét ötleteket hoznak, a részvényektől és állampapíroktól az energián és nyersanyagokon át egészen a bitcoinig és az ingatlanig. A konferencián van lehetőség az ingyenes részvételre, a program itt érhető el, a regisztráció pedig itt. Portfolio Signature előfizetők díjmentesen vehetnek részt az eseményen!
Folytathatja a NIS-tárgyalásokat a Mol
Ami a magyar piacot illeti, a vállalati hírek közül kiemelhető a Mol ma reggeli tájékoztatása, miszerint a cég szeptember 30-án hivatalos engedélyt kapott az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatalától arra, hogy 2026. október 30-ig folytassa a tárgyalásokat a Naftna Industrija Srbije (NIS) többségi részesedésének megvásárlásáról - derül ki a BÉT-közleményből.
Az előző engedély szeptember 30-ig szólt a NIS többségi részesedésének tervezett megvásárlásához, ezt hosszabbította meg a lépéssel az OFAC.
Mi történik a tőzsdéken?
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,9 százalékot esett, a S&P 500 0,3 százalék mínuszban zárt, míg a Nasdaq 0,2 százalék pluszban zárt.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel a Nikkei komolyabbat emelkedett, 3,6 százalékos pluszban áll, a Kospi 1,8 százalékot erősödött, míg a fontosabb tőzsdék közül a kínai és a hongkongi részvénypiacon is kereskedési szünnap volt.
- Mérsékelt esésekkel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,5 százalékos mínuszban nyithat, a CAC 0,2 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,4 százalékot eshet
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,5 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,7 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq futures 1,3 százalék pluszban áll.
Mi várható makro fronton?
Ma Christine Lagarde EKB-elnök beszéde adhat újabb jelzéseket az európai monetáris politika kilátásairól. Az Egyesült Államokban a heti új munkanélküli-segélykérelmek száma és az ISM szeptemberi feldolgozóipari beszerzésimenedzser-indexe jelenik meg. A piac az ipari aktivitás mellett a felmérés foglalkoztatási és árindexeit is figyelheti a pénteki munkaerőpiaci jelentés előtt.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 32,6 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 5,9 százalékos eséssel a CSI 300 index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 69,2 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 21,7 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 69,7 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|50 906,05
|-0,9%
|-1,2%
|-5,0%
|5,9%
|9,7%
|50,4%
|S&P 500
|7 651,54
|-0,3%
|-0,7%
|-0,8%
|11,8%
|14,4%
|77,6%
|Nasdaq
|30 408,5
|0,2%
|-0,2%
|3,3%
|20,4%
|23,2%
|107,0%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|66 753,72
|1,9%
|2,7%
|0,5%
|32,6%
|48,6%
|126,6%
|Hang Seng
|24 613,27
|0,4%
|-0,9%
|-3,8%
|-4,0%
|-8,3%
|0,2%
|CSI 300
|4 357,62
|0,3%
|-3,5%
|-5,5%
|-5,9%
|-6,1%
|-10,5%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 199,19
|-0,8%
|-0,8%
|-5,2%
|2,9%
|5,5%
|65,1%
|CAC
|7 964,51
|-0,9%
|-2,0%
|-5,2%
|-2,3%
|0,9%
|22,2%
|FTSE
|10 606
|-0,3%
|-0,9%
|-2,0%
|6,8%
|13,4%
|49,7%
|FTSE MIB
|51 371,98
|-0,8%
|-1,2%
|-2,4%
|14,3%
|20,2%
|100,0%
|IBEX
|19 426,2
|-0,5%
|-1,0%
|-3,1%
|12,2%
|25,5%
|120,8%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|145 181,91
|-1,3%
|-4,5%
|-3,6%
|30,8%
|46,8%
|174,7%
|ATX
|6 856
|-1,1%
|-0,8%
|1,0%
|28,7%
|47,9%
|87,4%
|PX
|2 675,25
|-0,7%
|-2,0%
|-4,7%
|-0,4%
|14,8%
|101,9%
|Magyar blue chipek
|OTP
|42 700
|-2,5%
|-6,8%
|-7,2%
|21,7%
|48,8%
|134,6%
|Mol
|4 974
|-1,5%
|-4,3%
|-1,5%
|69,2%
|84,4%
|92,5%
|Richter
|12 370
|0,3%
|-2,4%
|-7,5%
|25,4%
|22,4%
|45,8%
|Magyar Telekom
|2 544
|0,2%
|0,1%
|1,6%
|42,0%
|43,4%
|500,7%
|Nyersanyagok
|WTI
|97,18
|1,1%
|4,1%
|14,9%
|69,7%
|53,8%
|29,3%
|Brent
|102,6
|0,0%
|-0,7%
|14,8%
|68,6%
|53,0%
|30,6%
|Arany
|4 163,97
|0,0%
|-3,1%
|-8,7%
|-3,7%
|8,6%
|136,5%
|Devizák
|EURHUF
|366,3250
|-0,2%
|0,3%
|0,4%
|-4,6%
|-6,0%
|2,0%
|USDHUF
|322,5118
|-0,4%
|0,7%
|2,7%
|-1,3%
|-2,7%
|4,1%
|GBPHUF
|429,0200
|0,2%
|0,9%
|0,6%
|-2,6%
|-4,0%
|2,6%
|EURUSD
|1,1359
|0,2%
|-0,4%
|-2,3%
|-3,3%
|-3,3%
|-2,0%
|USDJPY
|157,5750
|0,0%
|-0,4%
|-1,4%
|0,5%
|6,7%
|41,2%
|GBPUSD
|1,3285
|0,5%
|0,2%
|-2,1%
|-1,2%
|-1,3%
|-1,5%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|83 562,56
|-0,1%
|-1,0%
|7,4%
|-5,8%
|-26,7%
|90,6%
|Állampapírok
|10 éves német állampapírhozam
|3,55
|-1,0%
|0,8%
|9,6%
|24,2%
|33,0%
|-1 932,0%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,82
|-1,7%
|0,1%
|3,3%
|-15,3%
|-15,4%
|76,4%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
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Eséssel zárt a Dow Jones és az S&P 500, miközben a Nasdaq kisebb emelkedést tudott felmutatni
Vegyesen zártak a vezető részvénypiacok szerdán: a magyar tőzsde jelentősebb eséssel fejezte be a kereskedést, elsősorban az OTP és a Mol gyengélkedése miatt. Az amerikai piacon a Dow Jones és az S&P 500 mínuszban zárt, míg a Nasdaq emelkedni tudott. A vártnál kedvezőbben alakult az amerikai PCE-infláció és a maginfláció is lassult, az állampapírhozamok ugyanakkor emelkedtek. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
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