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Kiderült a rideg valóság a mesterséges intelligenciáról: hatalmasat lehet vele spórolni, de van egy komoly bökkenő
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Kiderült a rideg valóság a mesterséges intelligenciáról: hatalmasat lehet vele spórolni, de van egy komoly bökkenő

Portfolio
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A vállalatok mindössze 13 százaléka halad az ütemtervnek megfelelően a mesterséges intelligenciával kapcsolatos projektjeivel – derül ki a BearingPoint tanácsadó cég friss felméréséből. A kutatás szerint a szabályozási akadályok és az örökölt informatikai rendszerekkel való integráció továbbra is jelentősen fékezi a technológia széles körű bevezetését. Hasonló témákról is szó lesz november 26-ai AI & Digital Transformation konferenciánkon. Regisztráció és részletek itt!
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A megkérdezett cégek közel háromnegyede számolt be pozitív pénzügyi eredményekről az MI-projektek kapcsán, ám

alig egyharmaduk jutott túl a kísérleti szakaszon.

Frederic Gigant, a BearingPoint szakértője rámutatott, hogy a mesterséges intelligencia ugyan fontos mérföldkőhöz érkezett, de az értékteremtés igazolása és a megoldások skálázása két teljesen eltérő feladat.

A válaszadók mintegy 40 százaléka a jogi szabályozást jelölte meg a skálázás legfőbb akadályaként, míg 34 százalékuk az új technológiának a meglévő informatikai rendszerekbe történő integrálásával kapcsolatos nehézségekre hivatkozott.

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A költségmegtakarítás terén jóval látványosabb az előrelépés, mint a bevételi oldalon. A vállalatok 24 százaléka számolt be legalább 10 százalékos MI-alapú költségcsökkentésről, miközben ekkora mértékű árbevétel-növekedést mindössze 4 százalékuk tudott elérni. Eközben a cégek közel kétharmada legalább 10 százalékos létszámtöbbletet becsült a szervezetében.

A mesterséges intelligencia bevezetésében Kína és az Egyesült Államok jár az élen: a kínai vállalatok 20, míg az amerikaiak 18 százaléka számolt be átfogó implementációról, szemben Németország 8 százalékos arányával. Globális szinten azon vállalatok aránya, amelyeknél az MI már mélyen beépült a működésbe, a 2025-ös 7 százalékról 2026-ra 11 százalékra emelkedett.

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Forrás: Reuters

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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