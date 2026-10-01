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Kína felfüggesztette az üzemanyagexportot, kilőtt az olajár
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Kína felfüggesztette az üzemanyagexportot, kilőtt az olajár

Portfolio
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Csütörtökön hordónként több mint három dollárral emelkedett a kőolaj ára, miután Kína felfüggesztette az üzemanyagexportot, ami tovább szűkítette az amúgy is feszített globális kínálatot. A háború miatti ellátási zavarok enyhülésére egyelőre kevés jel utal.
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A Brent jegyzése 3,2 százalékos erősödéssel, hordónként 104,6 dolláron állt kora este, miközben az amerikai WTI 1,2 százalékkal, 94,3 dollárra emelkedett.

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A kínai finomítók Hongkong és Makaó kivételével minden irányba leállították a kőolajtermékek kivitelét további értesítésig – közölte négy, az ügyet ismerő forrás.

Giovanni Staunovo, a UBS elemzője szerint a döntés arra utal, hogy Peking a belföldi ellátás biztonságáért aggódik, miután a kínai nyersolaj- és üzemanyagkészletek az utóbbi hetekben jelentősen csökkentek.

A nyersolaj ugyan továbbra is eljut a piacokra, ám a gázolaj és más finomított termékek kínálatában súlyos hiány mutatkozik a Perzsa-öböl térségének és Oroszországnak a finomítói infrastruktúráját ért háborús károk miatt. A régióból érkező benzin-, kerozin- és gázolajszállítmányok a háború előtti szint felénél járnak. Oroszország már korábban októberig megtiltotta a gázolajexportot, és a piaci szereplők szerint a globális hiány a jövő év előtt nem enyhül érdemben.

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Az áremelkedés némileg mérséklődött, miután két uniós diplomata jelezte, hogy az EU energiaügyi munkacsoportja pénteken a gázolajkészletek esetleges felszabadításáról egyeztet. Ehhez az is hozzájárult, hogy a Trump-kormányzat Németországot és Franciaországot a stratégiai gázolajkészleteik megcsapolására szólította fel, figyelmeztetve, hogy ellenkező esetben Washington akár az amerikai gázolajexport-tilalmat is fontolóra veszi.

A Hormuzi-szorosban kedden három, libériai lobogó alatt közlekedő olajszállító tartályhajót ért találat ismeretlen lövedékektől – közölte a Marisks hajózási hírszerzési cég. Iráni források szerint Teherán szélesebb körű válaszcsapásra készül, amennyiben az Egyesült Államok újabb nagyszabású katonai műveleteket indít. Az elemzők a Brent átlagos 2026-os árprognózisát 89,05 dollárra emelték, ugyanakkor jelzik, hogy a közel-keleti exportfolyamok fokozatosan javulnak. Szaúd-Arábia kedden újraindította a janbui kikötőből történő tankerhajó-feltöltést, a Goldman Sachs becslése szerint pedig az Öböl menti olajexport – beleértve a kikapcsolt helymeghatározóval közlekedő hajókat – az elmúlt héten elérte a napi 23,3 millió hordót, ami megfelel a 2025-ös átlagnak. Az OPEC+ vasárnap ülésező tagállamai előreláthatólag változatlanul hagyják novemberi termelési célkitűzéseiket.

Forrás: Reuters

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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