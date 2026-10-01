Komolyabb eséssel nyit a magyar tőzsde

A kereskedés első perceiben esik a magyar tőzsde,
a BUX 1,1 százalékkal került lejjebb,
így jelenleg 143 613 ponton áll az index értéke. A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.
Nem jó a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek közül a Mol, a Magyar Telekom és az OTP árfolyama esik, miközben csak a Richter árfolyama emelkedik.
Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban az Opus és a Zwack teljesít, míg a leggyengébben a Waberer's és a Duna House indítja a napot.
Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.
Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Mol, de a Duna House is felfért a listára ma reggel.
Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
Címlapkép forrása: Alex Macro
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
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