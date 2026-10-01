17°C kissé felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Komolyabb eséssel nyit a magyar tőzsde
Üzlet

Komolyabb eséssel nyit a magyar tőzsde

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Esnek az európai tőzsdék és a magyar piacon is elromlott a hangulat, jelentős eséssel kezdi a napot a BUX.
Portfolio Investment Day 2026
Október 21-én jön a Portfolio Investment Day 2026, ahol a piac vezető szakértőivel keressük a választ a befektetőket leginkább foglalkoztató kérdésekre. Meddig tarthat az AI-rali, kik lehetnek a következő évek nyertesei, mire számíthatunk a részvény-, kötvény-, nyersanyag- és kriptopiacokon, és hogyan érdemes portfóliót építeni egy gyorsan változó világban? Jelentkezz most, és szerezz első kézből befektetési ötleteket!
Információ és jelentkezés

A kereskedés első perceiben esik a magyar tőzsde,

a BUX 1,1 százalékkal került lejjebb,

így jelenleg 143 613 ponton áll az index értéke. A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Nem jó a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek közül a Mol, a Magyar Telekom és az OTP árfolyama esik, miközben csak a Richter árfolyama emelkedik.

Még több Üzlet

Ütik az európai tőzsdéket, egyre csúnyább, ami az OTP piacán történik

Bántja az erős forint a Pensum Groupot

Műholdak építésébe kezd a Nokia

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban az Opus és a Zwack teljesít, míg a leggyengébben a Waberer's és a Duna House indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Mol, de a Duna House is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
Kapcsolódó cikkünk

Szerbia ismét hosszabbított a Gazprommal, negyedévről negyedévre tologatják a gázalkut

Mennyit érhet az OTP részvénye az orosz piac nélkül? - Kiszámolta a Concorde

Az oroszországi kivonulást mérlegeli az OTP, év végéig dönthet a bank

Címlapkép forrása: Alex Macro

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Összkép

Amerika, Irán és a Pénz Pallosa

Amerika és Irán háborújának van egy titkos mellékfrontja a digitális térben, ami a pénzről szól. Nem csupán 344 millió dollárról, hanem arról, ki is birtokolja a pénzteremtés, a pénzhasz

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Back to Europe 2026

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Budapest Economic Forum 2026

2026. október 7.

Energy Investment Forum 2026

2026. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!
Meghalt a főajatollah, aki egyben tartotta az iszlamista rezsimet
Eséssel zárt a Dow Jones és az S&P 500, miközben a Nasdaq kisebb emelkedést tudott felmutatni
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility