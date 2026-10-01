Lejárt az állampapírok kora? - Jön a Portfolio ingyenes befektetési klubja

2026. október 7-én a Hotel InterContinental Budapest ad otthont a Portfolio Befektetési Klubnak, ahol a szakma kiválóságai gyűlnek össze, hogy irányt mutassanak a gyorsan változó gazdasági környezetben. Ne habozzon, tekintse meg a részletes programot és az előadók listáját, és biztosítsa helyét a rendezvényen még ma!
Rendkívül izgalmas és kihívásokkal teli időszakot élünk a pénzügyi piacokon. Az állampapírok dominanciája és a mesterséges intelligenciához kapcsolódó technológiai részvények szárnyalása hosszú időre meghatározta a befektetői portfóliókat, ám a lapokat most újraosztják. A fokozódó geopolitikai feszültségek, az olajpiac kiszámíthatatlan turbulenciái és a hazai BUX index történelmi, többéves menetelése mind arra kényszerítik a piaci szereplőket, hogy feltegyék a kérdést:
merre tovább, mely eszközosztályokban rejtőzik még valódi növekedési potenciál?
A Portfolio Befektetési Klub szakmai partnerségben az MBH Befektetési Bank elismert szakértőivel ezekre a kérdésekre keresi a választ. A rendezvény során részletesen górcső alá vesszük a részvénypiacok, a devizák és a különféle alternatív eszközosztályok aktuális kilátásait. A résztvevők első kézből kaphatnak elemzéseket arról, hogy tartható-e a hazai tőzsde lendülete, és milyen kézzelfogható lehetőségeket tartogat az AI-őrületen túli világ.
Ez az exkluzív szakmai fórum kiváló lehetőséget biztosít a banki, biztosítási és alapkezelői szektor vezetőinek, privátbankároknak, vagyonkezelőknek, valamint a tudatos magánbefektetőknek arra, hogy frissítsék stratégiájukat és választ kapjanak a 2026-os év legfontosabb dilemmáira. Az előadások és kerekasztal-beszélgetések mellett a résztvevők értékes kapcsolatokat építhetnek a szakma döntéshozóival a rendezvényen.
Fókuszban a legforróbb befektetési témák
Az alábbiakban összegyűjtöttük azokat a legégetőbb kérdéseket és kulcsfontosságú területeket, amelyek meghatározzák majd a klubnap szakmai vitáit és előadásait:
- A geopolitikai feszültségek hatása a részvénypiacokra
- Olajpiaci turbulenciák és hatásuk a befektetésekre
- Meddig tarthat az AI lendülete?
- Részvények a tech szektoron túl – hol vannak az új lehetőségek?
- Mi van az állampapírokon túl?
- Csúcson a BUX – Folytatódhat a többéves menetelés?
- Forint vagy deviza? Az eurókonvergencia hatása a befektetésekre
- A hazai befektetők legnagyobb dilemmái 2026-ban
Akik elhozzák a legfrissebb piaci elemzéseket
A rendezvényen az MBH Befektetési Bank legelismertebb elemzői és piaci szakértői osztják meg exkluzív várakozásaikat és stratégiai javaslataikat a hallgatósággal. (A részletes előadói lista és a pontos programbeosztás a rendezvény hivatalos weboldalán érhető el.)
A regisztráció részleteivel kapcsolatban kérjük, látogasson el az esemény hivatalos weboldalára, ahol néhány egyszerű lépésben biztosíthatja helyét a konferenciára.
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