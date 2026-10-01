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Lejárt az állampapírok kora? - Jön a Portfolio ingyenes befektetési klubja
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Lejárt az állampapírok kora? - Jön a Portfolio ingyenes befektetési klubja

Portfolio
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Mi jöhet az állampapírok és az AI-részvények után? A geopolitikai feszültségek, az olajpiaci turbulenciák és a BUX többéves menetelése mellett egyre többször merül fel a kérdés: mely eszközosztályokban és piacokon van még fantázia, hova tegyük a pénzünket?

2026. október 7-én a Hotel InterContinental Budapest ad otthont a Portfolio Befektetési Klubnak, ahol a szakma kiválóságai gyűlnek össze, hogy irányt mutassanak a gyorsan változó gazdasági környezetben. Ne habozzon, tekintse meg a részletes programot és az előadók listáját, és biztosítsa helyét a rendezvényen még ma!

Rendkívül izgalmas és kihívásokkal teli időszakot élünk a pénzügyi piacokon. Az állampapírok dominanciája és a mesterséges intelligenciához kapcsolódó technológiai részvények szárnyalása hosszú időre meghatározta a befektetői portfóliókat, ám a lapokat most újraosztják. A fokozódó geopolitikai feszültségek, az olajpiac kiszámíthatatlan turbulenciái és a hazai BUX index történelmi, többéves menetelése mind arra kényszerítik a piaci szereplőket, hogy feltegyék a kérdést:

merre tovább, mely eszközosztályokban rejtőzik még valódi növekedési potenciál?

A Portfolio Befektetési Klub szakmai partnerségben az MBH Befektetési Bank elismert szakértőivel ezekre a kérdésekre keresi a választ. A rendezvény során részletesen górcső alá vesszük a részvénypiacok, a devizák és a különféle alternatív eszközosztályok aktuális kilátásait. A résztvevők első kézből kaphatnak elemzéseket arról, hogy tartható-e a hazai tőzsde lendülete, és milyen kézzelfogható lehetőségeket tartogat az AI-őrületen túli világ.

Ez az exkluzív szakmai fórum kiváló lehetőséget biztosít a banki, biztosítási és alapkezelői szektor vezetőinek, privátbankároknak, vagyonkezelőknek, valamint a tudatos magánbefektetőknek arra, hogy frissítsék stratégiájukat és választ kapjanak a 2026-os év legfontosabb dilemmáira. Az előadások és kerekasztal-beszélgetések mellett a résztvevők értékes kapcsolatokat építhetnek a szakma döntéshozóival a rendezvényen.

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Fókuszban a legforróbb befektetési témák

Az alábbiakban összegyűjtöttük azokat a legégetőbb kérdéseket és kulcsfontosságú területeket, amelyek meghatározzák majd a klubnap szakmai vitáit és előadásait:

  • A geopolitikai feszültségek hatása a részvénypiacokra
  • Olajpiaci turbulenciák és hatásuk a befektetésekre
  • Meddig tarthat az AI lendülete?
  • Részvények a tech szektoron túl – hol vannak az új lehetőségek?
  • Mi van az állampapírokon túl?
  • Csúcson a BUX – Folytatódhat a többéves menetelés?
  • Forint vagy deviza? Az eurókonvergencia hatása a befektetésekre
  • A hazai befektetők legnagyobb dilemmái 2026-ban

Akik elhozzák a legfrissebb piaci elemzéseket

A rendezvényen az MBH Befektetési Bank legelismertebb elemzői és piaci szakértői osztják meg exkluzív várakozásaikat és stratégiai javaslataikat a hallgatósággal. (A részletes előadói lista és a pontos programbeosztás a rendezvény hivatalos weboldalán érhető el.)

A regisztráció részleteivel kapcsolatban kérjük, látogasson el az esemény hivatalos weboldalára, ahol néhány egyszerű lépésben biztosíthatja helyét a konferenciára.

Befektetési klub 2026
Mit kezdjünk a pénzünkkel egy változó gazdasági környezetben? A klub aktuális gazdasági trendekről, befektetési lehetőségekről és sikeres vagyonépítésről szól – mindarról, ami ma egy tudatos pénzügyi döntéshez fontos lehet. Gyere el Te is!
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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