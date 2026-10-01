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Megérkezett a Google új fegyvere, amivel visszavágna a mesterséges intelligencia háborújában
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Megérkezett a Google új fegyvere, amivel visszavágna a mesterséges intelligencia háborújában

Portfolio
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A Google szerdán mutatta be Argon nevű új, csúcskategóriás mesterségesintelligencia-modelljét, amely a Gemini 4 generáció zászlóshajója lesz. A vállalat részvényei emelkedtek is másfél százalékot szerda este a zárás utáni kereskedésben.

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A vállalat szóvivője szerint az Argon a cég eddigi legjobban teljesítő modellje, amelyet összetett feladatok elvégzésére terveztek.

A Google az Argont az OpenAI Astra és az Anthropic Opus modelljével tartja egyenrangúnak,

különösen a programozási és kiberbiztonsági teljesítményteszteken.

A vállalat egyelőre nem hozta nyilvánosságra a modell széles körű elérhetőségének időpontját. Az Argont jelenleg a kiemelt kiberbiztonsági partnerek tesztelhetik, emellett a Google részt vesz a Trump-kormányzat önkéntes, a hivatalos megjelenés előtti modellhozzáférési programjában is.

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A cég saját mérései szerint az Argon több iparági teljesítményteszten is felülmúlja az Astrát és az Opust, ugyanakkor bizonyos mutatókban – köztük a négy programozási tesztből kettőben – továbbra is elmarad a riválisok mögött.

A bejelentéssel egyidejűleg kiderült, hogy a Google végleg törölte a Gemini 3.5 Pro modellt, amelynek megjelenését Sundar Pichai vezérigazgató eredetileg júniusra ígérte. A hónapokig tartó csúszások idején a vállalat DeepMind nevű mesterségesintelligencia-laboratóriuma komoly átszervezésen esett át: alapítója és vezetője, Demis Hassabis háttérbe vonult, valamint a Gemini modellek fejlesztéséért felelős több vezető is távozott a cégtől.

A késlekedés miatt a Google lemaradt az Anthropic és az OpenAI mögött, amelyek folyamatosan új csúcsmodellekkel tágították a technológiai határokat. Pichai júliusban még visszautasította, hogy a Google teret veszítene a mesterségesintelligencia-versenyben, a vállalat kommunikációja azonban az elmúlt hónapokban észrevehetően átalakult, így a technológiai élvonal hangsúlyozása helyett egyre inkább a versenytársakhoz képest kedvezőbb költségekre helyezik a hangsúlyt.

A befektetők mindenesetre pozitívan fogadták a hírt, a zárás utáni kereskedésben 1,5 százalékot emelkedett a részvények árfolyama.

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Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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