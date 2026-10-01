Megerősítette idei eredménycélját a PannErgy

RSM Blog Adóellenőrzés utáni áfakorrekció: az EU Törvényszéke megerősítette a magyar korlátokat Az Európai Unió Törvényszéke a T-198/25. számú G Kft. ügyben 2026. június 3-án olyan ítéletet hozott, amely érdemben megerősíti az adóellenőrzéssel lezárt időszakok utólagos korrekció

GDPR Listázás, mint politikai fegyver: a vörös vonal 2026. szeptember 30-án a Fidesz honlapján "ÁVH Figyelő" néven indult el a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) munkatársainak nyilvános listázása. Az oldalt beharangoz

Bankmonitor Megszűnt az Erste ATM-díja a Revolut-kártyákra Az Erste Bank ATM-jeinél már egyetlen Revolut-kártyával sem kell külön díjat fizetni a készpénzfelvételért. Ez az Erste bank Bankmonitornak adott tájékoztatásából derül ki. A mentesség ug

Holdblog Elvándorlás helyett bevándorlás - Nagy fordulatot jeleznek a régiós adatok Harminc éven át a kivándorlás rajzolta át a BB tengely országainak népességét, ma viszont tizenegyből kilencben pozitív a vándorlási mérleg. A fordulat azonban nem pusztán... The post Elván

Holdblog Nem csak az Nvidia lehet sikersztori: Európa részvénypiacán is bőven vannak nyertesek A mesterséges intelligencia körüli beruházási versenyben a legnagyobb amerikai technológiai cégek már a megtermelt pénzüknél is többet költenek, ezért hitelt is bevonnak a fejlesztések finan

Összkép Amerika, Irán és a Pénz Pallosa Amerika és Irán háborújának van egy titkos mellékfrontja a digitális térben, ami a pénzről szól. Nem csupán 344 millió dollárról, hanem arról, ki is birtokolja a pénzteremtés, a pénzhasz

Grandio Blog MNB-kamatdöntés: 5,5%-os alapkamat és új inflációs cél A Magyar Nemzeti Bank szeptemberben változatlanul 5,5 százalékon hagyta az alapkamatot, miközben 2028-tól 2,5 százalékra csökkenti az inflációs célt. Az alacsony augusztusi infláció ellenére