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Megerősítette idei eredménycélját a PannErgy
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Megerősítette idei eredménycélját a PannErgy

Portfolio
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Megerősítette idei EBITDA-célját a PannErgy azt követően, hogy életbe léptek az új hatósági távhődíjak - derül ki a BÉT-en publikált közleményből.

A Magyar Közlönyben megjelent rendeletben a Gazdasági és Energetikai Miniszter kihirdette a PannErgy távhőárszabályozása alá tartozó leányvállalatait is érintő 2026. október 1-től érvényes, hatósági távhőtermelői hődíjait. 

A társaság, az új hatósági hődíjak figyelembevételével, a januárban publikált 2026-os üzleti évre vonatkozó, konszolidált 4300 – 4450 millió forintos EBITDA terv tartományának várható teljesülését megerősíti.

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Címlapkép forrása: Portfolio

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