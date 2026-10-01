Mérséklődnek a mínuszok a magyar tőzzsdén

Mérséklődnek a mínuszok az európai tőzsdéken, a BUX is valamelyest szépített, az OTP már csak 1 százalékos mínuszban áll.

Portfolio Investment Day 2026 Október 21-én jön a Portfolio Investment Day 2026, ahol a piac vezető szakértőivel keressük a választ a befektetőket leginkább foglalkoztató kérdésekre. Meddig tarthat az AI-rali, kik lehetnek a következő évek nyertesei, mire számíthatunk a részvény-, kötvény-, nyersanyag- és kriptopiacokon, és hogyan érdemes portfóliót építeni egy gyorsan változó világban? Jelentkezz most, és szerezz első kézből befektetési ötleteket!

A kereskedési nap felénél a BUX-index 0,8 százalékos mínuszban van. A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

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Rossz a hangulat a magyar részvénypiacon,

3 hazai blue chip árfolyama esik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A hazai midcapek piacán ma elromlott a hangulat, az AutoWallis árfolyama 4,7 százalékot esett, a Gránit Bank árfolyama pedig 2,1 százalékkal esett. A legjobban ma az Opus részvényei teljesítenek, amelyek árfolyama 6,5 százalékkal került feljebb.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 19,09 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

Címlapkép forrása: sommart