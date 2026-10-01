Műholdak építésébe kezd a Nokia

A Nokia és a műholdas technológiával foglalkozó finn Iceye közös fejlesztésbe kezd, amelynek keretében kormányzati és védelmi célú, alacsony Föld körüli pályán (LEO) működő kommunikációs rendszereket építenek ki.

A csütörtökön bejelentett partnerség keretében biztonságos, szuverén és nagy teljesítményű, szélessávú

LEO-kommunikációs rendszereket hoznak létre.

A fejlesztések a katonai műveletek és a határvédelem mellett a katasztrófavédelmi és mentési feladatokat is támogatják. Az első műholdakat a tervek szerint 2028-ban állítják pályára.

A két vállalat közleményében hangsúlyozta, hogy a rendszer európai technológiára épül, így a megrendelő államok teljes tulajdonjogot és irányítást kapnak a műholdak, a földi szegmens és a végberendezések felett. Ez a megközelítés elsősorban azoknak az országoknak kínál alternatívát, amelyek a kritikus kommunikációs infrastruktúrájuk terén nem kívánnak külföldi kereskedelmi szolgáltatóktól – például az Elon Musk-féle SpaceX Starlink hálózatától – függeni.

Forrás: Reuters

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