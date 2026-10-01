Nagyot megy a japán és a dél-koreai tőzsde - Milyen nyitás jöhet Európában?

Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Esik az olajár
Az olajár esik ma reggel, a WTI 0,9 százalékkal, a brent 0,6 százalékkal került lejjebb, miután a kínálati félelmek némileg enyhültek, miután Szaúd-Arábia újraindította az olajtankerek rakodását a Vörös-tenger partján lévő Yanbu kikötőjében.
Nagyot gurított a Micron
A vártnál jóval erősebb negyedéves eredményekkel zárta a 2026-os pénzügyi évet a Micron, miközben a mesterséges intelligencia iránti kereslet továbbra is rendkívüli ütemben hajtja a memóriachipek piacát. A vállalat a következő negyedévre vonatkozóan is az elemzői várakozásokat meghaladó előrejelzést adott - közölte a CNBC. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Itt a bejelentés: megkapta a hivatalos amerikai engedélyt a Mol
Újabb amerikai engedélyt kapott a Mol a szerb NIS többségi részesedésének tervezett megvásárlásához kapcsolódó tárgyalások folytatására, olvasható a vonatkozó közleményben. Az engedély immár október végéig érvényes.
Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!
Hol vannak még olyan befektetési lehetőségek, amiket nem fedezett fel teljesen a piac? Október 21-én a Portfolio Investment Day-en erre is keressük a választ. Pletser Tamás, az OTP Alapkezelő senior portfóliómenedzsere és Molnár Péter, az Erste Investment nyersanyagpiaci specialistája mutatja meg, milyen lehetőségeket teremthetnek az energiapiacot felforgató folyamatok, és mik azok az energetikai és nyersanyagpiaci befektetések, amikben még komoly potenciál lehet. A konferencián Magyarország vezető befektetési szakemberei és ismert milliárdos üzletemberek is konkrét ötleteket hoznak, a részvényektől és állampapíroktól az energián és nyersanyagokon át egészen a bitcoinig és az ingatlanig. A konferencián van lehetőség az ingyenes részvételre, a program itt érhető el, a regisztráció pedig itt. Portfolio Signature előfizetők díjmentesen vehetnek részt az eseményen!
Folytathatja a NIS-tárgyalásokat a Mol
Ami a magyar piacot illeti, a vállalati hírek közül kiemelhető a Mol ma reggeli tájékoztatása, miszerint a cég szeptember 30-án hivatalos engedélyt kapott az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatalától arra, hogy 2026. október 30-ig folytassa a tárgyalásokat a Naftna Industrija Srbije (NIS) többségi részesedésének megvásárlásáról - derül ki a BÉT-közleményből.
Az előző engedély szeptember 30-ig szólt a NIS többségi részesedésének tervezett megvásárlásához, ezt hosszabbította meg a lépéssel az OFAC.
Mi történik a tőzsdéken?
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,9 százalékot esett, a S&P 500 0,3 százalék mínuszban zárt, míg a Nasdaq 0,2 százalék pluszban zárt.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel a Nikkei komolyabbat emelkedett, 3,6 százalékos pluszban áll, a Kospi 1,8 százalékot erősödött, míg a fontosabb tőzsdék közül a kínai és a hongkongi részvénypiacon is kereskedési szünnap volt.
- Mérsékelt esésekkel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,5 százalékos mínuszban nyithat, a CAC 0,2 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,4 százalékot eshet
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,5 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,7 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq futures 1,3 százalék pluszban áll.
Mi várható makro fronton?
Ma Christine Lagarde EKB-elnök beszéde adhat újabb jelzéseket az európai monetáris politika kilátásairól. Az Egyesült Államokban a heti új munkanélküli-segélykérelmek száma és az ISM szeptemberi feldolgozóipari beszerzésimenedzser-indexe jelenik meg. A piac az ipari aktivitás mellett a felmérés foglalkoztatási és árindexeit is figyelheti a pénteki munkaerőpiaci jelentés előtt.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 32,6 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 5,9 százalékos eséssel a CSI 300 index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 69,2 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 21,7 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 69,7 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|50 906,05
|-0,9%
|-1,2%
|-5,0%
|5,9%
|9,7%
|50,4%
|S&P 500
|7 651,54
|-0,3%
|-0,7%
|-0,8%
|11,8%
|14,4%
|77,6%
|Nasdaq
|30 408,5
|0,2%
|-0,2%
|3,3%
|20,4%
|23,2%
|107,0%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|66 753,72
|1,9%
|2,7%
|0,5%
|32,6%
|48,6%
|126,6%
|Hang Seng
|24 613,27
|0,4%
|-0,9%
|-3,8%
|-4,0%
|-8,3%
|0,2%
|CSI 300
|4 357,62
|0,3%
|-3,5%
|-5,5%
|-5,9%
|-6,1%
|-10,5%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 199,19
|-0,8%
|-0,8%
|-5,2%
|2,9%
|5,5%
|65,1%
|CAC
|7 964,51
|-0,9%
|-2,0%
|-5,2%
|-2,3%
|0,9%
|22,2%
|FTSE
|10 606
|-0,3%
|-0,9%
|-2,0%
|6,8%
|13,4%
|49,7%
|FTSE MIB
|51 371,98
|-0,8%
|-1,2%
|-2,4%
|14,3%
|20,2%
|100,0%
|IBEX
|19 426,2
|-0,5%
|-1,0%
|-3,1%
|12,2%
|25,5%
|120,8%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|145 181,91
|-1,3%
|-4,5%
|-3,6%
|30,8%
|46,8%
|174,7%
|ATX
|6 856
|-1,1%
|-0,8%
|1,0%
|28,7%
|47,9%
|87,4%
|PX
|2 675,25
|-0,7%
|-2,0%
|-4,7%
|-0,4%
|14,8%
|101,9%
|Magyar blue chipek
|OTP
|42 700
|-2,5%
|-6,8%
|-7,2%
|21,7%
|48,8%
|134,6%
|Mol
|4 974
|-1,5%
|-4,3%
|-1,5%
|69,2%
|84,4%
|92,5%
|Richter
|12 370
|0,3%
|-2,4%
|-7,5%
|25,4%
|22,4%
|45,8%
|Magyar Telekom
|2 544
|0,2%
|0,1%
|1,6%
|42,0%
|43,4%
|500,7%
|Nyersanyagok
|WTI
|97,18
|1,1%
|4,1%
|14,9%
|69,7%
|53,8%
|29,3%
|Brent
|102,6
|0,0%
|-0,7%
|14,8%
|68,6%
|53,0%
|30,6%
|Arany
|4 163,97
|0,0%
|-3,1%
|-8,7%
|-3,7%
|8,6%
|136,5%
|Devizák
|EURHUF
|366,3250
|-0,2%
|0,3%
|0,4%
|-4,6%
|-6,0%
|2,0%
|USDHUF
|322,5118
|-0,4%
|0,7%
|2,7%
|-1,3%
|-2,7%
|4,1%
|GBPHUF
|429,0200
|0,2%
|0,9%
|0,6%
|-2,6%
|-4,0%
|2,6%
|EURUSD
|1,1359
|0,2%
|-0,4%
|-2,3%
|-3,3%
|-3,3%
|-2,0%
|USDJPY
|157,5750
|0,0%
|-0,4%
|-1,4%
|0,5%
|6,7%
|41,2%
|GBPUSD
|1,3285
|0,5%
|0,2%
|-2,1%
|-1,2%
|-1,3%
|-1,5%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|83 562,56
|-0,1%
|-1,0%
|7,4%
|-5,8%
|-26,7%
|90,6%
|Állampapírok
|10 éves német állampapírhozam
|3,55
|-1,0%
|0,8%
|9,6%
|24,2%
|33,0%
|-1 932,0%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,82
|-1,7%
|0,1%
|3,3%
|-15,3%
|-15,4%
|76,4%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Getty Images
Eséssel zárt a Dow Jones és az S&P 500, miközben a Nasdaq kisebb emelkedést tudott felmutatni
Vegyesen zártak a vezető részvénypiacok szerdán: a magyar tőzsde jelentősebb eséssel fejezte be a kereskedést, elsősorban az OTP és a Mol gyengélkedése miatt. Az amerikai piacon a Dow Jones és az S&P 500 mínuszban zárt, míg a Nasdaq emelkedni tudott. A vártnál kedvezőbben alakult az amerikai PCE-infláció és a maginfláció is lassult, az állampapírhozamok ugyanakkor emelkedtek. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
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