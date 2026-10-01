Nagyot megy a japán és a dél-koreai tőzsde - Milyen nyitás jöhet Európában?

Ami a magyar piacot illeti, a vállalati hírek közül kiemelhető a Mol ma reggeli tájékoztatása, miszerint a cég szeptember 30-án hivatalos engedélyt kapott az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatalától arra, hogy 2026. október 30-ig folytassa a tárgyalásokat a Naftna Industrija Srbije (NIS) többségi részesedésének megvásárlásáról - derül ki a BÉT-közleményből.

Az előző engedély szeptember 30-ig szólt a NIS többségi részesedésének tervezett megvásárlásához, ezt hosszabbította meg a lépéssel az OFAC.