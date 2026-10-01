Szépítenek az európai tőzsdék, mérséklődnek az esések

Nem hajtja végre a Mol azt az áprilisban bejelentett tranzakciót, amelynek keretében közel 40 százalékra növelte volna részesedését az Alteóban, cserébe pedig megvált volna a Waberer'sben meglévő 15 százalékos részvénycsomagjától – jelentette be a vállalat.

A hírt követően a Mol árfolyama esik, 1,5 százalékos mínuszban áll a részvény, az Alteo kissé emelkedik, 1,3 százalékos pluszban a papír, míg a Waberer’s 3,2 százalékos mínuszban áll.