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Távozik a 4iG igazgatóságának egyik tagja
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Távozik a 4iG igazgatóságának egyik tagja

Portfolio
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Változás történt a 4iG Nyrt. igazgatóságában – jelentette be a vállalat a BÉT-en publikált közleményében.

Blénessy László igazgatósági tag személyes megfontolások alapján a tegnapi nappal lemondott a társaság igazgatóságában betöltött szerepéről – jelentette be a 4iG. 

A 4iG a közleményben köszönetét fejezi ki Blénessy Lászlónak az igazgatóság tagjaként az elmúlt években végzett elkötelezett munkájáért.

Címlapkép forrása: Portfolio

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