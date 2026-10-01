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Távozik a CIG egyik vezérigazgató-helyettese

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Közös megegyezéssel távozik tisztségéből Kőrösi Zoltán, a CIG Életbiztosító Nyrt. értékesítési vezérigazgató-helyettese. A szakember munkaviszonya 2026. szeptember 30-án szűnt meg a társaságnál - jelentette be a társaság a tőzsde honlapján.

A vállalat hivatalos tájékoztatása szerint a személyi változás nemcsak az anyacéget érinti. A megállapodás értelmében Kőrösi Zoltán megbízatása a cég leányvállalatánál, a CIG Első Magyar Általános Biztosító Zrt.-nél is véget ért.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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