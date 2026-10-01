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Új régiós vezető jön az SAP-hoz
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Új régiós vezető jön az SAP-hoz

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Új vezetőt nevezett ki az SAP, Hermann Erlach lesz az SAP közép- és kelet-európai régiójának új vezetője – jelentette be a vállalat.
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Hermann Erlachot nevezte ki az SAP a vállalat közép- és kelet-európai (CEE) régiójának ügyvezető igazgatójává.

Az október 1-jétől hatályos kinevezéssel Erlach 24 ország – köztük Magyarország – üzleti tevékenységének irányításáért felel.

Feladata, hogy a vállalat ügyfeleit a digitális és üzleti transzformáció felgyorsításában, valamint a felhőtechnológiába és az üzleti mesterséges intelligenciába történő beruházások kézzelfogható üzleti eredménnyé alakításában támogassa. Munkáját Bécsből végzi.

Hermann Erlach a Microsoft Austria vezérigazgatói posztjáról tér vissza az SAP-hoz. 2008 és 2015 között több vezető pozíciót töltött be az SAP-nál, ahol az értékesítés, a szolgáltatások, az ügyfélkapcsolatok és az üzleti transzformáció területén egyaránt dolgozott országos és regionális szerepkörökben.

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Magyarország az SAP CEE-régiójának fontos és stabilan teljesítő piaca, miközben a hazai jelenlét a helyi értékesítésen túlmenően is erős. Az SAP Labs Hungary a vállalat egyik legnagyobb európai kutatás-fejlesztési központja, Európában Németország után a második legnagyobb ilyen SAP-hub, amely több mint kétezer szakemberrel dolgozik, többek között üzleti alkalmazások, felhőtechnológiák és mesterséges intelligenciához kapcsolódó megoldások fejlesztésén.

Magyarországon három területre koncentrál az SAP a következő időszakban. „A közszféra modernizációja mellett folytatni szeretnénk a nagyvállalatok komplex üzleti transzformációinak és AI-projektjeinek támogatását, miközben a középvállalati szegmens digitalizációjában is komoly növekedési lehetőséget látunk - ehhez tovább bővítjük partneri ökoszisztémánkat is.” – mondta Hidvégi Péter, az SAP Hungary ügyvezető igazgatója.

Az SAP nemzetközi tapasztalatára építve a magyar leányvállalat olyan ágazatokban tud korszerű digitális megoldásokat kínálni, mint az energetika, az oktatás vagy a védelmi ipar, emellett az állami működés horizontális folyamataiban is jelentős tudással rendelkezik a költségvetés-tervezéstől és a bevételek kezelésétől az ellátások folyósításán, a közbeszerzéseken és a bérszámfejtésen át egészen a teljesítménymenedzsmentig - olvasható a cég közleményében.

Címlapkép forrása: Shutterstock

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