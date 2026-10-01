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Új vezérigazgató került az Uniqa Biztosító élére
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Új vezérigazgató került az Uniqa Biztosító élére

Portfolio
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Október 1-jétől az Uniqa Biztosító Zrt. vállalati és bankbiztosítási üzletágának vezetője, Zubor Tibor (címlapképünkön) váltja Kurtisz Krisztiánt a vezérigazgatói poszton. Zubor Tibor 2021 augusztusában csatlakozott a társasághoz, és mintegy 22 éves biztosítói üzletági tapasztalatot tudhat magáénak. Kurtisz Krisztián a jövőben nemzetközi szinten támogatja az Uniqa cégcsoport digitális stratégiai törekvéseit - közölte a biztosító.
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Információ és jelentkezés

Zubor Tibor 2004 októbere óta tevékenykedik a biztosítási szektorban. Karrierjét Magyarország egyik piacvezető biztosítótársaságánál kezdte, ahol közel 17 év alatt szinte valamennyi alkuszi értékesítési és vállalati üzletágat érintő munkakörben tapasztalatot szerzett.

Az Uniqa Biztosítóhoz 2021 augusztusában csatlakozott

vállalati és bankbiztosítási üzletágért felelős igazgatósági tagként.

Tevékenysége fókuszában ekkor a nem-életbiztosítási területek fejlesztése, valamint az értékesítési és működési modell átalakítása állt, melyben jelentős sikereket ért el, megalapozva ezzel az Uniqa piaci erősödését.

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Kurtisz Krisztián 2026. október 1-jétől új szerepkörben folytatja munkáját, immár

az Uniqa osztrák anyacégénél,

és aktívan részt vesz a cégcsoport mesterséges intelligencia stratégiájának alakításában, valamint az ahhoz kapcsolódó programok előkészítésében és megvalósításában.

Kurtisz Krisztián irányítása alatt a társaság Európában elsőként vezetett be olyan mesterségesintelligencia-alapú megoldást a kárügyintézésben, amely a hét minden napján a nap 24 órájában támogatja a biztosítottakat.

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