Ütik az európai tőzsdéket, egyre csúnyább, ami az OTP piacán történik

Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
OTP: -2,7%
A BUX már 1,3 százalékos csökkenésénél tart, masszív esés van az OTP piacán, 2,7 százalékos mínuszban a bankpapír.
Egyre lejjebb az európai indexek
Különösen nagyot esik ma a brit tőzsde, az FTSE-100 már 2 százalékos mínuszban jár. Nem sokkal marad el a francia piac sem, a CAC-40 1,7 százalékot esett.
A DAX közben 1,4 százalékkal került lejjebb.
Megütötte az erős forint a Pensum Groupot
Jelentősen csökkent a Pensum Group bevétele az idei első félévben és a veszteséggel zárta az időszakot a vállalat, fel is függesztette akvizíciós tevékenységét a cég.
Csúnya, ami az európai tőzsdéken megy
Egyre nagyobb mínuszba ütik az vezető európai indexeket,
a Stoxx 600 már 1,3 százalékos, a DAX 1,2 százalékos, az FTSE-100 1,7 százalékos, a CAC-40 pedig 1,4 százalékos mínuszban áll.
A tőzsdék nyomás alá kerültek a globális kötvényhozamok emelkedésével. Sokéves csúcsokon vannak a hozamok, az amerikai 10 éves hozam például 2002 óta nem látott szintre, 5,3 százalékra emelkedett. Az inflációs kockázatok erősödnek az energiaköltségek emelkedésével, az AI-boom pedig a növekedési várakozásokat táplálja, ami miatt a várakozások szerint tartósan magasan maradhatnak a kamatok.
Ilyen környezetben pedig kockázatkerülésbe váltottak a befektetők, ami ma is látszik a tőzsdei teljesítményeken.
Műholdak építésébe kezd a Nokia
A Nokia és a műholdas technológiával foglalkozó finn Iceye közös fejlesztésbe kezd, amelynek keretében kormányzati és védelmi célú, alacsony Föld körüli pályán (LEO) működő kommunikációs rendszereket építenek ki.
10 százalékos pluszban az Opus
Eddig a hazai papírok közül az Opus a nap nyertese, az árfolyam 10 százalékos pluszban van, valamivel átlag feletti forgalom mellett.
Tovább esik az OTP
Az OTP ma is esik, 1,5 százalékos mínuszban van a részvény, a BUX mai eséséért nagyrészt a bankpapír felel.
Európa-szerte a leggyengébben teljesítő szektor ma a bankszektor.
Esés Európában
Esnek az európai tőzsdék a nyitást követő percekben, a Stoxx 600 0,5 százalékkal, a DAX 0,4 százalékkal, az FTSE-100 1 százalékkal került lejjebb, míg a CAC-40 0,5 százalékot veszített értékéből.
Komolyabb eséssel nyit a magyar tőzsde
Esnek az európai tőzsdék és a magyar piacon is elromlott a hangulat, jelentős eséssel kezdi a napot a BUX.
Felülteljesítő a Mol a nyitásban
Minimális, 0,1 százalékos emelkedéssel nyit a Mol árfolyama azt követően, hogy a társaság engedélyt kapott a NIS-tárgyalások folytatására. A részvény felülteljesítő ma a magyar tőzsdén, a BUX fél százalékos eséssel kezdte a kereskedést.
Beolvadás jön 4iG-nál
A 4iG Nyrt. tájékoztatása szerint a Poli Computer PC Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. beolvad a 4iG Informatikai Zrt.-be.
A beolvadás napjaként 2026. szeptember 30-át jelölték ki, az új struktúra szerinti működés pedig 2026. október 1-jén indul. A tranzakció keretében a Poli Computer PC Kft. munkavállalóit a beolvadás napjától a 4iG Informatikai Zrt. jogfolytonosan foglalkoztatja tovább.
A legendás tőzsdeguru szerint össze kellene omlaniuk a piacoknak az emberiség érdekében
Michael Burry, a 2008-as jelzáloghitel-válságot előrejelző befektető az X-en figyelmeztette a piac szereplőit, hogy a mesterséges intelligencia körüli eufória súlyos tőkeromboláshoz vezethet, ha az OpenAI és az Anthropic tőzsdére lép - írja a Benzinga.
Megerősítette idei eredménycélját a PannErgy
Megerősítette idei EBITDA-célját a PannErgy azt követően, hogy életbe léptek az új hatósági távhődíjak - derül ki a BÉT-en publikált közleményből.
Megérkezett a Google új fegyvere, amivel visszavágna a mesterséges intelligencia háborújában
A Google szerdán mutatta be Argon nevű új, csúcskategóriás mesterségesintelligencia-modelljét, amely a Gemini 4 generáció zászlóshajója lesz. A vállalat részvényei emelkedtek is másfél százalékot szerda este a zárás utáni kereskedésben. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Esik az olajár
Az olajár esik ma reggel, a WTI 0,9 százalékkal, a brent 0,6 százalékkal került lejjebb, miután a kínálati félelmek némileg enyhültek, miután Szaúd-Arábia újraindította az olajtankerek rakodását a Vörös-tenger partján lévő Yanbu kikötőjében.
Nagyot gurított a Micron
A vártnál jóval erősebb negyedéves eredményekkel zárta a 2026-os pénzügyi évet a Micron, miközben a mesterséges intelligencia iránti kereslet továbbra is rendkívüli ütemben hajtja a memóriachipek piacát. A vállalat a következő negyedévre vonatkozóan is az elemzői várakozásokat meghaladó előrejelzést adott - közölte a CNBC. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Itt a bejelentés: megkapta a hivatalos amerikai engedélyt a Mol
Újabb amerikai engedélyt kapott a Mol a szerb NIS többségi részesedésének tervezett megvásárlásához kapcsolódó tárgyalások folytatására, olvasható a vonatkozó közleményben. Az engedély immár október végéig érvényes.
Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!
Hol vannak még olyan befektetési lehetőségek, amiket nem fedezett fel teljesen a piac? Október 21-én a Portfolio Investment Day-en erre is keressük a választ. Pletser Tamás, az OTP Alapkezelő senior portfóliómenedzsere és Molnár Péter, az Erste Investment nyersanyagpiaci specialistája mutatja meg, milyen lehetőségeket teremthetnek az energiapiacot felforgató folyamatok, és mik azok az energetikai és nyersanyagpiaci befektetések, amikben még komoly potenciál lehet. A konferencián Magyarország vezető befektetési szakemberei és ismert milliárdos üzletemberek is konkrét ötleteket hoznak, a részvényektől és állampapíroktól az energián és nyersanyagokon át egészen a bitcoinig és az ingatlanig. A konferencián van lehetőség az ingyenes részvételre, a program itt érhető el, a regisztráció pedig itt. Portfolio Signature előfizetők díjmentesen vehetnek részt az eseményen!
Folytathatja a NIS-tárgyalásokat a Mol
Ami a magyar piacot illeti, a vállalati hírek közül kiemelhető a Mol ma reggeli tájékoztatása, miszerint a cég szeptember 30-án hivatalos engedélyt kapott az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatalától arra, hogy 2026. október 30-ig folytassa a tárgyalásokat a Naftna Industrija Srbije (NIS) többségi részesedésének megvásárlásáról - derül ki a BÉT-közleményből.
Az előző engedély szeptember 30-ig szólt a NIS többségi részesedésének tervezett megvásárlásához, ezt hosszabbította meg a lépéssel az OFAC.
Mi történik a tőzsdéken?
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,9 százalékot esett, a S&P 500 0,3 százalék mínuszban zárt, míg a Nasdaq 0,2 százalék pluszban zárt.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel a Nikkei komolyabbat emelkedett, 3,6 százalékos pluszban áll, a Kospi 1,8 százalékot erősödött, míg a fontosabb tőzsdék közül a kínai és a hongkongi részvénypiacon is kereskedési szünnap volt.
- Mérsékelt esésekkel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,5 százalékos mínuszban nyithat, a CAC 0,2 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,4 százalékot eshet
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,5 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,7 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq futures 1,3 százalék pluszban áll.
Mi várható makro fronton?
Ma Christine Lagarde EKB-elnök beszéde adhat újabb jelzéseket az európai monetáris politika kilátásairól. Az Egyesült Államokban a heti új munkanélküli-segélykérelmek száma és az ISM szeptemberi feldolgozóipari beszerzésimenedzser-indexe jelenik meg. A piac az ipari aktivitás mellett a felmérés foglalkoztatási és árindexeit is figyelheti a pénteki munkaerőpiaci jelentés előtt.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 32,6 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 5,9 százalékos eséssel a CSI 300 index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 69,2 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 21,7 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 69,7 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|50 906,05
|-0,9%
|-1,2%
|-5,0%
|5,9%
|9,7%
|50,4%
|S&P 500
|7 651,54
|-0,3%
|-0,7%
|-0,8%
|11,8%
|14,4%
|77,6%
|Nasdaq
|30 408,5
|0,2%
|-0,2%
|3,3%
|20,4%
|23,2%
|107,0%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|66 753,72
|1,9%
|2,7%
|0,5%
|32,6%
|48,6%
|126,6%
|Hang Seng
|24 613,27
|0,4%
|-0,9%
|-3,8%
|-4,0%
|-8,3%
|0,2%
|CSI 300
|4 357,62
|0,3%
|-3,5%
|-5,5%
|-5,9%
|-6,1%
|-10,5%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 199,19
|-0,8%
|-0,8%
|-5,2%
|2,9%
|5,5%
|65,1%
|CAC
|7 964,51
|-0,9%
|-2,0%
|-5,2%
|-2,3%
|0,9%
|22,2%
|FTSE
|10 606
|-0,3%
|-0,9%
|-2,0%
|6,8%
|13,4%
|49,7%
|FTSE MIB
|51 371,98
|-0,8%
|-1,2%
|-2,4%
|14,3%
|20,2%
|100,0%
|IBEX
|19 426,2
|-0,5%
|-1,0%
|-3,1%
|12,2%
|25,5%
|120,8%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|145 181,91
|-1,3%
|-4,5%
|-3,6%
|30,8%
|46,8%
|174,7%
|ATX
|6 856
|-1,1%
|-0,8%
|1,0%
|28,7%
|47,9%
|87,4%
|PX
|2 675,25
|-0,7%
|-2,0%
|-4,7%
|-0,4%
|14,8%
|101,9%
|Magyar blue chipek
|OTP
|42 700
|-2,5%
|-6,8%
|-7,2%
|21,7%
|48,8%
|134,6%
|Mol
|4 974
|-1,5%
|-4,3%
|-1,5%
|69,2%
|84,4%
|92,5%
|Richter
|12 370
|0,3%
|-2,4%
|-7,5%
|25,4%
|22,4%
|45,8%
|Magyar Telekom
|2 544
|0,2%
|0,1%
|1,6%
|42,0%
|43,4%
|500,7%
|Nyersanyagok
|WTI
|97,18
|1,1%
|4,1%
|14,9%
|69,7%
|53,8%
|29,3%
|Brent
|102,6
|0,0%
|-0,7%
|14,8%
|68,6%
|53,0%
|30,6%
|Arany
|4 163,97
|0,0%
|-3,1%
|-8,7%
|-3,7%
|8,6%
|136,5%
|Devizák
|EURHUF
|366,3250
|-0,2%
|0,3%
|0,4%
|-4,6%
|-6,0%
|2,0%
|USDHUF
|322,5118
|-0,4%
|0,7%
|2,7%
|-1,3%
|-2,7%
|4,1%
|GBPHUF
|429,0200
|0,2%
|0,9%
|0,6%
|-2,6%
|-4,0%
|2,6%
|EURUSD
|1,1359
|0,2%
|-0,4%
|-2,3%
|-3,3%
|-3,3%
|-2,0%
|USDJPY
|157,5750
|0,0%
|-0,4%
|-1,4%
|0,5%
|6,7%
|41,2%
|GBPUSD
|1,3285
|0,5%
|0,2%
|-2,1%
|-1,2%
|-1,3%
|-1,5%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|83 562,56
|-0,1%
|-1,0%
|7,4%
|-5,8%
|-26,7%
|90,6%
|Állampapírok
|10 éves német állampapírhozam
|3,55
|-1,0%
|0,8%
|9,6%
|24,2%
|33,0%
|-1 932,0%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,82
|-1,7%
|0,1%
|3,3%
|-15,3%
|-15,4%
|76,4%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Getty Images
Eséssel zárt a Dow Jones és az S&P 500, miközben a Nasdaq kisebb emelkedést tudott felmutatni
Vegyesen zártak a vezető részvénypiacok szerdán: a magyar tőzsde jelentősebb eséssel fejezte be a kereskedést, elsősorban az OTP és a Mol gyengélkedése miatt. Az amerikai piacon a Dow Jones és az S&P 500 mínuszban zárt, míg a Nasdaq emelkedni tudott. A vártnál kedvezőbben alakult az amerikai PCE-infláció és a maginfláció is lassult, az állampapírhozamok ugyanakkor emelkedtek. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
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