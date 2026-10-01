Ütik az európai tőzsdéket, egyre csúnyább, ami az OTP piacán történik

Egyre nagyobb mínuszba ütik az vezető európai indexeket,

a Stoxx 600 már 1,3 százalékos, a DAX 1,2 százalékos, az FTSE-100 1,7 százalékos, a CAC-40 pedig 1,4 százalékos mínuszban áll.

A tőzsdék nyomás alá kerültek a globális kötvényhozamok emelkedésével. Sokéves csúcsokon vannak a hozamok, az amerikai 10 éves hozam például 2002 óta nem látott szintre, 5,3 százalékra emelkedett. Az inflációs kockázatok erősödnek az energiaköltségek emelkedésével, az AI-boom pedig a növekedési várakozásokat táplálja, ami miatt a várakozások szerint tartósan magasan maradhatnak a kamatok.

Ilyen környezetben pedig kockázatkerülésbe váltottak a befektetők, ami ma is látszik a tőzsdei teljesítményeken.