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A hét legfontosabb adata jön délután - Mi történik a tőzsdéken?
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A hét legfontosabb adata jön délután - Mi történik a tőzsdéken?

Portfolio
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Nagy ütést kapott csütörtökön a magyar tőzsde, rég nem látott esés volt az OTP piacán és jelentősebb mínuszban zárt a Mol is, magával rántva a BUX indexet. A nemzetközi piacokon is inkább negatív volt tegnap a hangulat, bár az amerikai indexek végül kis emelkedésekkel zártak. Ma reggel bizonytalan volt a kép az ázsiai tőzsdéken, az indexek jellemzően estek, az európai piacokon viszont szemmel látható emelkedés bontakozott ki péntek délelőtt, amit az olajár esése is támogat. A kötvényhozamok emelkedése határozta meg a napokban a befektetői hangulatot, ma pedig érkezik a hét legfontosabb adata az Egyesült Államokból: a szeptemberi munkaerőpiaci jelentés.

Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
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1 százalékos pluszok Európában

Szemmel látható emelkedés kezd kibontakozni az európai tőzsdéken, a DAX és a Stoxx 600 mér 1 százalék feletti pluszban áll.

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Hírekre esik az olajár, újra 100 dollár alatt a brent

Esik az olajár, a brent ismét 100 dollár alá került, 2,6 százalékos mínuszban áll, míg a WTI 3,5 százalékot esett.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Az esés kiváltó oka, hogy a piacon felbukkanó hírek szerint az európai országok a dízel-és nyersolajtartalékok felszabadításával enyhítenék a globális hiányt. A Reuters úgy értesült, hogy Franciaország javaslata szerint az uniós országok 50 hordónyi dízeltartalékot, a Nemzetközi Energiaügynökség tagállamai pedig 50 millió hordónyi nyersolajtartalékot szabadíthatnak fel.

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Nagyot megy ma a Rába

A nap nyertese eddig a Rába a BÉT-en, 10 százalékot emelkedett ma reggel az árfolyam, a piaci forgalom az átlagosnak megfelelő.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
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OTP: +2%

Kissé felfelé korrigál az OTP, 2 százalékos pluszban az árfolyam.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
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Zuhanórepülésben az OTP, mutatjuk, hol érdemes beszállni!

Szeptember közepe óta, vagyis bő két hét alatt az OTP árfolyama közel 18 százalékot zuhant. Az esésben nyilván az orosz operációval kapcsolatos bejelentés is szerepet játszott, de bőven vannak az zuhanás mögött technikai magyarázatok is. Mutatjuk, hol érdemes beszállni az OTP-be. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

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Zuhanórepülésben az OTP, mutatjuk, hol érdemes beszállni!
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Pluszba fordultak a tőzsdék, megnyugvás az OTP piacán

Felfelé araszolnak az európai tőzsdék a délutáni amerikai munkaerőpiaci adat előtt, a DAX, a Stoxx 600 és a CAC-40 0,7 százalékos pluszban áll, az FTSE-100 pedig 0,4 százalékot emelkedett.

A reggeli esés után a magyar piac is felfelé vette az irányt, a BUX kismértékben emelkedik, miután az OTP pluszba lendült az elmúlt napok masszív lejtmenete után.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
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Óriási forgalommal megy a kereskedés az OTP piacán

Óriási a forgalom az OTP papírjaiban, már most 10 milliárd forint, a nyitás után alig több mint fél órával.

otp forgalom

A részvény csökkenéssel indította a kereskedést, folytatva a hétfő óta tartó masszív lejtmenetet, de visszajött közel a tegnapi záróértékére mostanra az árfolyam.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
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Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!

Hol vannak még olyan befektetési lehetőségek, amiket nem fedezett fel teljesen a piac? Október 21-én a Portfolio Investment Day-en erre is keressük a választ. Pletser Tamás, az OTP Alapkezelő senior portfóliómenedzsere és Molnár Péter, az Erste Investment nyersanyagpiaci specialistája mutatja meg, milyen lehetőségeket teremthetnek az energiapiacot felforgató folyamatok, és mik azok az energetikai és nyersanyagpiaci befektetések, amikben még komoly potenciál lehet. A konferencián Magyarország vezető befektetési szakemberei és ismert milliárdos üzletemberek is konkrét ötleteket hoznak, a részvényektől és állampapíroktól az energián és nyersanyagokon át egészen a bitcoinig és az ingatlanig. A konferencián van lehetőség az ingyenes részvételre, a program itt érhető el, a regisztráció pedig itt. Portfolio Signature előfizetők díjmentesen vehetnek részt az eseményen!

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Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!
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Így nyitottak az európai tőzsdék

Óvatos emelkedésekkel indul a nap az európai tőzsdéken, a DAX és a Stoxx 600 0,3 százalékos pluszban áll, a CAC-40 0,4 százalékot emelkedett, az FTSE-100 pedig 0,2 százalékkal került feljebb.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A magyar tőzsde alulteljesítő, csökkenéssel kezdi a kereskedést a BUX.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Tovább esik a magyar tőzsde

Folytatódik az esés a magyar tőzsdén péntek reggel a csütörtöki mélyrepülés után, főként az OTP húzza felfelé a BUX-indexet, de esik a Richter is a blue chipek közül.

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Tovább esik a magyar tőzsde
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Zuhanórepülésben a Nike: menekülnek a befektetők, azonnali átszervezés jön

Újabb szerkezetátalakítást jelentett be a Nike Elliott Hill vezérigazgató irányításával. A létszámcsökkentéssel és az üzleti divíziók átszervezésével járó intézkedések mellett a vállalat a vártnál lényegesen meredekebb éves árbevétel-visszaesésre számít, miközben a sportszergyártó kínai eladásai tovább zuhannak. Esik is az árfolyam, a zárás utáni kereskedésben közel 9 százalékot zuhant a részvény.

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Zuhanórepülésben a Nike: menekülnek a befektetők, azonnali átszervezés jön
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Esik ma reggel az olajár

Kissé esik ma az olajár, a WTI 0,9 százalékos mínuszban, a brent 0,7 százalékos mínuszban áll a reggeli kereskedésben.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
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Robotikával és ipari automatizálással erősítve nő tovább a Navigator Investments

A Navigator Investments az év első felében tovább növekedett, miközben az akvizíciók és az ipari automatizálási terület erősödése átalakította a cégcsoport bevételi szerkezetét. A vállalat a bővülés mellett működési átalakításokkal, digitalizációval és kapacitásbővítő beruházásokkal próbálja javítani hatékonyságát és eredménytermelő képességét - derül ki a cég féléves jelentéséből.

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Robotikával és ipari automatizálással erősítve nő tovább a Navigator Investments
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Jönnek a laborban növesztett gyémántok az itthon is népszerű ékszeróriásnál

A dán ékszergyártó óriás, a Pandora 150 millió dolláros beruházással nyitotta meg új üzemét Vietnámban, a vállalat az ázsiai terjeszkedésben és a laboratóriumi gyémántokban látja a jövőt - írta meg a CNBC.

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Jönnek a laborban növesztett gyémántok az itthon is népszerű ékszeróriásnál
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Mi történik a tőzsdéken?

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones stagnált, a S&P 500 0,2 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 0,3 százalékkal került feljebb.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 0,8 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 2,9 százalékos mínuszban van, miután egy napos szünet után kinyitott a hongkongi piac.
  • Kis emelkedésekkel nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX és a CAC 0,1 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,73 százalékot emelkedhet.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones és az S&P 500 0,3 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,4 százalékkal kerülhet feljebb.

Mi várható makro fronton?

Ma az euróövezet szeptemberi inflációs adata kerül először a figyelem középpontjába, amely az EKB kamatpályájával kapcsolatos várakozásokat alakíthatja.

Délután a hét egyik legfontosabb eseménye, az amerikai szeptemberi munkaerőpiaci jelentés következik.

A mezőgazdaságon kívüli foglalkoztatás változása, a munkanélküliségi ráta és a bérek alakulása együttesen adhat irányt a Fed következő lépéseivel kapcsolatos várakozásoknak.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 37,0 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 5,9 százalékos eséssel a CSI 300 index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 64,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 13,9 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 74,2 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 50 926,56 0,0% -0,8% -3,5% 6,0% 9,7% 48,4%
S&P 500 7 666,45 0,2% -0,5% 0,5% 12,0% 14,2% 76,0%
Nasdaq 30 501,56 0,3% 0,1% 4,9% 20,8% 23,0% 106,2%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 68 956,72 3,3% 5,3% 4,1% 37,0% 54,8% 139,7%
Hang Seng 24 613,27 0,0% -0,6% -2,8% -4,0% -8,3% 0,2%
CSI 300 4 357,62 0,0% -1,8% -5,5% -5,9% -6,1% -10,5%
Európai részvényindexek              
DAX 24 939,35 -1,0% -1,3% -4,0% 1,8% 3,4% 64,5%
CAC 7 835,31 -1,6% -3,0% -5,6% -3,9% -1,7% 20,2%
FTSE 10 428,27 -1,7% -2,4% -3,3% 5,0% 10,4% 48,4%
FTSE MIB 50 237,86 -2,2% -2,5% -3,2% 11,8% 16,6% 96,1%
IBEX 19 005,3 -2,2% -2,9% -4,1% 9,8% 22,3% 116,0%
Régiós részvényindexek              
BUX 139 919,2 -3,6% -7,6% -5,9% 26,0% 41,1% 161,1%
ATX 6 678,41 -2,6% -3,0% -1,2% 25,4% 42,1% 81,8%
PX 2 631,9 -1,6% -3,4% -6,0% -2,0% 11,9% 97,9%
Magyar blue chipek              
OTP 39 980 -6,4% -11,7% -10,5% 13,9% 38,0% 114,0%
Mol 4 830 -2,9% -8,0% -5,0% 64,3% 75,6% 86,2%
Richter 12 400 0,2% -2,0% -5,4% 25,7% 26,1% 44,7%
Magyar Telekom 2 560 0,6% 0,6% -0,7% 42,9% 41,4% 507,4%
Nyersanyagok              
WTI 99,77 2,7% 4,1% 9,1% 74,2% 59,4% 31,2%
Brent 102,46 -1,1% -4,0% 8,2% 68,4% 56,7% 29,2%
Arany 4 156,49 -0,2% -2,1% -4,6% -3,9% 7,5% 136,7%
Devizák              
EURHUF 368,9500 0,7% 0,8% 0,5% -3,9% -5,1% 3,4%
USDHUF 327,5189 1,6% 1,8% 3,5% 0,2% -1,1% 6,4%
GBPHUF 433,3 1,0% 1,8% 0,8% -1,7% -3,1% 3,7%
EURUSD 1,1265 -0,8% -1,0% -2,9% -4,1% -4,1% -2,9%
USDJPY 157,1350 0,0% -1,1% -1,8% 0,2% 7,0% 41,6%
GBPUSD 1,3211 -0,6% -0,1% -2,4% -1,8% -2,2% -2,4%
Kriptovaluták              
Bitcoin 84 852,63 1,5% 0,6% 9,6% -4,4% -28,5% 76,1%
Állampapírok              
10 éves német állampapírhozam 3,5 -1,6% -1,5% 5,7% 22,2% 30,8% -1 703,7%
10 éves magyar állampapírhozam 5,77 -0,9% -1,7% 0,8% -16,0% -16,2% 67,3%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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Kapott egy újabb ütést a magyar tőzsde, nagyot esett a Mol, zuhant az OTP

Az európai piacokon komolyabb esés bontakozott ma délelőtt ki a bankpapírok vezetésével, majd délre mérséklődtek a mínuszok, de a nap második felében ismét elromolott a hangulat. A BUX is esett, amiben az OTP játszotta a főszerepet, a hazai bankpapír 6 százalékos mínuszban zárt. Az olajár újbóli emelkedése és a több mint 20 éves csúcsra emelkedő amerikai 10 éves államkötvényhozam határozta meg ma a hangulatot a globális piacokon, de holnap fontos amerikai munkaerőpiaci adatok is érkeznek. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

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Kapott egy újabb ütést a magyar tőzsde, nagyot esett a Mol, zuhant az OTP

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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