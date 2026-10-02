A hét legfontosabb adata jön délután - Mi történik a tőzsdéken?

Felfelé araszolnak az európai tőzsdék a délutáni amerikai munkaerőpiaci adat előtt, a DAX, a Stoxx 600 és a CAC-40 0,7 százalékos pluszban áll, az FTSE-100 pedig 0,4 százalékot emelkedett.

A reggeli esés után a magyar piac is felfelé vette az irányt, a BUX kismértékben emelkedik, miután az OTP pluszba lendült az elmúlt napok masszív lejtmenete után.