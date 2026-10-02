A hét legfontosabb adata jön délután - Mi történik a tőzsdéken?

Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
1 százalékos pluszok Európában
Szemmel látható emelkedés kezd kibontakozni az európai tőzsdéken, a DAX és a Stoxx 600 mér 1 százalék feletti pluszban áll.
Hírekre esik az olajár, újra 100 dollár alatt a brent
Esik az olajár, a brent ismét 100 dollár alá került, 2,6 százalékos mínuszban áll, míg a WTI 3,5 százalékot esett.
Az esés kiváltó oka, hogy a piacon felbukkanó hírek szerint az európai országok a dízel-és nyersolajtartalékok felszabadításával enyhítenék a globális hiányt. A Reuters úgy értesült, hogy Franciaország javaslata szerint az uniós országok 50 hordónyi dízeltartalékot, a Nemzetközi Energiaügynökség tagállamai pedig 50 millió hordónyi nyersolajtartalékot szabadíthatnak fel.
Nagyot megy ma a Rába
A nap nyertese eddig a Rába a BÉT-en, 10 százalékot emelkedett ma reggel az árfolyam, a piaci forgalom az átlagosnak megfelelő.
OTP: +2%
Kissé felfelé korrigál az OTP, 2 százalékos pluszban az árfolyam.
Zuhanórepülésben az OTP, mutatjuk, hol érdemes beszállni!
Szeptember közepe óta, vagyis bő két hét alatt az OTP árfolyama közel 18 százalékot zuhant. Az esésben nyilván az orosz operációval kapcsolatos bejelentés is szerepet játszott, de bőven vannak az zuhanás mögött technikai magyarázatok is. Mutatjuk, hol érdemes beszállni az OTP-be. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Pluszba fordultak a tőzsdék, megnyugvás az OTP piacán
Felfelé araszolnak az európai tőzsdék a délutáni amerikai munkaerőpiaci adat előtt, a DAX, a Stoxx 600 és a CAC-40 0,7 százalékos pluszban áll, az FTSE-100 pedig 0,4 százalékot emelkedett.
A reggeli esés után a magyar piac is felfelé vette az irányt, a BUX kismértékben emelkedik, miután az OTP pluszba lendült az elmúlt napok masszív lejtmenete után.
Óriási forgalommal megy a kereskedés az OTP piacán
Óriási a forgalom az OTP papírjaiban, már most 10 milliárd forint, a nyitás után alig több mint fél órával.
A részvény csökkenéssel indította a kereskedést, folytatva a hétfő óta tartó masszív lejtmenetet, de visszajött közel a tegnapi záróértékére mostanra az árfolyam.
Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!
Hol vannak még olyan befektetési lehetőségek, amiket nem fedezett fel teljesen a piac? Október 21-én a Portfolio Investment Day-en erre is keressük a választ. Pletser Tamás, az OTP Alapkezelő senior portfóliómenedzsere és Molnár Péter, az Erste Investment nyersanyagpiaci specialistája mutatja meg, milyen lehetőségeket teremthetnek az energiapiacot felforgató folyamatok, és mik azok az energetikai és nyersanyagpiaci befektetések, amikben még komoly potenciál lehet. A konferencián Magyarország vezető befektetési szakemberei és ismert milliárdos üzletemberek is konkrét ötleteket hoznak, a részvényektől és állampapíroktól az energián és nyersanyagokon át egészen a bitcoinig és az ingatlanig. A konferencián van lehetőség az ingyenes részvételre, a program itt érhető el, a regisztráció pedig itt. Portfolio Signature előfizetők díjmentesen vehetnek részt az eseményen!
Így nyitottak az európai tőzsdék
Óvatos emelkedésekkel indul a nap az európai tőzsdéken, a DAX és a Stoxx 600 0,3 százalékos pluszban áll, a CAC-40 0,4 százalékot emelkedett, az FTSE-100 pedig 0,2 százalékkal került feljebb.
A magyar tőzsde alulteljesítő, csökkenéssel kezdi a kereskedést a BUX.
Tovább esik a magyar tőzsde
Folytatódik az esés a magyar tőzsdén péntek reggel a csütörtöki mélyrepülés után, főként az OTP húzza felfelé a BUX-indexet, de esik a Richter is a blue chipek közül.
Zuhanórepülésben a Nike: menekülnek a befektetők, azonnali átszervezés jön
Újabb szerkezetátalakítást jelentett be a Nike Elliott Hill vezérigazgató irányításával. A létszámcsökkentéssel és az üzleti divíziók átszervezésével járó intézkedések mellett a vállalat a vártnál lényegesen meredekebb éves árbevétel-visszaesésre számít, miközben a sportszergyártó kínai eladásai tovább zuhannak. Esik is az árfolyam, a zárás utáni kereskedésben közel 9 százalékot zuhant a részvény.
Esik ma reggel az olajár
Kissé esik ma az olajár, a WTI 0,9 százalékos mínuszban, a brent 0,7 százalékos mínuszban áll a reggeli kereskedésben.
Robotikával és ipari automatizálással erősítve nő tovább a Navigator Investments
A Navigator Investments az év első felében tovább növekedett, miközben az akvizíciók és az ipari automatizálási terület erősödése átalakította a cégcsoport bevételi szerkezetét. A vállalat a bővülés mellett működési átalakításokkal, digitalizációval és kapacitásbővítő beruházásokkal próbálja javítani hatékonyságát és eredménytermelő képességét - derül ki a cég féléves jelentéséből.
Jönnek a laborban növesztett gyémántok az itthon is népszerű ékszeróriásnál
A dán ékszergyártó óriás, a Pandora 150 millió dolláros beruházással nyitotta meg új üzemét Vietnámban, a vállalat az ázsiai terjeszkedésben és a laboratóriumi gyémántokban látja a jövőt - írta meg a CNBC.
Mi történik a tőzsdéken?
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones stagnált, a S&P 500 0,2 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 0,3 százalékkal került feljebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 0,8 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 2,9 százalékos mínuszban van, miután egy napos szünet után kinyitott a hongkongi piac.
- Kis emelkedésekkel nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX és a CAC 0,1 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,73 százalékot emelkedhet.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones és az S&P 500 0,3 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,4 százalékkal kerülhet feljebb.
Mi várható makro fronton?
Ma az euróövezet szeptemberi inflációs adata kerül először a figyelem középpontjába, amely az EKB kamatpályájával kapcsolatos várakozásokat alakíthatja.
Délután a hét egyik legfontosabb eseménye, az amerikai szeptemberi munkaerőpiaci jelentés következik.
A mezőgazdaságon kívüli foglalkoztatás változása, a munkanélküliségi ráta és a bérek alakulása együttesen adhat irányt a Fed következő lépéseivel kapcsolatos várakozásoknak.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 37,0 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 5,9 százalékos eséssel a CSI 300 index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 64,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 13,9 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 74,2 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|50 926,56
|0,0%
|-0,8%
|-3,5%
|6,0%
|9,7%
|48,4%
|S&P 500
|7 666,45
|0,2%
|-0,5%
|0,5%
|12,0%
|14,2%
|76,0%
|Nasdaq
|30 501,56
|0,3%
|0,1%
|4,9%
|20,8%
|23,0%
|106,2%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|68 956,72
|3,3%
|5,3%
|4,1%
|37,0%
|54,8%
|139,7%
|Hang Seng
|24 613,27
|0,0%
|-0,6%
|-2,8%
|-4,0%
|-8,3%
|0,2%
|CSI 300
|4 357,62
|0,0%
|-1,8%
|-5,5%
|-5,9%
|-6,1%
|-10,5%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 939,35
|-1,0%
|-1,3%
|-4,0%
|1,8%
|3,4%
|64,5%
|CAC
|7 835,31
|-1,6%
|-3,0%
|-5,6%
|-3,9%
|-1,7%
|20,2%
|FTSE
|10 428,27
|-1,7%
|-2,4%
|-3,3%
|5,0%
|10,4%
|48,4%
|FTSE MIB
|50 237,86
|-2,2%
|-2,5%
|-3,2%
|11,8%
|16,6%
|96,1%
|IBEX
|19 005,3
|-2,2%
|-2,9%
|-4,1%
|9,8%
|22,3%
|116,0%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|139 919,2
|-3,6%
|-7,6%
|-5,9%
|26,0%
|41,1%
|161,1%
|ATX
|6 678,41
|-2,6%
|-3,0%
|-1,2%
|25,4%
|42,1%
|81,8%
|PX
|2 631,9
|-1,6%
|-3,4%
|-6,0%
|-2,0%
|11,9%
|97,9%
|Magyar blue chipek
|OTP
|39 980
|-6,4%
|-11,7%
|-10,5%
|13,9%
|38,0%
|114,0%
|Mol
|4 830
|-2,9%
|-8,0%
|-5,0%
|64,3%
|75,6%
|86,2%
|Richter
|12 400
|0,2%
|-2,0%
|-5,4%
|25,7%
|26,1%
|44,7%
|Magyar Telekom
|2 560
|0,6%
|0,6%
|-0,7%
|42,9%
|41,4%
|507,4%
|Nyersanyagok
|WTI
|99,77
|2,7%
|4,1%
|9,1%
|74,2%
|59,4%
|31,2%
|Brent
|102,46
|-1,1%
|-4,0%
|8,2%
|68,4%
|56,7%
|29,2%
|Arany
|4 156,49
|-0,2%
|-2,1%
|-4,6%
|-3,9%
|7,5%
|136,7%
|Devizák
|EURHUF
|368,9500
|0,7%
|0,8%
|0,5%
|-3,9%
|-5,1%
|3,4%
|USDHUF
|327,5189
|1,6%
|1,8%
|3,5%
|0,2%
|-1,1%
|6,4%
|GBPHUF
|433,3
|1,0%
|1,8%
|0,8%
|-1,7%
|-3,1%
|3,7%
|EURUSD
|1,1265
|-0,8%
|-1,0%
|-2,9%
|-4,1%
|-4,1%
|-2,9%
|USDJPY
|157,1350
|0,0%
|-1,1%
|-1,8%
|0,2%
|7,0%
|41,6%
|GBPUSD
|1,3211
|-0,6%
|-0,1%
|-2,4%
|-1,8%
|-2,2%
|-2,4%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|84 852,63
|1,5%
|0,6%
|9,6%
|-4,4%
|-28,5%
|76,1%
|Állampapírok
|10 éves német állampapírhozam
|3,5
|-1,6%
|-1,5%
|5,7%
|22,2%
|30,8%
|-1 703,7%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,77
|-0,9%
|-1,7%
|0,8%
|-16,0%
|-16,2%
|67,3%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Kapott egy újabb ütést a magyar tőzsde, nagyot esett a Mol, zuhant az OTP
Az európai piacokon komolyabb esés bontakozott ma délelőtt ki a bankpapírok vezetésével, majd délre mérséklődtek a mínuszok, de a nap második felében ismét elromolott a hangulat. A BUX is esett, amiben az OTP játszotta a főszerepet, a hazai bankpapír 6 százalékos mínuszban zárt. Az olajár újbóli emelkedése és a több mint 20 éves csúcsra emelkedő amerikai 10 éves államkötvényhozam határozta meg ma a hangulatot a globális piacokon, de holnap fontos amerikai munkaerőpiaci adatok is érkeznek. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
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