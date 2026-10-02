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A magyar határ közelében épülhet az EU legnagyobb naperőműve
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A magyar határ közelében épülhet az EU legnagyobb naperőműve

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Összeállt a 561 millió eurós finanszírozás Romániában az Arad megyében épülő Dama Solar naperőműhöz, amely 1,3 gigawattos csúcsteljesítményével az Európai Unió legnagyobb szárazföldi megújuló erőműve lesz – írja az economedia.ro.

A projektet a Rezolv Energy fejleszti, amely mögött az Actis és a Mubadala befektetési alap áll. A beruházáshoz az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) nyújt hitelt, mellette pedig több kereskedelmi bankból álló konzorcium, a Világbank-csoporthoz tartozó Nemzetközi Pénzügyi Társaság (IFC), a Fekete-tengeri Kereskedelmi és Fejlesztési Bank és az Európai Beruházási Bank (EIB)is részt vesz a finanszírozásban.

Az erőmű évente mintegy 1800 GWh áramot termel majd, és ez lesz az EBRD eddigi legnagyobb megújuló beruházása.

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Az 1,3 gigawattos méret közel akkora, mint a román Cernavoda atomerőmű teljesítménye (1,4 gigawatt), amely a Duna alacsony vízállása miatt nyár óta áll. Fontos azonban, hogy az egyes erőműtípusok nagyon eltérő arányban tudják kihasználni a beépített kapacitásukat: egy atomerőmű éves szinten az idő több mint 90 százalékában termel, míg egy naperőmű a legmodernebb technológia esetén is csak 20-24 százalékban.

A projekt állami támogatást is kap: a megtermelt áramot CfD alapon értékesítik, vagyis kétirányú különbözeti szerződéses támogatásban. Ennek lényege, hogy ha a piaci ár egy előre rögzített szint alá esik, az állam kipótolja a különbözetet, ha fölé megy, a termelő visszafizeti. Ez kiszámítható bevételt ad, ami egy ekkora méretű hitelfelvételt egyáltalán lehetővé tesz.

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A Dama Solar projekt fontos lépés Románia biztonságos, versenyképes és alacsony kibocsátású energiarendszer felé vezető átmenetében

– mondta Georgios Gkiaouris, az EBRD európai energetikai igazgatója.

Szerinte ez a bank első olyan megújuló finanszírozása, amely mérhetően pozitív hatással van a természetre. Ezzel arra utalt, hogy a projekt keretében, az erőmű területén biodiverzitási zónákat jelölnek ki, miközben a védett fajok igényeit is figyelembe veszik a tervezésnél.

Bukarest tavaly nyáron azt ígérte, hogy 2026 végéig 3,2 gigawatt új nap- és szélerőmű épül. A hálózati csatlakozásokkal viszont gondok vannak, a hatóságok már rá is szálltak a késlekedő hálózati cégekre.

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