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Itt a döntés: így alakul a benzin és a dízel ára
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Itt a döntés: így alakul a benzin és a dízel ára

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Pénteken sem történt változás a hazai üzemanyagárakban - írja a holtankoljak.

Pénteken sem történt változás a hazai üzemanyagárakban, így az október is változatlan árakkal folytatódik.

A hét végén az országos átlagárak:

  • 95-ös benzin: 636 Ft/liter
  • Gázolaj: 709 Ft/liter
bendizma-857922

A nemzetközi olajpiacon ezzel szemben mozgalmasabban alakult az elmúlt időszak. A Brent ára csütörtökön több mint 4 dollárral emelkedett, pénteken pedig 102 dollár körüli szinten alakult. A piacot továbbra is több, egymással ellentétes hatás mozgatja, ezért az olajár változékonyan alakul.

A hazai kutakon azonban egyelőre nem látszik ennek közvetlen hatása, így a hét utolsó munkanapján is változatlan országos átlagárakkal találkozhatnak az autósok.

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Itt a döntés: így alakul a benzin és a dízel ára

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