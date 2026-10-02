Pénteken sem történt változás a hazai üzemanyagárakban, így az október is változatlan árakkal folytatódik.

A hét végén az országos átlagárak:

95-ös benzin: 636 Ft/liter

Gázolaj: 709 Ft/liter

A nemzetközi olajpiacon ezzel szemben mozgalmasabban alakult az elmúlt időszak. A Brent ára csütörtökön több mint 4 dollárral emelkedett, pénteken pedig 102 dollár körüli szinten alakult. A piacot továbbra is több, egymással ellentétes hatás mozgatja, ezért az olajár változékonyan alakul.

A hazai kutakon azonban egyelőre nem látszik ennek közvetlen hatása, így a hét utolsó munkanapján is változatlan országos átlagárakkal találkozhatnak az autósok.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 10. 01. Itt a döntés: így alakul a benzin és a dízel ára

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images