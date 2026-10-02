Itt a hét legfontosabb adata, mutatjuk a tőzsdei reakciókat

Szeptemberben mindössze 29 ezer fővel bővült a foglalkoztatás az Egyesült Államokban, miközben az elemzők 90 ezres növekedést vártak. A munkanélküliségi ráta 4,1-ről 4,2 százalékra emelkedett, ráadásul az előző két hónap foglalkoztatási adatát összesen 60 ezer fővel lefelé módosították.

A részvénypiac első reakciója pozitív: az adatközlés után tovább emelkedtek az amerikai határidős indexek, hiszen a vártnál gyengébb munkaerőpiaci adatok erősítik azt a várakozást, hogy a Fed októberben változatlanul hagyja a kamatot, ami támogatja a részvénypiaci hangulatot.

A pozitív reakció Európában is látszik, a DAX 1 perces grafikonján jelentős felszúrás volt látható az adat megjelenésének pillanatában.