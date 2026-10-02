Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!

Az elmúlt években egymást érték a nagy befektetési sztorik, technológiai részvények, mesterséges intelligencia, arany, bitcoin.
A legnagyobb hozamokat azonban jellemzően azok érhették el, akik még azelőtt megtalálták ezeket a lehetőségeket, hogy a piac szélesebb része felfedezte volna őket.
Most az energia- és nyersanyagpiacon is olyan változások zajlanak, amik új befektetési sztorikat teremthetnek. A geopolitikai feszültségek, a Hormuzi-szoros körüli kockázatok, az AI rohamosan növekvő energiaigénye és az energiarendszer átalakulása egyszerre mozgatja az olaj, a gáz, a villamos energia és számos nyersanyag piacát.
Október 21-én a Portfolio Investment Day-en Pletser Tamás, az OTP Alapkezelő senior portfóliómenedzsere és Molnár Péter, az Erste Investment USA üzletkötője és nyersanyagpiaci specialistája segítségével azt keressük, hogyan lehet befektetőként profitálni ezekből a folyamatokból.
Konkrétan azokat a vállalatokat, szektorokat és befektetési lehetőségeket keressük, amik profitálhatnak az energiapiac átrendeződéséből, de amikben rejlő lehetőségeket a piac még nem feltétlenül árazta be teljesen.
A konferencián részvényekben, állampapírokban, energiában, nyersanyagokban, kriptóban és ingatlanban is azt keressük, hol lehetnek még a következő évek igazán izgalmas lehetőségei.
Október 21-én a RaM-ArT Színházban ez lesz a téma a Portfolio Investment Day-en. Az eseményen a magyar gazdaságtól és a forinttól indulunk, majd az állampapírokon, részvényeken és AI-n keresztül eljutunk az energiáig, bitcoinig és ingatlanig, számtalan konkrét befektetést veszünk elő, és élőben elemezzük őket fundamentális és technikai oldalról.
A befektetési konferencia programja itt érhető el, a regisztráció pedig itt.
Mi lesz a forinttal, és tényleg ennyire jó befektetés a magyar állampapír?
Az egyik legnagyobb kérdés 2027 előtt, hogy mi történik az inflációval, a kamatokkal és a forinttal. A nemzetközi kötvénypiacokon az elmúlt hetekben komoly felfordulás volt, több fejlett piacon több évtizedes csúcsra emelkedtek a hozamok. Magyarország közben egészen különleges helyzetbe került. A Schroders egyik portfóliómenedzsere nemrég a magyar állampapírt nevezte a világ egyik legjobb szuverén befektetési lehetőségének, a külföldi befektetők súlya pedig már 34 százalék fölé emelkedett a magyar állampapírpiacon.
De meddig tarthat ez?
Erről első kézből lehet majd hallani. Madár István, a Portfolio vezető elemzője azt mutatja meg, mi jöhet 2027-ben a magyar gazdaságban, az inflációban, a kamatokban és a forint árfolyamában. Utána Tardos Gergellyel, az Államadósság Kezelő Központ elnök-vezérigazgatójával beszélgetünk arról, hogyan finanszírozza magát Magyarország, mire készül az ÁKK, és mi várhat az állampapírpiacra.
Mit csinálnak most a profik a saját portfólióikban?
Vidovszky Áron vezetésével az alapkezelői blokkban Tuli Péter, a HOLD Alapkezelő intézményi üzletágvezetője beszél arról, hol lát most lehetőségeket és milyen kockázatokra figyel. Oszkó Péter, az O3 Partners alapító-vezérigazgatója pedig azt mutatja meg, hol lehetnek most izgalmas magyar tőzsdei lehetőségek.
Meddig mehetnek még a tőzsdék?
Ez lehet az ősz egyik legfontosabb befektetési kérdése. Az AI körüli várakozások új szintre emelték a technológiai szektort, de egyre nehezebb eldönteni, hol beszélhetünk még valódi növekedési lehetőségről, és hol lettek túl magasak az elvárások.
A konferencia második blokkjában ezért azt nézzük meg, meddig tarthat a részvénypiaci rali, túlárazottak-e már a technológiai óriások, és kik lehetnek a következő nagy tőzsdei nyertesek. Külön foglalkozunk azokkal a területekkel is, amelyek az AI-boom következő hullámából profitálhatnak.
A tőzsdei blokkban Nagy Viktor, a Portfolio vezető elemzője azt mutatja meg, melyek lehetnek a következő nagy befektetési sztorik, hol lát még érdemi felértékelődési lehetőséget, és mely piacokon nőtt akkorára az optimizmus, hogy már érdemes óvatosnak lenni.
Ezután egészen más szemszögből nézzük meg a befektetéseket. Kovács Nimród évtizedeket töltött az Egyesült Államokban, vállalkozóként és befektetőként is komoly tapasztalatot szerzett, ma pedig borászattal és ingatlanokkal is foglalkozik. Vidovszky Áronnal arról beszélgetnek majd, hogyan gondolkodik a vagyonról, a kockázatról és a befektetésekről egy olyan vállalkozó, aki az amerikai és a magyar üzleti világot is közelről ismeri.
A magyar részvénypiacról is érkeznek konkrét sztorik. Az AutoWallis növekedési terveiről külön előadás lesz, majd Hadházy Tamás, a Pensum Group alapítója beszél a vállalat növekedési történetéről és tőzsdei terveiről.
Az AI következő nagy nyertese
A mesterséges intelligencia befektetési sztorijának első szakasza a chipekről és a technológiai óriásokról szólt. A következő egyre inkább az energiáról szólhat.
Az adatközpontoknak elképesztő mennyiségű villamos energiára van szükségük, ezért az AI-boom hatása már messze túlnyúlik a technológiai szektoron. Villamosenergia-termelők, hálózatok, gázerőművek, atomenergia, megújulók és a hozzájuk kapcsolódó infrastruktúra kerülhet a befektetők fókuszába.
Pletser Tamással, az OTP Alapkezelő senior portfóliómenedzserével azt járjuk körül, hogyan lehet befektetőként megfogni az AI áraméhségét, és mely energiapiaci területek lehetnek a következő évek nyertesei.
Bitcoin, luxusingatlan és konkrét tippek a végére
A nap utolsó részében három teljesen eltérő befektetési világ találkozik.
Mogyorósi Attilával, a CoinCash társalapító-vezérigazgatójával azt nézzük meg, véget ért-e a kriptotél, mi jöhet a bitcoin piacán, és mit jelent a változó magyar szabályozási környezet a hazai befektetők számára.
Ezután az ingatlan jön. Megnézzük, hol vannak most vonzó hozamok a kereskedelmi ingatlanpiacon, majd azt is, hol vásárolnak lakást a világ gazdag befektetői, mely nemzetközi prémium ingatlanpiacok vonzzák a pénzt, és hol lehet még értéknövekedésre számítani.
A konferencia végén pedig visszahozzuk az egyik legnépszerűbb formátumunkat. Konkrét befektetéseket teszünk ki a vászonra, és élőben elemezzük őket. Kaszab Balázs és Nagy Viktor fundamentális és technikai oldalról nézi meg a legizgalmasabb eszközöket, fontos árfolyamszintekkel és lehetséges forgatókönyvekkel.
A cél az, hogy aki este kilép a teremből, sokkal tisztábban lássa, hol lehet pénzt keresni 2027-ben, és melyek azok a befektetések, amelyeknél már érdemes óvatosabbnak lenni.
A Portfolio Investment Day október 21-én a RaM-ArT Színházban lesz. Az aktív éves Portfolio Signature előfizetők a PID2026SIGNATURE kóddal díjmentesen vehetnek részt az eseményen.
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