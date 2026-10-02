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Jönnek a laborban növesztett gyémántok az itthon is népszerű ékszeróriásnál
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Jönnek a laborban növesztett gyémántok az itthon is népszerű ékszeróriásnál

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A dán ékszergyártó óriás, a Pandora 150 millió dolláros beruházással nyitotta meg új üzemét Vietnámban, a vállalat az ázsiai terjeszkedésben és a laboratóriumi gyémántokban látja a jövőt - írta meg a CNBC.

A Ho Si Minh-városban létesített gyár a Pandora első Thaiföldön kívüli termelési egysége, amely mintegy 50 százalékkal növeli a cég teljes gyártókapacitását. Az üzem évente akár 60 millió ékszer előállítására is képes, teljes kapacitás mellett pedig nagyjából 7000 embert foglalkoztat majd.

Berta de Pablos-Barbier elnök-vezérigazgató a CNBC-nek nyilatkozva kiemelte, hogy Ázsia továbbra is a Pandora egyik legdinamikusabban növekvő régiója, a második negyedévben ugyanis 10 százalékos bővülést értek el a térségben. Különösen Japánban erős a lendület, ahol az üzletág három év alatt gyakorlatilag megduplázódott, és továbbra is két számjegyű ütemben növekszik.

Kínában ezzel szemben a vállalat három éven át visszaesést tapasztalt, ám a vezérigazgató szerint idén fordulat várható. A Pandora már most jobb eredményeket produkál, mint az előző évben, és a vezetés bizakodó a kínai piac kilátásait illetően.

A gyártó emellett egyre határozottabban épít a laboratóriumi gyémántokra.

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A mesterséges gyémántok ára jóval alacsonyabb a bányászott kövekénél, miközben előállításuk a cég adatai szerint mintegy 90 százalékkal kevesebb szén-dioxid-kibocsátással jár. A vezérigazgató szerint a fiatalabb vásárlók kifejezetten fogékonyak a környezettudatos megoldásokra, bár a preferenciák régiónként eltérhetnek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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