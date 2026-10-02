Lélektani szint alá zuhant a globális M&A-piac, hirtelen beestek a vállalati tranzakciók

A globális fúziós és felvásárlási (M&A) piac 993 milliárd dolláros forgalmat ért el a harmadik negyedévben, ami 41 százalékos visszaesést jelent az előző negyedévhez képest. Ez az első alkalom 2025 második negyedéve óta, hogy az aktivitás a lélektani ezermilliárd dolláros határ alá süllyedt, az idei év összesített adatai ugyanakkor továbbra is a történelmi csúcs közelében mozognak - írja a Reuters. A hirtelen évközbeni beesés mögött elsősorban a kötvénypiaci hozamemelkedés áll, amely megnehezíti a vállalatértékeléseket.

Az LSEG adatai szerint a negyedévben

mindössze tíz olyan tranzakciót jelentettek be, amelynek értéke meghaladta a tízmilliárd dollárt.

Ezek közé tartozik

a Banca Monte dei Paschi 32 milliárd dolláros ajánlata a Banco BPM-re, valamint

a Gold Fields 25,7 milliárd dolláros megkeresése a Northern Star Resources felé.

Ennyire kevés megadealre 2024 negyedik negyedéve óta nem volt példa.

Az év egészét tekintve viszont a globális M&A-forgalom 28 százalékkal emelkedett, és elérte a 3900 milliárd dollárt,

ami 2001 óta a legmagasabb érték az adott időszakra vetítve. A tranzakciók száma ugyanakkor 8 százalékkal csökkent, ami 2020 óta a legalacsonyabb szint.

A lassulás hátterében a meredeken emelkedő kötvényhozamok állnak. Az irányadó tízéves amerikai államkötvény hozama csütörtökön 5,34 százalékon zárt, ami 2002 óta a legmagasabb szint, miután a harmadik negyedévben az évszázad legnagyobb negyedéves emelkedését produkálta. A szárnyaló energiaköltségek fűtik az inflációt, és egyre magasabbra tolják a kamatvárakozásokat.

Ez a mértékű hozamemelkedés a vállalatértékeléseket nehezíti"

– mondta John Collins, a Morgan Stanley globális M&A-vezetője, hozzátéve, hogy egyelőre nem látja egyértelműen egy tartós visszaesés jeleit.

A technológiai szektorba irányuló befektetések továbbra is a tranzakciók motorját jelentik. A techcégekben szerzett stratégiai részesedések az idei globális M&A-forgalom mintegy negyedét teszik ki. Az ágazat dinamizmusát jól mutatja, hogy a SpaceX júniusi, Nasdaqra történő bevezetése után – amelynek során a cég piaci értéke kétezer milliárd dollár fölé ugrott – a vállalat napokkal később felvásárolta a Cursor nevű, mesterséges intelligenciára épülő kódoló startupot. Az idei IPO-forgalom a SPAC-ok nélkül 215 milliárd dollárt ért el, ami 2021 óta a legmagasabb szint.

Regionálisan eltérő képet mutat a piac. Míg az Egyesült Államokban és Európában jelentősen visszaesett az aktivitás, az ázsiai és csendes-óceáni térségben 242 milliárd dolláros forgalom valósult meg, ami 8 százalékos negyedéves és 36 százalékos éves növekedést jelent. A határokon átnyúló tranzakciók értéke idén 32 százalékkal haladja meg a tavalyi szintet. Charlie Bouckaert, a JPMorgan globális M&A-vezetője szerint az erős dollár miatt egyre több amerikai vállalat nézelődik Európában, miközben az európai befektetők az Egyesült Államok magasabb növekedési potenciálját célozzák meg.

A magántőke-alapok által támogatott tranzakciók értéke idén az 1980 óta mért legmagasabb szintre emelkedett, bár a harmadik negyedév itt is lassulást hozott az előző év azonos időszakához képest. Az új tőkepiaci kibocsátások terén a harmadik negyedévben 284 milliárd dollárt vontak be a részvénypiacokon, ami 26 százalékos visszaesés a második negyedévhez képest, de 39 százalékos javulás éves összehasonlításban, elsősorban az SK Hynix és az Intel kibocsátásainak köszönhetően. Ugyanakkor

az emelkedő kamatlábak és a közelgő félidős választások miatt az utóbbi hetekben több tervezett tőzsdei bevezetést is elhalasztottak.

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