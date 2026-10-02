Meglepte az elemzőket a Tesla, felpattant az árfolyam

A Tesla a harmadik negyedévben 486 532 járművet adott át a vásárlóinak, ami bár elmaradt az egy évvel korábbi eredménytől, felülmúlta az elemzői várakozásokat. A hír hatására a cég részvényei közel 3 százalékkal erősödtek.

A kiszállítások száma körülbelül 2 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest, amikor a Tesla rekordot jelentő, 497 099 járművet értékesített. A második negyedéves, 480 126 darabos adathoz képest ugyanakkor növekedés látható. Az elemzők a StreetAccount konszenzusa alapján mintegy 461 100 kiszállításra számítottak,

így a tényadat jelentősen meghaladta a várakozásokat.

A negyedév során a vállalat 464 391 járművet gyártott, ami 3,8 százalékkal magasabb a bázisnál.

A Tesla nem közöl modellenkénti részletezést, de jelezte, hogy az összes kiszállítás 98 százalékát a belépőszintű Model 3 szedán és a legnépszerűbb Model Y SUV adta.

Elon Musk vállalatára egyre nagyobb nyomás nehezedik a kínai riválisok – elsősorban a BYD és a Xiaomi – részéről, amelyek megfizethetőbb és innovatívabb elektromos modellekkel törnek előre. A Teslát emellett érzékenyen érintette az amerikai szövetségi adókedvezmény megszűnése is, a Biden elnök által 2022-ben aláírt inflációcsökkentési törvény eredetileg 2032-ig biztosította volna a támogatást, ám Donald Trump költségvetési törvénye 2025. szeptember 30-ával idő előtt megszüntette azt.

Az energiatárolási üzletágban a vállalat 13,7 GWh kapacitásnyi rendszert – Megapack és Megablock egységeket – telepített a negyedévben, szemben az egy évvel korábbi 12,5 GWh-val. Ezek a lítiumion-akkumulátoros rendszerek az adatközpontok és a közműszolgáltatók ellátásbiztonságát támogatják, lehetővé téve a megújuló energiaforrásokból származó áram tárolását.

Miközben a Tesla kiszállításai mérséklődtek, globálisan továbbra is nő az elektromos autók iránti kereslet: a Nemzetközi Energiaügynökség 2026-os jelentése szerint 2025-ben már minden negyedik eladott új autó elektromos vagy hibrid hajtású volt, míg 2020-ban ez az arány még 5 százalék alatt alakult. A Tesla a harmadik negyedéves pénzügyi jelentését október 21-én, a tőzsdezárást követően teszi közzé.

A Tesla árfolyama 2,7 százalékkal emelkedett a bejelentést követően.

(CNBC)

Címlapkép forrása: Portfolio