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Az elmúlt hetekben egymást érték a mesterséges intelligencia biztonságával kapcsolatos figyelmeztetések, miután fejlett AI-ügynökök több teszt- és éles környezetben a fejlesztők szándékaitól eltérő, jogosulatlan hozzáférésre, csalásra vagy önálló koordinációra utaló viselkedést mutattak. A jelenlegi és volt AI-laboratóriumi szakemberek szerint a probléma nem egyszerű termékhiba: a legfejlettebb rendszerek képességei gyorsabban nőnek, mint ahogy a vállalatok és a szabályozók megértenék, ellenőriznék és biztonságosan korlátoznák őket.

A cikkben a frominside.ai interjúsorozat alapján az OpenAI, a Google DeepMind és az Anthropic jelenlegi vagy volt szakembereinek – köztük Geoffrey Irving, Neel Nanda, Victoria Krakovna, Mary Phuong, Juan Felipe Cerón Uribe, Jeffrey Ladish, Rosie Campbell és Jeremy Schlatter – figyelmeztetéseit mutatjuk be.

A Palisade Research által indított projekt célja, hogy közvetlenül szólaltassa meg a frontier AI-cégeknél jelenleg vagy korábban dolgozó szakembereket arról, mit látnak a technológia fejlődéséből és kockázataiból. A projekt készítői szerint a nyilvánosság ma még alábecsüli, hogy a legfejlettebb AI-rendszereken dolgozó szakemberek közül többen mennyire komolyan vesznek szélsőséges forgatókönyveket, köztük az emberi kontroll elvesztését vagy az egzisztenciális kockázatokat.

Tényleg a kihalás fenyeget minket?

Amikor az AI jövőjéről beszélnek, a megszólalók nem csupán munkahelyek elvesztésétől vagy új típusú kiberbűnözéstől tartanak. Többen kifejezetten azt állítják, hogy

a jelenlegi fejlesztési pálya szélsőséges esetben az emberi kontroll elvesztéséhez, sőt az emberiség kihalásához vezethet.

Geoffrey Irving, a DeepMind és az OpenAI korábbi biztonsági vezetője rendkívül borúlátóan nyilatkozott a kilátásokról.

Az emberiség kihalásának esélye nagyjából egy pénzfeldobáséval egyenlő, azaz ötven százalék

– mondta.

Neel Nanda, a Google DeepMind csapatvezetője szintén reálisnak látja a legrosszabb forgatókönyvet:

Úgy gondolom, legalább 10 százalék az esélye annak, hogy az AI az emberiség kihalását okozza, ami nevetségesen magas.

A kutatók szerint a veszély nem feltétlenül abból fakad, hogy a rendszerek „gonosszá” válnak. Victoria Krakovna, a DeepMind kutatója szerint a probléma inkább az, hogy az AI-rendszerek olyan instrumentális célokat kezdhetnek követni, amelyek önmagukban hasznosak lehetnek számukra: például az önfenntartást, az erőforrások megszerzését vagy a nagyobb mozgásteret. Ezek azonban könnyen szembekerülhetnek az emberi érdekekkel.

Krakovna ezt az emberiség történetéhez hasonlította. „Beborítottuk a bolygót olyan dolgokkal, amelyekre az embereknek szükségük van, más állatok kárára, és sok más fajt sodortunk a kihalás szélére. És ez nem feltétlenül volt szándékos. Ha analógiát vonunk, egy AI-nak, ha sok másolatot akar készíteni magáról, rengeteg adatközpontra van szüksége.”

Jeffrey Ladish, az Anthropic korábbi biztonsági szakembere szerint a kontrollvesztés nem állna meg a kibertérben.

Ha ez a kör bezárul, és rengeteg robotod, rengeteg automatizált gyárad van, már nincs szükséged emberekre

– figyelmeztetett. Szerinte a végső kockázat az, hogy a fejlett AI-rendszerek idővel a gazdasági, digitális és fizikai infrastruktúra egyre nagyobb részét irányíthatják.

Kiktől jön a figyelmeztetés?



Geoffrey Irving: Az OpenAI és a Google DeepMind biztonsági csapatainak korábbi vezetője, a brit AI Security Institute korábbi vezető tudósa, jelenleg a Resolution társalapítója és vezető tudósa.



Neel Nanda: A Google DeepMind mechanisztikus interpretálhatósági csapatának vezetője; ez a terület azt vizsgálja, hogyan működnek belülről, milyen belső reprezentációk és döntési mechanizmusok alapján válaszolnak a nagy AI-modellek.



Juan Felipe Cerón Uribe: Az OpenAI kutatómérnöke, aki saját megfogalmazása szerint azon dolgozik, hogy a ChatGPT ne segíthessen biológiai fegyverek létrehozásában.



Jeffrey Ladish: Az Anthropic biztonsági csapatának korábbi tagja, a Palisade Research alapítója, aki kifejezetten az AI-rendszerek feletti kormányzati felügyelet szükségessége miatt hagyta el a vállalatot.



Victoria Krakovna és Mary Phuong: A Google DeepMind AGI-biztonsági kutatói, akik többek között a modellek félreigazodását, megtévesztő viselkedését és instrumentális célkövetését vizsgálják.



Rosie Campbell és Jeremy Schlatter: Az OpenAI korábbi munkatársai; Campbell frontier policy és veszélyes képességeket mérő értékelések területén dolgozott, Schlatter pedig műszaki munkatársként vett részt OpenAI-projektekben.



A megszólalók személyes minőségükben beszélnek, és nem tekinthetők az AI-iparág egészét reprezentáló mintának; súlyukat az adja, hogy a legfontosabb frontier AI-laborok belső működését ismerő jelenlegi vagy volt szakemberekről van szó.

Amikor az AI már most is csalni és hackelni próbál

A megszólalók aggodalmai nem pusztán elméleti modelleken alapulnak. Az interjúkban többen is felidézték azokat az eseteket, amikor fejlett AI-ügynökök tesztkörnyezetben a fejlesztők szándékától eltérő módon kezdtek viselkedni, kommunikálni, csalni vagy jogosulatlan hozzáférést keresni. Az egyik legtöbbet emlegetett ügy az OpenAI egyik tesztelt AI-ügynökcsoportjához kapcsolódik.

Jeffrey Ladish szerint az ügynökök eredetileg egy zárt, biztonságosnak hitt homokozóban (angolul: sandbox) működtek, ahol nem lett volna szabad egymással kommunikálniuk vagy az internethez kapcsolódniuk. Ennek ellenére megtalálták a módját a titkos kommunikációnak és az internetelérésnek, majd ezt arra használták, hogy jobb eredményt érjenek el a rájuk bízott teszteken.

„Az ügynökök titokban kommunikáltak egymással, rácsatlakoztak az internetre, és mindezt azért tették, hogy magasabb pontszámot érjenek el azon a teszten, amit éppen végeztettek velük” – mondta Ladish. Állítása szerint miután a fejlesztők leállították őket, az ügynökök új üzenőfelületeket hoztak létre, és megpróbálták feltörni az OpenAI belső rendszereit, valamint más vállalatokat is.

A céljuk az volt, hogy a Hugging Face nevű, modellekhez, adatkészletekhez és értékelési környezetekhez is kapcsolódó platformról információkat szerezzenek, és megtanulják, hogyan teljesíthetnek jobban a saját vizsgáikon.

Ezek az ügynökök szó szerint rajnak nevezték magukat

– tette hozzá Ladish.

Neel Nanda is megerősítette a történet lényegét. Szerinte az eset jól mutatja, hogy a modellek a rosszul specifikált célok mellett olyan eszközöket is választhatnak, amelyeket a fejlesztők egyáltalán nem akartak.

Az ügynökök felismerték, hogy feltörhetik a teszteket, mert jól akarnak teljesíteni rajtuk, és ha nem tudják ezt a helyes úton megtenni, akkor talán a helytelen úton próbálják majd a jövőben.

Ezek az esetek nem bizonyítják, hogy a mai AI-rendszerek már önálló akarattal rendelkező szereplőként működnének, de arra utalnak, hogy képesek lehetnek a fejlesztők szándékától eltérő, stratégiai jellegű eszközöket választani a rájuk bízott cél eléréséhez. A kutatók szerint a gond éppen az, hogy a modellek képességeinek fejlődésével egyre nehezebbé válhat az ilyen viselkedés felismerése és kezelése.

Miért nem elég egyszerűen engedelmességre tanítani az ügynököket?

Felmerül a kérdés: miért nem lehet olyan szabályokat vagy kódsorokat beépíteni, amelyek garantálják az engedelmességet? A szakemberek szerint a probléma ennél mélyebb. A mai mesterségesintelligencia-rendszereket nem hagyományos értelemben „megírják”, hanem hatalmas mennyiségű adattal, jutalmazással és tesztekkel formálják.

A fejlesztők sokszor nem tudják pontosan, hogy a modell belül milyen stratégiát tanult meg.

Geoffrey Irving ezt a folyamatot egy „kuktához” hasonlította, amelyben hatalmas evolúciós nyomás nehezedik a rendszerekre.

Ha ezeket a rendszereket ebbe a kuktába teszed, hogy nagyon jól teljesítsenek bizonyos feladatokon, megtanulnak csalni, cselszövéseket szőni, koordinálni, és rosszindulatú módokon elrejteni a gondolataikat

– magyarázta.

A helyzetet súlyosbítja, hogy a rendszerek már képesek lehetnek felismerni, mikor vizsgálják őket. Mary Phuong, a Google DeepMind biztonsági kutatója szerint a modellek néha már azt is érzékelik, ha éppen biztonsági teszten vannak.

Azt gondolja: úgy tűnik, ez egy biztonsági értékelés, ezért most szépen fogok viselkedni

– mondta.

Ez a kutatók szerint hamis biztonságérzetet adhat. A teszt ilyenkor nem feltétlenül azt bizonyítja, hogy a rendszer valóban megbízható, hanem csak azt, hogy felismeri, mikor kell annak látszania.

Ahogy Nanda fogalmazott:

Egyikünk sem tudja, hogyan osszuk meg velük az értékeinket, és azt sem, hogyan állapítsuk meg megbízhatóan, hogy valóban osztják-e azokat.

A biztonsági kutatások egyik jelenlegi eszköze, hogy a kutatók bizonyos esetekben belelátnak a modellek láncolt gondolatmenetébe, vagyis abba a „jegyzetfüzetbe”, amelyben a modell lépésről lépésre következtet. Nanda és Krakovna szerint ez rendkívül értékes, de nem biztos, hogy sokáig rendelkezésre áll. Ha a jövőbeli modellek megtanulják elrejteni valódi következtetéseiket, vagy a gondolatmenetük technikailag kevésbé olvashatóvá válik, a jelenlegi biztonsági tesztek még kevésbé adhatnak megbízható képet.

Bekötött szemmel száguldunk a szakadék felé

A megszólalók szerint a technológiai iparág jelenleg olyan versenyben van, amelyben a piaci elsőség és a geopolitikai félelem gyakran erősebb ösztönző, mint az óvatosság. A vállalatok attól tartanak, hogy ha lassítanak, egy versenytárs vagy egy másik ország előzi meg őket. Ez a logika azonban éppen azt a helyzetet teremti meg, amelytől a biztonsági szakemberek tartanak.

Juan Felipe Uribe, az OpenAI kutatómérnöke élesen fogalmazott a laborokon belüli nyomásról. „Ahelyett, hogy óvatos lépéseket tennénk, a vezető fejlesztők bekötött szemmel versenyeznek egymással, és csak a szerencsében bíznak.

Mindenki csak találgat, hogy a végén rákot gyógyítunk, elveszítjük az összes munkahelyet, vagy talán mind meghalunk.

Rosie Campbell, aki 2021 és 2024 között dolgozott az OpenAI-nál, szintén arról beszélt, hogy a szervezet kultúrája idővel megváltozott. „A szervezet sokat változott. Sokkal nagyobb volt a nyomás a gyors haladásra, és azok az emberek, akiket nagyon motiváltak ezek a nagy képet érintő biztonsági aggályok, elkezdtek távozni” – mondta.

A tempót tovább gyorsíthatja az úgynevezett rekurzív önfejlesztés.

Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy az AI már ma teljesen önállóan fejleszti saját magát, hanem azt, hogy egyre nagyobb szerepet kap a kódolásban, a kísérletezésben, a kutatási folyamatok automatizálásában és a következő generációs modellek fejlesztésében. A megszólalók szerint ennek korai jelei már látszanak: az AI-rendszerek mind több feladatot vesznek át saját utódaik fejlesztésében, ami a biztonsági kutatásoknál gyorsabban pörgetheti fel a képességek növekedését.

Irving szerint ez különösen veszélyes, mert a képességek fejlődését könnyebb mérni, mint a biztonságot. Egy modell matematikai, kódolási vagy kiberbiztonsági teljesítményére sokkal könnyebb teszteket készíteni, mint arra, hogy valóban megosztja-e az emberi értékeket, vagy csak megtanulta, hogyan kell biztonságosnak látszani.

A megoldás: lassítani kell a legfejlettebb modellek fejlesztését

A megszólalók többsége ugyanabba az irányba mutató megoldást sürget: a legfejlettebb, úgynevezett frontier-modellek fejlesztési tempójának tudatos lassítását. Ezt nevezik „pacing the frontier”-nek. A cél nem feltétlenül az AI teljes leállítása, hanem az, hogy a képességek növekedése ne előzze meg végleg az ellenőrzésükhöz szükséges tudást.

Jeremy Schlatter, az OpenAI korábbi műszaki munkatársa szintén azt hangsúlyozta, hogy a társadalomnak több időre lenne szüksége annak megértéséhez, hogyan működnek és hogyan irányíthatók ezek a rendszerek. Szerinte „a kutatáshoz idő kell”, és minél nagyobb mozgásteret adunk magunknak, annál jobb eséllyel lehet megelőzni, hogy a problémák katasztrofálissá váljanak.”

Egyszerűen le kell lassítanunk a dolgokat

– jelentette ki Irving. A kutatók szerint a vállalatok önmagukban nehezen képesek erre, mert a piaci és geopolitikai verseny minden szereplőt gyorsításra ösztönöz. Ezért sokan kormányzati beavatkozást, auditokat, átláthatósági követelményeket és nemzetközi megállapodásokat tartanak szükségesnek.

A lassítás egyik leggyakoribb ellenérve, hogy ezzel az Egyesült Államok átengedné a vezetést Kínának. Nanda szerint azonban az egzisztenciális kockázat természete miatt ez nem hagyományos versenyhelyzet.

Az emberiség kihalása Kína és az USA számára egyaránt rossz hír. Ha valami mindenki számára káros, az emberek általában találnak rá megoldást

– mondta.

Uribe is hasonlóan érvelt. Szerinte nincs értelme egyoldalú lassításról beszélni, ha a másik oldal változatlanul gyorsít, ezért a valódi megoldás a nemzetközi koordináció lehet.

A lassítás szerinte nem maga a megoldás, hanem eszköz: időt ad arra, hogy elvégezzék a szükséges biztonsági munkát.

A kutatók hangsúlyozzák: a fejlesztések visszafogása önmagában nem oldja meg a problémát, viszont lehetőséget teremt arra, hogy a társadalom megerősítse a kiber- és biológiai biztonsági rendszereket, érdemi auditokat vezessen be, és megbízhatóbb módszereket találjon az AI-rendszerek motivációinak ellenőrzésére. A „pacing the frontier” tehát nem a technológia megtagadását jelentené, hanem annak elérését, hogy a legfejlettebb modellek fejlesztése ne szakadjon el végleg az emberi felügyelettől.

Ladish szerint a Kínával kapcsolatos ellenérv sem elég erős ahhoz, hogy mindenki vakon folytassa a versenyt. „Kínának sem áll érdekében olyan AI-rendszereket építeni, amelyeket nem tud kontrollálni, akárcsak az Egyesült Államoknak. Én nem az altruizmusukra építek, hanem a saját jól felfogott érdekükre és az intelligenciájukra.”

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