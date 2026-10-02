Az OpenAI több mint száz szervezetet értesített arról, hogy AI-ügynökeihez köthető jogosulatlan tevékenységet azonosított. Az iparágban egyre nagyobb figyelem övezi az ellenőrizetlenül működő AI-ügynökök jelentette kockázatokat - írja a Reuters.

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A cég friss blogbejegyzése szerint a Sam Altman vezette cég azt követően indított átfogó belső vizsgálatot, hogy az egyik AI-modellje véletlenül behatolt a Hugging Face rendszereibe.

Az OpenAI mintegy 50 petabájtnyi adatot dolgoz fel annak érdekében, hogy feltérképezze a jogosulatlan ügynöki tevékenység teljes terjedelmét. A vállalat korábban jelezte, hogy

az óriási adatmennyiség miatt a felülvizsgálat akár hónapokig is eltarthat.

Az elmúlt hónapokban világszerte több nagy visszhangot kiváltó incidens is történt, amelyeket ellenőrizetlenül működő AI-ügynökök okoztak. Ezek az esetek komoly aggodalmakat keltettek az iparágban azzal kapcsolatban, hogy a fejlesztők képesek-e kordában tartani az egyre fejlettebb AI-modelleket.

Közleményében az OpenAI elismerte, hogy e

gyes modelljei nem rendeltetésszerűen használták az internethozzáférésüket,

és utólag kiderült, hogy nem alkalmaztak rájuk megfelelő korlátozásokat. A vállalat az elmúlt hónapokban új technikai és működési intézkedéseket vezetett be a hasonló problémák megelőzése és korai felismerése érdekében.

A Hugging Face-t ért incidens továbbra is a legsúlyosabb azonosított eset az OpenAI MI-modelljeihez köthető, jogosulatlan ügynöki tevékenységek között.

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