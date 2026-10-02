Robotikával és ipari automatizálással erősítve nő tovább a Navigator Investments

A Navigator Investments 2026 első félévében 4,77 milliárd forintos konszolidált árbevételt ért el, IFRS szerinti EBITDA-ja pedig 395 millió forintra emelkedett – derül ki a társaság közleményéből. A cégcsoport növekedésében jelentős szerepet játszott a Navipro Systems Engineering Kft. akvizíciója, amellyel az ipari automatizálási és robotikai terület vált a csoport egyik legfontosabb üzletágává.
Erős árbevétel-növekedés az első félévben
A Navigator Csoport konszolidált bevételei 2026 első hat hónapjában 4,77 milliárd forintot tettek ki. Ez a társaság közlése szerint 186 százalékos növekedést jelent 2025 első félévéhez képest.
A cég IFRS szerinti
EBITDA-ja 395 millió forint lett, szemben az egy évvel korábbi 246 millió forinttal, ami 60 százalékos növekedést jelent.
A társaság által közölt tisztított EBITDA meghaladta a 268 millió forintot.
Az automatizálás és robotika lett a legnagyobb szegmens
A félév egyik fontos eseménye a Navipro Systems Engineering Kft. cégcsoportba kerülése volt. A tranzakcióval a Navigator erősítette jelenlétét az ipari automatizálás, a robotika, valamint a mérnöki megoldások piacán. A Navipro bevonásával a készülék-, ipari automatizálási és robotikai üzletág árbevétel alapján a csoport legnagyobb szegmensévé vált. A társaság szerint az alkatrész- és szerkezeti elemek üzletág továbbra is érdemi súlyt képvisel, az összárbevétel több mint negyedét adja.
A Navipro referenciái között autóipari szereplők is vannak, köztük az Audi Hungária, a Magyar Suzuki és a Daimler. A vállalat emellett a Budapest Airporttal 2009 óta, a MÁV-val pedig 2014 óta működik együtt.
Saját részvényekkel is bevetett a Navigator
A Navipro vételárának egy részét a Navigator saját részvényekkel egyenlítette ki. A társaság 3 124 898 darab Navigator Investments Nyrt. „A” sorozatú törzsrészvényt adott át az eladóknak, részvényenként 96 forintos árfolyamon. Ez összesen mintegy 300 millió forintos értéket jelent. A közlemény szerint a cégcsoport történetében ez volt az első olyan tranzakció, amelyben saját részvényeket használtak fel fizetési eszközként.
Az euróárfolyam fontos tényező
A Navigator bevételeinek jelentős része euróban keletkezik. A társaság közlése szerint a szerelvény- és szelepüzletág kivételével a csoport árbevételének mintegy 90 százaléka euróban realizálódik.
Ez azt jelenti, hogy a forint árfolyama érdemben befolyásolja a kimutatott eredményeket. A forint erősödése csökkenti az exportbevételek forintban számolt értékét, ugyanakkor mérsékelheti a devizában fennálló hitelek és kötelezettségek terhét.
Hatékonyságjavító program indul
A Navigator 2026-ban csoportszintű működési átalakítást hajt végre. A cél egy egységesebb, költséghatékonyabb működési modell kialakítása, amely a növekvő bér- és energiaköltségek mellett is javíthatja a termelékenységet.
A program része többek között:
- a stratégiai, operatív és támogató funkciók működésének átalakítása,
- egységes informatikai rendszer bevezetése,
- mesterséges intelligenciára épülő megoldások alkalmazása az ajánlatadási és termelési folyamatokban,
- új gyártástervezési szoftver bevezetése,
- automatizált gépsorok beszerzésének előkészítése,
- a pénzügyi folyamatok egységesítése és az IFRS-standardok bevezetése.
Új beruházások Győrben és az Instrumnál
A cégcsoport beruházási programot is indított. A Julius-Globe esetében jóváhagytak egy több mint 1,27 millió euró értékű, automatizált MAZAK gyártócella-beszerzést. A társaság szerint ez a vállalat történetének eddigi legnagyobb technológiai fejlesztése lesz.
A Julius-Globe emellett megkezdte költözését új győri telephelyére, amelytől további működési és gyártástechnológiai hatékonyságjavulást várnak.
Az Instrumnál egy STAR SD-26G CNC hosszesztergát szereztek be, amely a társaság megmunkálási kapacitásait bővíti. A menedzsment várakozása szerint a beruházások javíthatják a termelékenységet és az eredménytermelő képességet.
Címlapkép forrása: Portfolio
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