19°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Robotikával és ipari automatizálással erősítve nő tovább a Navigator Investments
Üzlet

Robotikával és ipari automatizálással erősítve nő tovább a Navigator Investments

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A Navigator Investments az év első felében tovább növekedett, miközben az akvizíciók és az ipari automatizálási terület erősödése átalakította a cégcsoport bevételi szerkezetét. A vállalat a bővülés mellett működési átalakításokkal, digitalizációval és kapacitásbővítő beruházásokkal próbálja javítani hatékonyságát és eredménytermelő képességét - derül ki a cég féléves jelentéséből.

A Navigator Investments 2026 első félévében 4,77 milliárd forintos konszolidált árbevételt ért el, IFRS szerinti EBITDA-ja pedig 395 millió forintra emelkedett – derül ki a társaság közleményéből. A cégcsoport növekedésében jelentős szerepet játszott a Navipro Systems Engineering Kft. akvizíciója, amellyel az ipari automatizálási és robotikai terület vált a csoport egyik legfontosabb üzletágává.

Erős árbevétel-növekedés az első félévben

A Navigator Csoport konszolidált bevételei 2026 első hat hónapjában 4,77 milliárd forintot tettek ki. Ez a társaság közlése szerint 186 százalékos növekedést jelent 2025 első félévéhez képest.

A cég IFRS szerinti

EBITDA-ja 395 millió forint lett, szemben az egy évvel korábbi 246 millió forinttal, ami 60 százalékos növekedést jelent.

Még több Üzlet

A hét legfontosabb adata jön délután - Mi történik a tőzsdéken?

A magyar határ közelében épülhet az EU legnagyobb naperőműve

Új vezető érkezik a Yettelhez

A társaság által közölt tisztított EBITDA meghaladta a 268 millió forintot.

Az automatizálás és robotika lett a legnagyobb szegmens

A félév egyik fontos eseménye a Navipro Systems Engineering Kft. cégcsoportba kerülése volt. A tranzakcióval a Navigator erősítette jelenlétét az ipari automatizálás, a robotika, valamint a mérnöki megoldások piacán. A Navipro bevonásával a készülék-, ipari automatizálási és robotikai üzletág árbevétel alapján a csoport legnagyobb szegmensévé vált. A társaság szerint az alkatrész- és szerkezeti elemek üzletág továbbra is érdemi súlyt képvisel, az összárbevétel több mint negyedét adja.

A Navipro referenciái között autóipari szereplők is vannak, köztük az Audi Hungária, a Magyar Suzuki és a Daimler. A vállalat emellett a Budapest Airporttal 2009 óta, a MÁV-val pedig 2014 óta működik együtt.

Saját részvényekkel is bevetett a Navigator

A Navipro vételárának egy részét a Navigator saját részvényekkel egyenlítette ki. A társaság 3 124 898 darab Navigator Investments Nyrt. „A” sorozatú törzsrészvényt adott át az eladóknak, részvényenként 96 forintos árfolyamon. Ez összesen mintegy 300 millió forintos értéket jelent. A közlemény szerint a cégcsoport történetében ez volt az első olyan tranzakció, amelyben saját részvényeket használtak fel fizetési eszközként.

Az euróárfolyam fontos tényező

A Navigator bevételeinek jelentős része euróban keletkezik. A társaság közlése szerint a szerelvény- és szelepüzletág kivételével a csoport árbevételének mintegy 90 százaléka euróban realizálódik.

Ez azt jelenti, hogy a forint árfolyama érdemben befolyásolja a kimutatott eredményeket. A forint erősödése csökkenti az exportbevételek forintban számolt értékét, ugyanakkor mérsékelheti a devizában fennálló hitelek és kötelezettségek terhét.

Hatékonyságjavító program indul

A Navigator 2026-ban csoportszintű működési átalakítást hajt végre. A cél egy egységesebb, költséghatékonyabb működési modell kialakítása, amely a növekvő bér- és energiaköltségek mellett is javíthatja a termelékenységet.

A program része többek között:

  • a stratégiai, operatív és támogató funkciók működésének átalakítása,
  • egységes informatikai rendszer bevezetése,
  • mesterséges intelligenciára épülő megoldások alkalmazása az ajánlatadási és termelési folyamatokban,
  • új gyártástervezési szoftver bevezetése,
  • automatizált gépsorok beszerzésének előkészítése,
  • a pénzügyi folyamatok egységesítése és az IFRS-standardok bevezetése.

Új beruházások Győrben és az Instrumnál

A cégcsoport beruházási programot is indított. A Julius-Globe esetében jóváhagytak egy több mint 1,27 millió euró értékű, automatizált MAZAK gyártócella-beszerzést. A társaság szerint ez a vállalat történetének eddigi legnagyobb technológiai fejlesztése lesz.

A Julius-Globe emellett megkezdte költözését új győri telephelyére, amelytől további működési és gyártástechnológiai hatékonyságjavulást várnak.

Az Instrumnál egy STAR SD-26G CNC hosszesztergát szereztek be, amely a társaság megmunkálási kapacitásait bővíti. A menedzsment várakozása szerint a beruházások javíthatják a termelékenységet és az eredménytermelő képességet.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Benzinársapka-e az ingyen parkolás?

HOLD After Hours a napszemüveges zombi Lacival, aki először szerepel a választások óta. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;Yo

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Back to Europe 2026

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Budapest Economic Forum 2026

2026. október 7.

Energy Investment Forum 2026

2026. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!
Nem áll le a nukleáris fenyegetéssel Putyin, olyan fegyvert vetett be Ukrajna, mint azelőtt soha – Háborús híreink pénteken
Kapott egy újabb ütést a magyar tőzsde, nagyot esett a Mol, zuhant az OTP
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility