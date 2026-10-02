Robotikával és ipari automatizálással erősítve nő tovább a Navigator Investments

A Navigator Investments az év első felében tovább növekedett, miközben az akvizíciók és az ipari automatizálási terület erősödése átalakította a cégcsoport bevételi szerkezetét. A vállalat a bővülés mellett működési átalakításokkal, digitalizációval és kapacitásbővítő beruházásokkal próbálja javítani hatékonyságát és eredménytermelő képességét - derül ki a cég féléves jelentéséből.

A Navigator Investments 2026 első félévében 4,77 milliárd forintos konszolidált árbevételt ért el, IFRS szerinti EBITDA-ja pedig 395 millió forintra emelkedett – derül ki a társaság közleményéből. A cégcsoport növekedésében jelentős szerepet játszott a Navipro Systems Engineering Kft. akvizíciója, amellyel az ipari automatizálási és robotikai terület vált a csoport egyik legfontosabb üzletágává.

Erős árbevétel-növekedés az első félévben

A Navigator Csoport konszolidált bevételei 2026 első hat hónapjában 4,77 milliárd forintot tettek ki. Ez a társaság közlése szerint 186 százalékos növekedést jelent 2025 első félévéhez képest.

A cég IFRS szerinti

EBITDA-ja 395 millió forint lett, szemben az egy évvel korábbi 246 millió forinttal, ami 60 százalékos növekedést jelent.

A társaság által közölt tisztított EBITDA meghaladta a 268 millió forintot.

Az automatizálás és robotika lett a legnagyobb szegmens

A félév egyik fontos eseménye a Navipro Systems Engineering Kft. cégcsoportba kerülése volt. A tranzakcióval a Navigator erősítette jelenlétét az ipari automatizálás, a robotika, valamint a mérnöki megoldások piacán. A Navipro bevonásával a készülék-, ipari automatizálási és robotikai üzletág árbevétel alapján a csoport legnagyobb szegmensévé vált. A társaság szerint az alkatrész- és szerkezeti elemek üzletág továbbra is érdemi súlyt képvisel, az összárbevétel több mint negyedét adja.

A Navipro referenciái között autóipari szereplők is vannak, köztük az Audi Hungária, a Magyar Suzuki és a Daimler. A vállalat emellett a Budapest Airporttal 2009 óta, a MÁV-val pedig 2014 óta működik együtt.

Saját részvényekkel is bevetett a Navigator

A Navipro vételárának egy részét a Navigator saját részvényekkel egyenlítette ki. A társaság 3 124 898 darab Navigator Investments Nyrt. „A” sorozatú törzsrészvényt adott át az eladóknak, részvényenként 96 forintos árfolyamon. Ez összesen mintegy 300 millió forintos értéket jelent. A közlemény szerint a cégcsoport történetében ez volt az első olyan tranzakció, amelyben saját részvényeket használtak fel fizetési eszközként.

Az euróárfolyam fontos tényező

A Navigator bevételeinek jelentős része euróban keletkezik. A társaság közlése szerint a szerelvény- és szelepüzletág kivételével a csoport árbevételének mintegy 90 százaléka euróban realizálódik.

Ez azt jelenti, hogy a forint árfolyama érdemben befolyásolja a kimutatott eredményeket. A forint erősödése csökkenti az exportbevételek forintban számolt értékét, ugyanakkor mérsékelheti a devizában fennálló hitelek és kötelezettségek terhét.

Hatékonyságjavító program indul

A Navigator 2026-ban csoportszintű működési átalakítást hajt végre. A cél egy egységesebb, költséghatékonyabb működési modell kialakítása, amely a növekvő bér- és energiaköltségek mellett is javíthatja a termelékenységet.

A program része többek között:

a stratégiai, operatív és támogató funkciók működésének átalakítása,

egységes informatikai rendszer bevezetése,

mesterséges intelligenciára épülő megoldások alkalmazása az ajánlatadási és termelési folyamatokban,

új gyártástervezési szoftver bevezetése,

automatizált gépsorok beszerzésének előkészítése,

a pénzügyi folyamatok egységesítése és az IFRS-standardok bevezetése.

Új beruházások Győrben és az Instrumnál

A cégcsoport beruházási programot is indított. A Julius-Globe esetében jóváhagytak egy több mint 1,27 millió euró értékű, automatizált MAZAK gyártócella-beszerzést. A társaság szerint ez a vállalat történetének eddigi legnagyobb technológiai fejlesztése lesz.

A Julius-Globe emellett megkezdte költözését új győri telephelyére, amelytől további működési és gyártástechnológiai hatékonyságjavulást várnak.

Az Instrumnál egy STAR SD-26G CNC hosszesztergát szereztek be, amely a társaság megmunkálási kapacitásait bővíti. A menedzsment várakozása szerint a beruházások javíthatják a termelékenységet és az eredménytermelő képességet.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Portfolio