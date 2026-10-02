Szenzációs olajfelfedezés: ultramélyről törhet felszínre a kőolaj az Egyenlítői Peremvidéken

A Petrobras brazil állami olajvállalat új kőolaj-lelőhelyet fedezett fel Amapá állam partjaitól távol, az ultramélyvízi övezetben, az úgynevezett Egyenlítői Peremvidéken. A Morpho kutatófúrás során szénhidrogén-tároló réteget azonosítottak, ami már a második találat ezen a tengeri területen a tavalyi felfedezés után. Az Egyenlítői Peremvidék a brazil kőolaj-kutatás kiemelt célpontja, ahol a Petrobras a legnagyobb esélyt látja jelentős új tartalékok feltárására.

A Petrobras brazil állami olajvállalat új kőolaj-lelőhelyet talált Amapá állam partjaitól távol, az ultramélyvízi övezetben.

A felfedezés az úgynevezett Egyenlítői Peremvidéken történt, amelyet a társaság a legígéretesebb új kitermelési régiójának tekint.

A Petrobras pénteken közzétett tőzsdei közleménye szerint az FZA-M-59 jelű blokkban végzett Morpho kutatófúrás során szénhidrogén-tároló réteget azonosítottak. Ez már a második találat ezen a tengeri területen, miután a vállalat tavaly augusztusban is bukkant itt szénhidrogén-készletekre.

Az Egyenlítői Peremvidék a brazil kőolaj-kutatás egyik kiemelt célpontja, mivel a Petrobras ezen a részen látja a legnagyobb esélyt jelentős új tartalékok feltárására. Bár az ultramélyvízi fúrások műszakilag rendkívül összetettek és tőkeigényesek, a korábbi brazil tapasztalatok – különösen a só alatti (pre-salt) mezők sikeres kiaknázása – alapján a vállalat komoly reményeket fűz az új övezethez.

Forrás: Reuters

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