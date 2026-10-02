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Tovább esik a magyar tőzsde az OTP vezetésével
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Tovább esik a magyar tőzsde az OTP vezetésével

Portfolio
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Folytatódik az esés a magyar tőzsdén péntek reggel a csütörtöki mélyrepülés után, főként az OTP húzza felfelé a BUX-indexet, de esik a Richter is a blue chipek közül.
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Információ és jelentkezés

A kereskedés első perceiben esik a magyar tőzsde, a BUX 0,5 százalékos mínuszban áll, így jelenleg 139 285 ponton áll az index értéke. A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

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A hazai blue chipek árfolyama ma többségében esik, a Mol árfolyama 1,4 százalékot emelkedett, a Richter árfolyama 0,6 százalékot esett, a Magyar Telekom árfolyama 1,2 százalékkal került lejjebb. Míg

az OTP árfolyama 1,4 százalékos mínuszban van az előző napi záróárfolyamához viszonyítva.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban az Opus és a Rába teljesít, míg a leggyengébben a BIF és a Duna House indítja a napot.

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Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Mol, de a Rába is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
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Címlapkép forrása: Szabó Gábor / Gabriel Szabo

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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