Új vezető érkezik a Yettelhez

2026. október 1-jétől Saranyik Csaba tölti be a Yettel Magyarország Data & AI igazgatói pozícióját – közölte a vállalat. A szakember korábban már dolgozott a társaságnál: közel egy évtizedet töltött a Yettel elődjeként működő Telenor Magyarországnál.

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Saranyik Csaba feladata a vállalat adat- és mesterségesintelligencia-stratégiájának továbbfejlesztése lesz, emellett az adatvezérelt működés és az ehhez kapcsolódó fejlesztések támogatásáért felel.

A kinevezett vezető több mint 20 éves távközlési és technológiai tapasztalattal rendelkezik. Pályafutása során több olyan területen dolgozott, ahol az üzleti célok és a technológiai megoldások összekapcsolása volt a fókuszban. A Telenor Magyarországnál korábban az ügyfélérték-menedzsmentet és a fejlett analitikát vezette. Ezt követően a Szlovák Telekomnál a nagyvállalati ügyfelekre irányuló marketingtevékenységért felelt.

Legutóbbi pozíciójában egy mintegy 60 fős, Szlovákiát és Csehországot lefedő Data & AI szervezetet vezetett, ahol az adat- és mesterségesintelligencia-transzformáció megvalósítása tartozott hozzá.

Címlapkép forrása: yettel