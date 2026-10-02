Zuhanórepülésben a Nike: menekülnek a befektetők, azonnali átszervezés jön

A Nike az első negyedévben mintegy 4 százalékos árbevétel-csökkenést könyvelt el, a 11,21 milliárd dolláros bevétel elmaradt az elemzők által várt 11,32 milliárd dollártól. A Nike
a teljes pénzügyi évre magas egy számjegyű árbevétel-visszaesést vetít előre,
ami jóval borúsabb kép, mint az elemzők által korábban várt nagyjából 2 százalékos csökkenés.
Különösen aggasztó a kínai piac helyzete, ahol az értékesítés devizahatásoktól mentesen 26 százalékkal zuhant az első negyedévben, így már kilenc egymást követő negyedéve mutat csökkenést. Kína a Nike harmadik legnagyobb piaca, amely az éves árbevétel mintegy 15 százalékát adja. A cég januártól visszavonja néhány legnagyobb kínai kiskereskedelmi partnerétől az online értékesítési jogokat, hogy szorosabban ellenőrizhesse az árképzést és az értékesítési csatornákat. Hill ugyanakkor figyelmeztetett, hogy ez a "digitális tisztítás" több szezont is igénybe vesz, és rövid távon rontja a régió bevételeit, valamint nyereségességét. A BNP Paribas elemzője szerint a Nike Kínában nem értékesítési csatornaproblémával, hanem termékproblémával küzd.
A Nike legnagyobb piacán, Észak-Amerikában valamivel kedvezőbb a kép, itt az eladások árfolyam-semleges alapon 2 százalékkal nőttek az első negyedévben, amihez a világbajnokság hatása is hozzájárult. A bruttó fedezeti hányad 60 bázisponttal 42,8 százalékra javult az alacsonyabb raktározási és logisztikai költségeknek köszönhetően. Ugyanakkor a cég pozícióit nem erősíti, hogy Kylian Mbappé francia labdarúgó szeptemberben húsz év után elhagyta a márkát, és a svájci On vállalathoz szerződött.
A szerkezetátalakítás részeként a vállalat négy helyett három földrajzi régióba szervezi működését, az amerikai, az ázsiai–csendes-óceáni és kínai, valamint az EMEA-régióra. Emellett új telephelyet nyit Indiában. Az átszervezéssel a 2031-es pénzügyi évig mintegy 2,5 milliárd dolláros költségcsökkentést kíván elérni a társaság, ennek nagy része a 2029-es és 2030-as pénzügyi évben realizálódhat. A létszámleépítés pontos mértéke egyelőre nem ismert, az érintett munkavállalókat 2027-től kezdik értesíteni.
Hill elismerte, hogy a cipőüzletág, a Jordan márka és a kínai piac gyengeségének ellensúlyozása időbe telik, miközben a performance szegmens egyelőre nem elég nagy a kieső bevételek pótlására. Neil Saunders, a GlobalData elemzője szerint az átalakítási tervek önmagukban nem kifogásolhatók, ugyanakkor rávilágítanak arra, hogy a Nike jelenlegi működési modellje már nem tölti be a szerepét – egyúttal felvetik a kérdést, miért nem hozták meg ezeket a döntéseket korábban.
A negyedéves jelentést negatívan fogadták a befektetők, a zárás utáni kereskedésben közel 9 százalékot zuhant a Nike árfolyama.
Forrás: Reuters
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