Kiszivárgott, mi épül a pest megyei városban – Itt újít a diszkontlánc

Az elmúlt időszakban több kérdést kaptam azzal kapcsolatban, igaz-e, hogy Lidl épül Nagykovácsiban. Ezzel kapcsolatban megkerestem a céget, és további részleteket árultak el – írta Facebook-oldalán Kiszelné Mohos Katalin, a település polgármestere.
A beruházó elárulta, hogy
- mintegy 1500 m²-es áruház épül, ebből körülbelül 850 m² lesz az eladótér;
- a tervek szerint mintegy 95 parkolóhely készül;
- az építkezés várhatóan 2027 elején indul, a nyitást 2027 végére tervezik;
- a biztonságos be- és kihajtás érdekében a Nagykovácsi úton egy új csomópontot alakítanak ki;
- gyalogos-átkelőhelyet létesítenek, amely közvetlenül kapcsolódik a telken belüli járdahálózatba;
- az Ady Endre utcától a Szent Sebestyén kápolnáig új kerékpárút épül, amely csatlakozik az új csomóponthoz;
- az üzlet bejáratánál kerékpártároló is lesz;
- az új áruház 20 munkahelyet teremt.
A beruházás része a környezet rendezése is. Zöldterületek kialakítását, a meglévő növényzet megújítását és új fák ültetését tervezik. Ennek részletei még kidolgozás alatt állnak. A Lidl jelezte, hogy
a beruházás későbbi szakaszaiban is ad tájékoztatást.
Ha új, a nagykovácsiakat érintő információ érkezik, természetesen beszámolok róla – írta a polgármester.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Megint baj van a frontvonalban lévő atomerőműben - Életbe lépett a vészhelyzeti protokoll
Ellenőrzés alatt a helyzet.
Világháborús robbanótest került elő a Dunából, lezárták a Szabadság híd környékét
Ötven embernek kellett elhagynia a területet.
Orosz dróntámadásban vesztette életét az OTP egyik kijevi alkalmazottja
A fiatal ukrán nő ügyfélszolgálati szakértőként dolgozott a banknál.
Betonfalba ütköztek a fiatalok a munka világában
Nem olyan jó pályakezdőnek lenni, mint régen.
Bemutatta a jövő harckocsiját Oroszország, köröket vernének a világra - Csak épp van vele egy-két probléma
Még a fejlesztők is attól féltek, mit szól majd Vlagyimir Putyin.
Eszkalálódik a háború: offenzívára készül a térség legerősebb katonai hatalma, több fronton indulhat támadás
Akár százezer katonát is bevethetnek.
Újjáéleszthető az ország háttérbe szorult iparága?
A könnyűipar jelentősége túlmutat a GDP-ben elfoglalt helyén.
Hiába tart időtlen idők óta a háború, van, amit az orosz katonák tényleg képtelenek megtanulni
Pedig már össze se lehet számolni, hányszor váltak nevetség tárgyává.
Nem a választó lett ostobább - a rendszer változott meg
A demokráciában elvileg minden szavazat ugyanannyit ér. A politikai befolyás azonban soha nem oszlott el egyenlően: akinek több pénze, szervezete vagy médiája van, az könnyebben... The post Nem a
McCormick & Company, Incorporated - elemzés
Az októberi Top 10 tizenegyedik helyezettje, megnézem, mit tud.CégismertetőA McCormick & Company (MKC) 1889-ben alakult, székhelye az amerikai Maryland állambeli Hunt Valley-ben található, és
A magyar termékenységi ráta a régió egyik legdurvább hullámvasútja
A BB tengely országainak termékenységi mutatója két évtizeden át emelkedett, 2021 óta viszont mind a tizenegy országban csökken. A régiós átlag három év alatt 1,62-ről... The post A magyar
Adóellenőrzés utáni áfakorrekció: az EU Törvényszéke megerősítette a magyar korlátokat
Az Európai Unió Törvényszéke a T-198/25. számú G Kft. ügyben 2026. június 3-án olyan ítéletet hozott, amely érdemben megerősíti az adóellenőrzéssel lezárt időszakok utólagos korrekció
Mennyire keresel jól: melyik jövedelmi tizedbe fér be a fizetésed 2026-ban?
A KSH a Bankmonitor kérésére elküldte a keresetek tizedekre bontott adatait 2026 első félévére vonatkozóan. Eszerint havi bruttó 1 270 500 forint felett kezdődött a felső tized, vagyis a telje
Benzinársapka-e az ingyen parkolás?
HOLD After Hours a napszemüveges zombi Lacival, aki először szerepel a választások óta. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, Yo
Minierőművet minden garázsba!
Európa több országában válik üzleti szolgáltatássá a kétirányú töltés: a parkoló elektromos autó akkumulátora akkor veszi fel az áramot, amikor az bőséges és ol
Ingyen TBSZ mindenkinek? - Külföldi TBSZ lejelentése
A TBSZ piacon a Lightyear előhozta az ingyenes TBSZ gondolatát mindenki számára. Most új szereplő lépett be, az xtb is megnyitotta a saját TBSZ-ét. A feltételek hasonlóak, mint a LY esetében, v
Vége a hegymenetnek? Új trendben az OTP és a Mol
Rég látott pusztítás a magyar tőzsdén.
Mi mozgatja most a részvénypiacokat és mi lesz az OTP-vel?
Óvatosabb a hangulat.
Az Alföldön minden növény veszteséges volt – Vége az ország éléskamrájának?
A családi vagyont élik fel a gazdák.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Grafikonolvasás a gyakorlatban, tőzsdepiaci kutatóexpedició
A technikai elemzés lényege, hogy a pénzügyi piacokon lévő kereslet és kínálat erejét vizsgálja, és ezáltal próbáljon meg következtetéseket levonni a jövőbeli tendenciákra.