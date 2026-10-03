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Kiszivárgott, mi épül a pest megyei városban – Itt újít a diszkontlánc
Üzlet

Kiszivárgott, mi épül a pest megyei városban – Itt újít a diszkontlánc

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Új Lidl áruház épül Nagykovácsiban – jelentette be Facebook-oldalán a pest megyei település polgármestere. Kiszelné Mohos Katalin hozzátette: további részleteket is megtudott a beruházótól az épülő új üzletről.

Az elmúlt időszakban több kérdést kaptam azzal kapcsolatban, igaz-e, hogy Lidl épül Nagykovácsiban. Ezzel kapcsolatban megkerestem a céget, és további részleteket árultak el – írta Facebook-oldalán Kiszelné Mohos Katalin, a település polgármestere.

A beruházó elárulta, hogy

  • mintegy 1500 m²-es áruház épül, ebből körülbelül 850 m² lesz az eladótér;
  • a tervek szerint mintegy 95 parkolóhely készül;
  • az építkezés várhatóan 2027 elején indul, a nyitást 2027 végére tervezik;
  • a biztonságos be- és kihajtás érdekében a Nagykovácsi úton egy új csomópontot alakítanak ki;
  • gyalogos-átkelőhelyet létesítenek, amely közvetlenül kapcsolódik a telken belüli járdahálózatba;
  • az Ady Endre utcától a Szent Sebestyén kápolnáig új kerékpárút épül, amely csatlakozik az új csomóponthoz;
  • az üzlet bejáratánál kerékpártároló is lesz;
  • az új áruház 20 munkahelyet teremt.

A beruházás része a környezet rendezése is. Zöldterületek kialakítását, a meglévő növényzet megújítását és új fák ültetését tervezik. Ennek részletei még kidolgozás alatt állnak. A Lidl jelezte, hogy

a beruházás későbbi szakaszaiban is ad tájékoztatást.

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Ha új, a nagykovácsiakat érintő információ érkezik, természetesen beszámolok róla – írta a polgármester.

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