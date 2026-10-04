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Kiderült, miért kaptak dízeltámogatást benzinesek és villanyautósok is
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Kiderült, miért kaptak dízeltámogatást benzinesek és villanyautósok is

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Káosz alakult ki a kormány által szeptemberben bevezetett dízeltámogatás kifizetése körül, ugyanis számos esetben benzines vagy elektromos autók tulajdonosai is megkapták az 5000 forintos összeget, míg a tényleges jogosultak egy része egyelőre semmit sem kapott. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szerint azonban nem történt adminisztrációs hiba, a visszás eseteket a jogszabályi keretek és a gépjárműadó befizetésének módja magyarázza - számolt be a RTL Híradó.

A magas üzemanyagárak – a gázolaj literenkénti átlagára 709, a benziné 635 forint – miatt a kormány még szeptemberben döntött a dízelüzemű autók tulajdonosainak kompenzálásáról. Azok, akik 2026. január 1-jén legfeljebb 150 lóerős dízelautóval rendelkeztek, december végéig összesen 20 ezer forint támogatásra jogosultak. A folyamat elvileg automatikus, kérelmet nem kellett benyújtani, az első, 5000 forintos részletet pedig szeptember 30-ig folyósították az érintetteknek.

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A kifizetések azonban felemásan alakultak. Egy autós például arról számolt be, hogy májusban eladta dízelautóját, és nyár óta már elektromos autót használ, a pénzt mégis megkapta. Egy másik esetben egy két évtizede dízelautót hajtó tulajdonos semmit sem kapott, míg benzines autót vezető párjának számláján hiánytalanul megjelent az 5000 forint. Az internetes fórumokon is sorra bukkannak fel a hasonló történetek. Akadt olyan benzines autót használó, aki azért kapott támogatást, mert korábban ő utalta át a férje és a külföldön élő testvére gépjárműadóját, de olyan is előfordult, aki a keresztapja adókülönbözetének rendezése miatt részesült az összegben, pedig sosem volt dízelgépjárműve.

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A NAV tisztázta, hogy a jogszabályoknak megfelelően jártak el.

A Magyar Államkincstár arra a bankszámlára utalja a támogatást, amelyről az idei gépjárműadót befizették.

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Ha valaki nem banki átutalással fizetett, az adóhatóságnál nyilvántartott számlaszámot használják. Az is teljesen jogszerű, ha valaki az év közben eladott autója után kap pénzt, mivel

a jogosultság feltétele a 2026. január 1-jei tulajdonjog.

Akik év közben váltak egy dízelautó üzembentartójává, azoknak a Kincstár október 30-ig utalja el az első részletet.

Vadász Iván, az Adótanácsadók Egyesületének elnöke szerint a mostani fennakadások elkerülhetők lettek volna, ha a támogatás folyósítása nem automatikus. Jelenleg ugyanis nem létezik olyan adatbázis, amely közvetlenül és hibátlanul összekötné a gépjárművek adatait a tulajdonosok bankszámlaszámával, ehhez külön adatszolgáltatást kellett volna kérni az érintettektől.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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