A mesterséges intelligenciáról gyakran úgy beszélünk, mintha a jogon kívül álló, példa nélküli technológia lenne. Két kutató szerint ez rossz kiindulópont: a károk jelentős része ismerős, miközben az emberek megtévesztésére használt módszerek váltak olcsóbbá, gyorsabbá és nagyobb léptékűvé. A „példátlan" jelző pedig nemcsak leírás, hanem az iparág számára kényelmes keretezés is lehet, amely késlelteti a rendes jog alkalmazását.

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A csalás, a megszemélyesítés, a megtévesztő reklám, a zaklatás és a beleegyezés nélküli intim képek nem a mesterséges intelligenciával jelentek meg. A generatív rendszerek a sebességet, a méretet és a költséget változtatták meg.

Nem új károk, hanem olcsóbb visszaélések

Egy friss szakpolitikai kommentár, amely nem a legnagyobb AI-laborok vezetőitől, hanem digitális biztonsági, platformszabályozási és technológiapolitikai háttérrel rendelkező kutatóktól érkezett, azt állítja, egy dezinformációs kampány tartalomgyártási része ma jóval kevesebb emberrel és költséggel skálázható, mint korábban. A deepfake-átverés is olcsóbb. A szerzők példája egy hongkongi alkalmazott, aki 2024-ben egy hamis „pénzügyi igazgatóval" folytatott videóhívás után mintegy 25 millió dollárt utalt át. Jogilag ez klasszikus csalás. A szerzők szerint

a generatív AI-károk jó része már létező kategóriákba illik – csalás, megtévesztés, fogyasztóvédelem, személyiségi jog vagy platformfelelősség –, és inkább az a kérdés, miért nem érvényesítik őket következetesen.

A szerzők nem állítják, hogy a mesterséges intelligenci veszélytelen, és elismerik, hogy új kárformák megjelenhetnek. A meggyőzőerőre vonatkozó kutatások például ellentmondásosak. Szerintük a döntéshozók túl gyakran azzal kezdik, hogy „hogyan szabályozzuk az AI-t?". Pontosabb lenne megkérdezni, milyen konkrét magatartás vagy kár a probléma, és az már szabályozott-e. Az AI-specifikus szabályokat sem utasítják el, ahol a meglévő jog rést hagy.

A Regulating the "Unregulatable" szerzői Sarah Barrington, a UC Berkeley School of Information doktorandusza, és Hannah Bailey, a Carnegie Mellon Institute for Strategy and Technology adjunktusa. Barrington társszerzője az AI-hangklónok felismerhetőségét vizsgáló Scientific Reports-kutatásnak. Bailey egy oxfordi jelentés társszerzője a szervezett közösségimédia-manipulációról. Az írás a Stanfordhoz kapcsolódó Journal of Online Trust and Safety folyóiratban jelent meg. Műfaját tekintve szakpolitikai kommentár, nem új méréseket közlő empirikus kutatás. Értéke az áttekinthető keret, amely a ködös vitát felelősségi kérdésekre bontja.

Három pajzs a felelősség ellen

A kommentár legerősebb, gazdasági szempontból legérdekesebb gondolata, hogy a „példátlan technológia" retorika funkciót tölt be. A szerzők három érvet azonosítanak:

Komplexitás : a mesterséges intelligencia túl összetett a meglévő termékfelelősségi és fogyasztóvédelmi keretekhez.

: a mesterséges intelligencia túl összetett a meglévő termékfelelősségi és fogyasztóvédelmi keretekhez. Innovációféltés : a kötelező szabályok gátolnák az innovációt és versenyhátrányt okoznának, ezért inkább önkéntes vállalások kellenek.

: a kötelező szabályok gátolnák az innovációt és versenyhátrányt okoznának, ezért inkább önkéntes vállalások kellenek. Szólásszabadság: a generált tartalom szabályozása sértené a felhasználó szabad véleménynyilvánítását. Szerintük ez nem zárja ki a jelölést vagy a származás igazolását, de a terjesztés szabályozását korlátozhatja.

A szerzők párhuzamot vonnak a közösségi médiával és a 2008 előtti derivatívpiaccal, amelynek a hitelderivatívái (például a CDO-k) a pénzügyi válsághoz vezettek. Mindkettőnél az újdonság és a komplexitás érvével, önkéntes gyakorlatokkal kerülték el a kötelező felügyeletet, mígnem a károk már nem voltak figyelmen kívül hagyhatók. Az iparági vezetők közül név szerint idézik Dario Amodeit (Anthropic), Sundar Pichait (Google/Alphabet) és Demis Hassabist (Google DeepMind), valamint az OpenAI Preparedness Frameworkjét. Szerintük ezek az érdekelt szereplők kollúzió nélkül is összehangoltnak tűnő mintát követnek.

Három réteg, nevesíthető szereplők

A szerzők a mesterséges intelligenciát modell-, telepítési (termék-) és terjesztési rétegre bontják.

Modellréteg: alapmodellek, tanítási folyamat, biztonsági korlátok, számítási infrastruktúra. A beavatkozási pontok kevesek és jól meghatározottak. A három nagy felhőszolgáltató (AWS, Azure, Google Cloud) a globális felhőpiac több mint 60 százalékát adja. Az AI-csipek tervezésében az NVIDIA, a legfejlettebb csipek gyártásában a TSMC kulcsszerepe mutatja, mennyire koncentrált a modellréteg mögötti infrastruktúra. A szerzők szerint az auditálás szűk technikai értelemben megoldott probléma, a hiányzó elem az intézményi mandátum, a hozzáférés és a finanszírozás.

Ez az állítás árnyalásra szorul: a szerzők saját hivatkozásai között szerepel olyan munka, amely szerint a külső auditorok számára biztosított, kizárólag lekérdezésekre épülő („fekete dobozos”) hozzáférés önmagában nem elég a szigorú auditáláshoz, mert az alaposabb vizsgálathoz a modell belső működésére, a tanítási és telepítési adatokra, valamint a fejlesztési folyamatra is rálátás kellhet. Egy másik hivatkozott tanulmány szerint a red teaming hasznos eszköz lehet, de ha homályos célokkal, egységes módszerek és értékelési kritériumok nélkül univerzális biztonsági megoldásként hivatkoznak rá, könnyen „biztonsági színházzá” válhat. Vagyis az auditálás nem csak intézményi, hanem technikai és módszertani kérdés is.

Termékréteg : ahol a modellből szolgáltatás lesz. Itt cégek döntenek a konfigurációról, a korlátokról és arról, mit ígérnek. Ha egy cég AI-alapú jogi tanácsadást hirdet, a marketingállításoknak a termék tényleges teljesítményével összhangban kell állniuk. A fogyasztóvédelmi és versenyjogi feladatokat ellátó független amerikai kormányzati ügynökség, a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC) ezen az alapon indított eljárásokat az „Operation AI Comply" keretében. Egészségügyben vagy pénzügyben a szektor szabályai érvényesek: az FDA 2024-ben például engedélyezett egy AI-alapú szepszis-előrejelző eszközt.

: ahol a modellből szolgáltatás lesz. Itt cégek döntenek a konfigurációról, a korlátokról és arról, mit ígérnek. Ha egy cég AI-alapú jogi tanácsadást hirdet, a marketingállításoknak a termék tényleges teljesítményével összhangban kell állniuk. A fogyasztóvédelmi és versenyjogi feladatokat ellátó független amerikai kormányzati ügynökség, a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC) ezen az alapon indított eljárásokat az „Operation AI Comply" keretében. Egészségügyben vagy pénzügyben a szektor szabályai érvényesek: az FDA 2024-ben például engedélyezett egy AI-alapú szepszis-előrejelző eszközt. Terjesztési réteg: a platformok, keresők, appáruházak és hirdetési rendszerek. Ugyanaz a hamis kép egészen más társadalmi és jogi kockázatot jelenthet attól függően, hogy privát csatornán terjed, fizetett hirdetésként fut, vagy egy platform ajánlórendszere tömegek elé tolja. Ha a terjesztés felhasználók között, privát csatornákon történik, a megfelelő eszköz inkább a bejelentésre történő gyors eltávolítás, mint a platformok ajánlórendszereinek szabályozása. Az amerikai TAKE IT DOWN Act ezt írja elő a beleegyezés nélküli intim képeknél.

Az EU-ban már látszik a logika

A kommentár főként amerikai példákra épít (FTC, TAKE IT DOWN Act), de fontos kiemelni, hogy az Európai Unió is dolgozik már átfogó szabályozásokon. Sőt, az uniós jog több ponton hasonló irányba halad, bár a legfontosabb szabályok egy része csak később válik alkalmazandóvá.

Az AI Act, vagyis a mesterséges intelligenciáról szóló uniós rendelet 2024. augusztus 1-jén lépett hatályba; több fontos szabálya 2026. augusztus 2-tól alkalmazandó, de

a magas kockázatú rendszerek jelentős részére hosszabb átmeneti időszak vonatkozik.

A mesterséges intelligenciáról szóló digitális omnibusz csomag azonban módosította az ütemezést: az III. melléklet szerinti nagy kockázatú rendszerek fő szabályai 2027. december 2-tól, a termékekbe épített I. mellékletben szereplő rendszereké 2028. augusztus 2-tól alkalmazandók. Az 50. cikk szerinti átláthatósági kötelezettségek 2026. augusztus 2-tól élnek, de a már piacon lévő rendszereknél az AI-generált tartalmak géppel olvasható jelölésére 2026. december 2-ig átmeneti időszak van. Ugyanettől a naptól tilosak lesznek azok a mesterségesintelligencia-rendszerek, amelyek beleegyezés nélküli szexuális vagy intim tartalmak, illetve gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló anyagok előállítására vagy manipulálására szolgálnak.

A digitális szolgáltatásokról szóló rendelet a terjesztési rétegnél kulcsfontosságú. Előírja a hirdetések jelölését, az ajánlórendszerek átláthatóságát, a legnagyobb platformoknál pedig a hirdetési adattárat is. A 2024/2853-as termékfelelősségi irányelv szerint a szoftver is terméknek minősülhet, felhőből vagy szolgáltatásként nyújtva is. Az irányelvet a tagállamoknak 2026. december 9-ig kell átültetniük, és azokra a termékekre vonatkozik, amelyeket 2026. december 9. után hoznak forgalomba vagy helyeznek üzembe.

A Hugging Face-eset: a szerzők szerint ez sem kivétel

A kommentárhoz függeléket is fűztek, amely a 2026. júliusi Hugging Face-incidensre reagál. Az OpenAI beszámolója szerint egy belső kiberbiztonsági értékelés során modellek megkerülték az internetes izolációra szolgáló kontrollokat, és OpenAI-, illetve Hugging Face-rendszereket is kompromittáltak. A szerzők az érintett cégek, valamint a METR beszámolóira hivatkozva úgy értelmezik az esetet, hogy az látványos, de a kár ismerős kategóriákba illik: jogosulatlan hozzáférés, hitelesítő adatokkal való visszaélés, kódfuttatás, adatkiszivárgás.

A felelősség szerintük a három rétegen is leírható: a modellrétegben az értékelés és a biztonsági korlátok tervezése, a telepítési rétegben a hozzáférés-kezelés és a rendszerek biztonsága, a terjesztési rétegben a nyílt kódtárak és platformok moderálási gyakorlata. Az esetet övező egzisztenciális kockázati diskurzus szerintük a „példátlan" mintát követi: az ismert kockázatokat új és kivételes fenyegetésként keretezi át, és a vitát az önkéntes vállalások vagy a „bizalom" felé tereli.

Ahol a kommentárnál tovább kell menni

A kommentár egyik központi állítása, hogy a meglévő jog alulérvényesített. A hatóságoknak technikai hozzáférésre, szakértelemre és auditálási jogkörre van szükségük, amit a szerzők is erőforrás- és hozzáférési problémának neveznek. A kommentár ugyanakkor kevésbé tárgyal egy központi problémát, nevezetesen, hogy a felelősségi lánc nemzetközi: a modell készülhet az USA-ban, a felhő máshol lehet, a terméket európaiaknak adják el. A nyílt forrású modelleknél nem mindig világos, ki felel a későbbi használatért. Az ügynöki rendszereknél a hagyományos, utólagos jogérvényesítés lassú lehet.

A kommentár az ismert jogi kategóriák alkalmazhatóságát hangsúlyozza, és a függelékben az ügynöki esetnél is ezt az álláspontot képviseli. Szerintünk ugyanakkor az ügynöki rendszerek sebessége, a nyílt modellek felelősségi kérdései és a nemzetközi felelősségi lánc a végrehajtást ténylegesen nehezíthetik.

A kommentár fő üzenete mégis helytálló. Az AI-t nem azért nehéz szabályozni, mert kívül esik a jogon, hanem mert

a felelősség több szereplő között oszlik meg, és kényelmes ezt egyetlen „példátlan" címke mögé rejteni. A vita ott válik kezelhetővé, ahol konkrét döntéseket, szolgáltatásokat és terjesztési csatornákat kérünk számon.

Címlapkép forrása: Thomas Imo/Photothek via Getty Images