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Bejelentették: idegtudományi áttörésért járt az idei orvosi-élettani Nobel-díj
Üzlet

Bejelentették: idegtudományi áttörésért járt az idei orvosi-élettani Nobel-díj

MTI
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Karl Deisseroth, Peter Hegemann és Georg Nagel kapja idén az orvosi-élettani Nobel-díjat a fényérzékeny ioncsatornákkal és az optogenetikával kapcsolatos felfedezéseikért - jelentették be hétfőn a stockholmi Karolinska Intézetben.

A Nobel-bizottság indoklása szerint az agyban kialakuló emlékek, érzések és viselkedésformák megértése régóta foglalkoztatja a kutatókat. Karl Deisseroth, Peter Hegemann és Georg Nagel az optogenetika úttörőiként fejlesztették ki az eljárást, amely lehetővé teszi az egyes idegsejtek aktivitásának be- és kikapcsolását az élő agyban.

A módszert ma már világszerte alkalmazzák laboratóriumokban az agy rejtélyeinek feltárására

- hangzott el a bejelentéskor.

Az amerikai Karl Deisseroth a Howard Hughes Orvostudományi Intézet és a Stanford Egyetem tudósa. Peter Hegemann a berlini Humboldt Egyetem professzora, Georg Nagel pedig a német Würzburgi Egyetem tudósa.

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Thomas Perlmann, a Nobel-bizottság főtitkára elmondta, hogy

mindhárom tudóst sikerült telefonon elérni. Mindhárman meglepettek voltak, és örültek annak, hogy kollégáikkal együtt megkapták a Nobel-díjat

- tette hozzá.

A kitüntetettek 12 millió svéd koronán (392 millió forinton) osztoznak. A díjat hagyományosan december 10-én, az elismerést alapító Alfred Nobel halálának évfordulóján adják át.

Az idei orvosi-élettani Nobel-díjjal elismert optogenetikai eljárás olyan forradalmian új módszer, amely lehetővé teszi a meghatározott idegsejtcsoportok és a viselkedés közötti ok-okozati kapcsolat feltárását

- hangsúlyozta Acsády László Széchenyi-díjas neurobiológus az MTI-nek hétfőn a Nobel-díjas kutatók munkájának méltatásában.

Acsády László kifejtette: a módszer segítségével megfelelő hullámhosszúságú fényimpulzusokkal célzottan befolyásolható, serkenthető vagy gátolható a konkrétan meghatározott idegrendszeri csoportok aktivitása.

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