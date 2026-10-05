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Eskü alatt tesz vallomást a fellázadt AI-kutató, aki szerint a mesterséges intelligencia kiirthatja az emberiséget
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Eskü alatt tesz vallomást a fellázadt AI-kutató, aki szerint a mesterséges intelligencia kiirthatja az emberiséget

Portfolio
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Jacob Coxon, az Anthropic korábbi kutatója, aki azzal a figyelmeztetéssel távozott a cégtől, hogy a mesterséges intelligencia az emberiség számára ellenőrizhetetlenné válhat, a New York-i városi tanács meghallgatásán tesz tanúvallomást az iparág legnagyobb szereplőinek képviselői mellett - számolt be a Bloomberg. Hasonló témákról is szó lesz november 26-ai AI & Digital Transformation konferenciánkon. Regisztráció és részletek itt!
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Coxon Julie Menin, a tanács elnökének felkérésére jelenik meg a hétfői meghallgatáson, amelyen a város törvényhozói az MI-vel kapcsolatos garanciák megteremtését célzó törvénycsomagot vitatják meg. A kutató a múlt hónapban mondott fel az Anthropicnál, és kemény kritikát fogalmazott meg az egyre erősebb MI-rendszerek fejlesztéséért folyó versenyről, azzal vádolva korábbi munkaadóját és az OpenAI-t, hogy

az életünkkel játszanak.

A meghallgatáson az iparág legélesebb kritikusai ülnek egy asztalhoz az Anthropic, az OpenAI, a Google és a Meta képviselőivel. A meghívottak között van Alex Turner, a Google DeepMind egykori kutatója, valamint Daniel Kokotajlo, az AI Futures Project igazgatója és az OpenAI volt munkatársa is. A négy nagy MI-cég szakpolitikai és biztonsági vezetőket küld a meghallgatásra.

A meghallgatás része annak a törekvésnek, amellyel New York vezetése nagyobb szerepet kíván vállalni az MI-iparág szabályozásában, miközben a szabályozási jogkörök nagy része továbbra is szövetségi és állami hatáskörbe tartozik.

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A tanács előtt több javaslat is fekszik. Menin tervezete szerint

  1. a visszaélés-bejelentők az MI-cégektől behajtott bírságok egy részét kapnák meg.
  2. Egy másik jogszabálytervezet lehetővé tenné, hogy az MI-rendszerek által károsult személyek bizonyos esetekben beperelhessék a fejlesztőket,
  3. egy harmadik pedig egyes rendszerek független, harmadik fél általi validációját írná elő a New York-i bevezetésük előtt.

Az Anthropic, az OpenAI és a Google azután egyezett bele a megjelenésbe, hogy Menin hivatala idézéssel fenyegetőzött, a Meta pedig már korábban vállalta a részvételt. A SpaceX mesterségesintelligencia-részlegének a tanács hivatalos idézést küldött, miután a vállalat nem reagált a megkeresésekre.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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