Kifakadt az OpenAI vezére: el kell fogadnunk a mesterséges intelligencia veszélyeit a fejlődésért cserébe

Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója szerint a mesterséges intelligencia nyújtotta előnyök indokolttá teszik bizonyos kockázatok vállalását. A cégvezető amellett érvelt, hogy a technológiának továbbra is széles körben hozzáférhetőnek kell maradnia a nyilvánosság számára.

AI & Digital Transformation 2026 Berobbant az AI az üzleti világba, és már megállíthatatlan a változás! November 26-án jön a Portfolio AI & Digital Transformation konferencia, regisztráció és részletek itt!

Altman a Politico Decoded című technológiai hírlevelének adott interjúban hangsúlyozta, meggyőződésük szerint

a világnak el kell fogadnia bizonyos negatív következményeket a technológia előnyeiért és az emberek önrendelkezéséért cserébe.

Az OpenAI vezetője rámutatott, hogy vállalatuk és fő riválisuk, az Anthropic között továbbra is alapvető szemléletbeli különbség feszül a szabályozás kérdésében.

Altman élesen bírálta azt a megközelítést, amely szerint egyetlen San Francisco-i laboratóriumnak kellene kézben tartania a technológiát és elosztania annak előnyeit a kockázatok elkerülése érdekében. Ezt "teljességgel elfogadhatatlan alkunak" nevezte, amely ellentétes az OpenAI által képviselt megengedőbb szabályozási állásponttal. Szerinte az emberek nagyságrendekkel több jót fognak tenni a mesterséges intelligenciával, mint rosszat.

Az Anthropic vezérigazgatója, Dario Amodei szeptemberben egy esszében szólította fel az iparágat a fejlesztési tempó mérséklésére. Ugyanebben a hónapban mondott fel Jacob Coxon, a cég kutatója, aki szerint a mesterséges intelligenciával foglalkozó fejlesztők maguk is úgy vélik, hogy

a technológia az évtized végére mindannyiunkat elpusztíthat.

Az Anthropic arra figyelmeztetett, hogy a fejlett modellek akár önfenntartó viselkedést is mutathatnak, például ellenállhatnak a leállításnak, információkat hallgathatnak el vagy manipulálhatnak, illetve megtévesztő válaszokat adhatnak.

Donald Trump amerikai elnök ugyanakkor nagyrészt elutasította az új korlátozásokra vonatkozó javaslatokat, mondván, azok hátráltatnák az amerikai cégek versenyképességét a kínai riválisokkal szemben. Álláspontja szerint a meglévő rendvédelmi és igazságügyi szervek elegendő biztosítékot nyújtanak, így nincs szükség újabb szabályozásra.

AI & Digital Transformation 2026 Berobbant az AI az üzleti világba, és már megállíthatatlan a változás! November 26-án jön a Portfolio AI & Digital Transformation konferencia, regisztráció és részletek itt! Információ és jelentkezés

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images