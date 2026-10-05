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Mi történik az OTP-vel a múlt heti esést követően?
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Mi történik az OTP-vel a múlt heti esést követően?

Portfolio
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Ma reggel Ázsiában felemás hangulatú kereskedést láthatunk, különösen a japán tőzsde teljesít jól. Európában ezt követően többnyire emelkedést láthatunk. Idehaza különösen az OTP-re lesz érdemes figyelni, ugyanis múlt héten az orosz kivonulás hírére alaposan beleadtak a bankrészvénybe, 40 000 forint alatt is járt az árfolyam. Hétfő reggel egyelőre nem látni nagyobb elmozdulást a részvényben.

Ami a gazdasági eseményeket illeti, a Pénzügyminisztérium ma közli az államháztartás szeptemberi előzetes adatait, melyeket mindig kiemelten figyelnek a befektetők. A piac most már elsősorban a 2027-es büdzsé tervére és az ígért középtávú makrogazdasági és fiskális pályára koncentrál, de fél szemmel érdemes lesz figyelni a friss adatot is. A nemzetközi színtéren beszerzési menedzserindexek jelennek meg, melyeknek érdemi hatása aligha lesz, hiszen már részletes, felülvizsgált számokat látunk.

Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
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Kis plusz a magyar tőzsdén, stagnál az OTP

A nyitást követően a BUX index 0,3 százalékos pluszban van. Ami pedig a blue chipeket illeti, az OTP stagnál, eközben a Mol és a Richter egyaránt 0,6-0,6, míg a Magyar Telekom már 0,7 százalékos pluszban van.

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17 hónapos mélypontra zuhant az euró hétfőn

2025 májusa óta nem látott szintre, 1,1161 dollárig esett az euró hétfőn az ázsiai kereskedésben, mert a befektetők egyre jobban aggódnak a régió politikai és költségvetési kockázatai miatt – írja a Bloomberg.

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17 hónapos mélypontra zuhant az euró hétfőn
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Idehaza az OTP-t lesz érdemes figyelni

Az OTP részvényei a múlt héten mintegy 11,9 százalékot estek, a pénteki kereskedésben pedig rövid időre 40 000 forint alá is benézett az árfolyam. Azt követően azonban, hogy 39 910 forintnál új, egészen április 10-e óta nem látott mélypontot ért el a részvény kezdetét vette egy kisebb felpattanás.

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Vegyes mozgások a fémeknél

Noha pénteken a vártnál sokkal kedvezőbb munkaerőpiaci adatok érkeztek Amerikából, a kezdeti felpattanást követően gyorsan nyomás alá kerültek a fémek, amelyek felemás teljesítményt nyújtanak hétfő reggel.

Az arany 0,2 százalékos mínuszban van.

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Az ezüst eközben viszont 0,7 százalékot emelkedett.

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Kifakadt az OpenAI vezére: el kell fogadnunk a mesterséges intelligencia veszélyeit a fejlődésért cserébe

Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója szerint a mesterséges intelligencia nyújtotta előnyök indokolttá teszik bizonyos kockázatok vállalását. A cégvezető amellett érvelt, hogy a technológiának továbbra is széles körben hozzáférhetőnek kell maradnia a nyilvánosság számára.

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Emelkedéssel indul a hét

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,5 százalékot emelkedett, a S&P 500 0,7 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 1 százalékkal került feljebb.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 2,25 százalékkal került feljebb, a Hang Seng 0,19 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,11 százalékot esett.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,48 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,15 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 0,68 százalékot emelkedhet.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,15 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,11 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,06 százalékot eshet.

Mi várható makro fronton?

A Pénzügyminisztérium ma közli az államháztartás szeptemberi előzetes adatait, melyeket mindig kiemelten figyelnek a befektetők. A piac most már elsősorban a 2027-es büdzsé tervére és az ígért középtávú makrogazdasági és fiskális pályára koncentrál, de fél szemmel érdemes lesz figyelni a friss adatot is. A nemzetközi színtéren beszerzési menedzserindexek jelennek meg, melyeknek érdemi hatása aligha lesz, hiszen már részletes, felülvizsgált számokat látunk.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 35,7 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 6,5 százalékos eséssel a Hang Seng index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 65,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 14,7 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 71,0 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 51 176,96 0,5% -1,3% -3,6% 6,5% 10,0% 49,1%
S&P 500 7 722,72 0,7% -0,3% 0,7% 12,8% 15,0% 77,2%
Nasdaq 30 807,93 1,0% 0,7% 5,7% 22,0% 23,8% 108,3%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 68 309,46 -0,9% 2,9% 6,2% 35,7% 52,0% 137,4%
Hang Seng 23 972,29 -2,6% -2,2% -5,3% -6,5% -12,1% -2,5%
CSI 300 4 357,62 0,0% -1,8% -4,2% -5,9% -6,1% -10,5%
Európai részvényindexek              
DAX 25 231,2 1,2% -0,7% -2,4% 3,0% 3,3% 66,5%
CAC 7 897,19 0,8% -2,2% -4,6% -3,1% -2,0% 21,2%
FTSE 10 461,95 0,3% -2,2% -2,7% 5,3% 11,0% 48,9%
FTSE MIB 50 483,21 0,5% -2,7% -2,5% 12,3% 17,2% 97,1%
IBEX 19 085,3 0,4% -3,1% -3,5% 10,3% 23,2% 116,9%
Régiós részvényindexek              
BUX 140 050,09 0,1% -7,4% -4,6% 26,1% 40,5% 161,3%
ATX 6 718,25 0,6% -3,2% -0,6% 26,1% 42,7% 82,9%
PX 2 616,27 -0,6% -3,9% -6,2% -2,6% 10,9% 96,7%
Magyar blue chipek              
OTP 40 250 0,7% -12,3% -9,3% 14,7% 39,9% 115,5%
Mol 4 852 0,5% -5,8% -2,8% 65,0% 74,9% 87,0%
Richter 12 230 -1,4% -2,0% -4,5% 24,0% 21,7% 42,7%
Magyar Telekom 2 520 -1,6% -0,8% -1,6% 40,6% 38,5% 497,9%
Nyersanyagok              
WTI 97,89 -1,9% 14,9% 6,2% 71,0% 59,7% 28,8%
Brent 102,46 0,0% -1,7% 7,2% 68,4% 59,7% 29,2%
Arany 4 145,31 -0,3% -3,2% -5,2% -4,1% 8,1% 136,1%
Devizák              
EURHUF 368,0750 -0,2% 0,7% 0,0% -4,1% -5,5% 3,1%
USDHUF 326,3366 -0,4% 1,8% 2,8% -0,2% -1,8% 6,1%
GBPHUF 433,6650 0,1% 2,0% 1,4% -1,6% -2,9% 3,8%
EURUSD 1,1279 0,1% -1,1% -2,7% -4,0% -3,7% -2,7%
USDJPY 157,7450 0,0% 0,4% -0,6% 0,6% 7,1% 42,2%
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Állampapírok              
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Forrás: Refinitiv, Portfolio
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Címlapkép forrása: skynesher

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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