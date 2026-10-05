Mi történik az OTP-vel a múlt heti esést követően?

Ami a gazdasági eseményeket illeti, a Pénzügyminisztérium ma közli az államháztartás szeptemberi előzetes adatait, melyeket mindig kiemelten figyelnek a befektetők. A piac most már elsősorban a 2027-es büdzsé tervére és az ígért középtávú makrogazdasági és fiskális pályára koncentrál, de fél szemmel érdemes lesz figyelni a friss adatot is. A nemzetközi színtéren beszerzési menedzserindexek jelennek meg, melyeknek érdemi hatása aligha lesz, hiszen már részletes, felülvizsgált számokat látunk.
Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Kis plusz a magyar tőzsdén, stagnál az OTP
A nyitást követően a BUX index 0,3 százalékos pluszban van. Ami pedig a blue chipeket illeti, az OTP stagnál, eközben a Mol és a Richter egyaránt 0,6-0,6, míg a Magyar Telekom már 0,7 százalékos pluszban van.
17 hónapos mélypontra zuhant az euró hétfőn
2025 májusa óta nem látott szintre, 1,1161 dollárig esett az euró hétfőn az ázsiai kereskedésben, mert a befektetők egyre jobban aggódnak a régió politikai és költségvetési kockázatai miatt – írja a Bloomberg.
Idehaza az OTP-t lesz érdemes figyelni
Az OTP részvényei a múlt héten mintegy 11,9 százalékot estek, a pénteki kereskedésben pedig rövid időre 40 000 forint alá is benézett az árfolyam. Azt követően azonban, hogy 39 910 forintnál új, egészen április 10-e óta nem látott mélypontot ért el a részvény kezdetét vette egy kisebb felpattanás.
Vegyes mozgások a fémeknél
Noha pénteken a vártnál sokkal kedvezőbb munkaerőpiaci adatok érkeztek Amerikából, a kezdeti felpattanást követően gyorsan nyomás alá kerültek a fémek, amelyek felemás teljesítményt nyújtanak hétfő reggel.
Az arany 0,2 százalékos mínuszban van.
Az ezüst eközben viszont 0,7 százalékot emelkedett.
Kifakadt az OpenAI vezére: el kell fogadnunk a mesterséges intelligencia veszélyeit a fejlődésért cserébe
Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója szerint a mesterséges intelligencia nyújtotta előnyök indokolttá teszik bizonyos kockázatok vállalását. A cégvezető amellett érvelt, hogy a technológiának továbbra is széles körben hozzáférhetőnek kell maradnia a nyilvánosság számára.
Emelkedéssel indul a hét
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,5 százalékot emelkedett, a S&P 500 0,7 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 1 százalékkal került feljebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 2,25 százalékkal került feljebb, a Hang Seng 0,19 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,11 százalékot esett.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,48 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,15 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 0,68 százalékot emelkedhet.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,15 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,11 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,06 százalékot eshet.
Mi várható makro fronton?
A Pénzügyminisztérium ma közli az államháztartás szeptemberi előzetes adatait, melyeket mindig kiemelten figyelnek a befektetők. A piac most már elsősorban a 2027-es büdzsé tervére és az ígért középtávú makrogazdasági és fiskális pályára koncentrál, de fél szemmel érdemes lesz figyelni a friss adatot is. A nemzetközi színtéren beszerzési menedzserindexek jelennek meg, melyeknek érdemi hatása aligha lesz, hiszen már részletes, felülvizsgált számokat látunk.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 35,7 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 6,5 százalékos eséssel a Hang Seng index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 65,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 14,7 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 71,0 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|51 176,96
|0,5%
|-1,3%
|-3,6%
|6,5%
|10,0%
|49,1%
|S&P 500
|7 722,72
|0,7%
|-0,3%
|0,7%
|12,8%
|15,0%
|77,2%
|Nasdaq
|30 807,93
|1,0%
|0,7%
|5,7%
|22,0%
|23,8%
|108,3%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|68 309,46
|-0,9%
|2,9%
|6,2%
|35,7%
|52,0%
|137,4%
|Hang Seng
|23 972,29
|-2,6%
|-2,2%
|-5,3%
|-6,5%
|-12,1%
|-2,5%
|CSI 300
|4 357,62
|0,0%
|-1,8%
|-4,2%
|-5,9%
|-6,1%
|-10,5%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 231,2
|1,2%
|-0,7%
|-2,4%
|3,0%
|3,3%
|66,5%
|CAC
|7 897,19
|0,8%
|-2,2%
|-4,6%
|-3,1%
|-2,0%
|21,2%
|FTSE
|10 461,95
|0,3%
|-2,2%
|-2,7%
|5,3%
|11,0%
|48,9%
|FTSE MIB
|50 483,21
|0,5%
|-2,7%
|-2,5%
|12,3%
|17,2%
|97,1%
|IBEX
|19 085,3
|0,4%
|-3,1%
|-3,5%
|10,3%
|23,2%
|116,9%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|140 050,09
|0,1%
|-7,4%
|-4,6%
|26,1%
|40,5%
|161,3%
|ATX
|6 718,25
|0,6%
|-3,2%
|-0,6%
|26,1%
|42,7%
|82,9%
|PX
|2 616,27
|-0,6%
|-3,9%
|-6,2%
|-2,6%
|10,9%
|96,7%
|Magyar blue chipek
|OTP
|40 250
|0,7%
|-12,3%
|-9,3%
|14,7%
|39,9%
|115,5%
|Mol
|4 852
|0,5%
|-5,8%
|-2,8%
|65,0%
|74,9%
|87,0%
|Richter
|12 230
|-1,4%
|-2,0%
|-4,5%
|24,0%
|21,7%
|42,7%
|Magyar Telekom
|2 520
|-1,6%
|-0,8%
|-1,6%
|40,6%
|38,5%
|497,9%
|Nyersanyagok
|WTI
|97,89
|-1,9%
|14,9%
|6,2%
|71,0%
|59,7%
|28,8%
|Brent
|102,46
|0,0%
|-1,7%
|7,2%
|68,4%
|59,7%
|29,2%
|Arany
|4 145,31
|-0,3%
|-3,2%
|-5,2%
|-4,1%
|8,1%
|136,1%
|Devizák
|EURHUF
|368,0750
|-0,2%
|0,7%
|0,0%
|-4,1%
|-5,5%
|3,1%
|USDHUF
|326,3366
|-0,4%
|1,8%
|2,8%
|-0,2%
|-1,8%
|6,1%
|GBPHUF
|433,6650
|0,1%
|2,0%
|1,4%
|-1,6%
|-2,9%
|3,8%
|EURUSD
|1,1279
|0,1%
|-1,1%
|-2,7%
|-4,0%
|-3,7%
|-2,7%
|USDJPY
|157,7450
|0,0%
|0,4%
|-0,6%
|0,6%
|7,1%
|42,2%
|GBPUSD
|1,3249
|0,3%
|0,0%
|-1,9%
|-1,5%
|-1,3%
|-2,1%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|84 500,81
|-0,4%
|0,5%
|9,3%
|-4,8%
|-29,9%
|75,4%
|Állampapírok
|10 éves német állampapírhozam
|3,43
|-1,9%
|-4,7%
|2,4%
|19,8%
|29,0%
|-1 673,4%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,77
|0,0%
|-1,3%
|0,1%
|-16,0%
|-16,0%
|67,3%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: skynesher
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