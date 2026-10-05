Váratlan húzás a SpaceX-től: gigantikus vezetékkel biztosítják a rakéták üzemanyagát

A SpaceX a Coastal Connect Services LLC nevű leányvállalatán keresztül szeptember 24-én kérelmezte egy 52 kilométer hosszú, 16 hüvelyk átmérőjű csővezeték megépítését a Cape Canaveralnak is otthont adó Brevard megyében. A vezeték az Energy Transfer LP által üzemeltetett Florida Gas Transmission hálózatához csatlakozna.

A Starship rakéták hajtóanyaga a cseppfolyósított metán, amely a földgáz fő összetevője. A SpaceX jelenleg közúti tartálykocsikkal szállítja a cseppfolyósított földgázt (LNG) a floridai és egyéb, kisebb kapacitású létesítményekből. A saját vezeték a várhatóan növekvő igények kielégítésére folyamatos alapanyag-ellátást garantálna, ugyanakkor a gáz cseppfolyósításához továbbra is szükség lesz egy helyszíni LNG-infrastruktúrára.

A tervezett projekt hasonló ahhoz a 13 kilométeres csővezetékhez, amelyet a SpaceX egy másik leányvállalatán, a Lone Star Mineral Developmenten keresztül kérelmezett a dél-texasi Boca Chica-i indítóállomásához – derül ki a texasi vasúti bizottság irataiból.

A floridai dokumentumok szerint a SpaceX több alternatívát is megvizsgált, és tárgyalt a Chesapeake Utilities érdekeltségébe tartozó, meglévő hálózatokat üzemeltető társaságokkal,

végül azonban a saját leányvállalat alapítása mellett döntött.

A vállalat emellett földgázkereskedők felvételét is megkezdte Texasban és Floridában egyaránt.

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