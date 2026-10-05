Venni kell az Opus Global részvényeit az MBH elemzője szerint

Egy modellfrissítés után augusztusban publikálta az Opus Globalra vonatkozó célárát az MHB Bank elemzője, akkor 560 forintos célár mellett vételre javasolta a részvényeket. A vállalat múlt héten tette közzé legfrissebb, második negyedéves számait, amelyen mind a korábbi ajánlást, mind a célárat megerősítette az MBH elemzője. Így
az egy éves célár továbbra is 560 forint, ami több mint a duplája a jelenlegi árfolyamnak.
A második negyedéves jelentés kapcsán az MBH Bank elemzője kiemelte, hogy a vállalatcsoport árbevétele 2026 első félévében 9 százalékkal csökkent, a második negyedévben valamelyest lassult a visszaesés az első negyedévhez képest. Eredményszinten még erősebb csökkenés volt, a működési eredmény 35 százalékkal, az EBITDA 18 százalékkal esett vissza a félévben, ennek jelentős része az első negyedévben halmozódott fel.
A jelentésben megismert eredmények összhangban vannak az augusztusi felülvizsgálatunkban megfogalmazottakkal
– áll az MBH elemzésében.
A csoport húzó motorja az energetikai szegmens, ami az első félév során a vállalatcsoport összes bevételének több mint 40 százalékát adta. A turisztikai szektor is egyre nagyobb eredménytermelő képességéről ad tanúbizonyságot és szépen folytatódik az elmúlt években megkezdett pozitív trend. Az élelmiszer ágazatot sújtó negatív hatások ereje egyre kevésbé érezhető, és az első félév során ismét pozitív eredmény szintekről számolt be a szegmens, ami alapján kedvezőbb a jövőkép a szegmenssel kapcsolat, mint fél vagy egy évvel korábban. Az építőipari szegmens körül tapasztalhatók a legnagyobb kockázatok, de szintén némi optimizmusra ad okot a tény, hogy a szegmens működésében jelenleg kedvezőbb folyamatok láthatóak, mint az első negyedévet követően, ami alapján helytálló lehet az a várakozás, hogy a mélyponton túl van a szektor, és ha dinamikus növekedés nem is várható, a mostani szinteken stabilizálódhat a szektorban tevékenykedő vállalatok működés – véli az MBH Bank elemzője.
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