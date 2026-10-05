Visszatért a jó hangulat a magyar tőzsdére, pluszban zárt a BUX

A BUX-index 1,3 százalékos emelkedéssel zárta a hétfői kereskedési napot, mind a négy hazai blue chip árfolyama pluszban végzett, köztük a múlt héten komoly esést elszenvedő OTP is.

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Ma a BUX-index 1,3 százalékos pluszban fejezte be a hétfői napot a pénteki záróértékéhez képest. A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk,

viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

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Jó volt a hangulat a magyar részvénypiacon, mind a 4 hazai blue chip - azaz a múlt hét végén komoly esést produkáló OTP papírjának árfolyama is - emelkedett.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

Jó volt a hangulat a magyar midcap részvényeknél is, a Zwack és az Opus vezette a sort 5,6 illetve 4,4 százalékos emelkedéssel, a lista végén a Duna House állt 2,9 százalékos emelkedéssel.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 19,5 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a Masterplast részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

Címlapkép forrása: Arvydas Lakacauskas

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