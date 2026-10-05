Visszatért a jó hangulat a tőzsdékre

Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Egyre nagyobb pluszban Amerika
Jó a hangulat az amerikai tőzsdén is, az S&P 500 részvényindex már 0,64 százalékos pluszban jár péntek estéhez képest. A Dow Jones és a Nasdaq szintén emelkedik, előbbi 0,2, utóbbi 0,86 százalékkal haladja meg péntek esti záróértékét.
A szenátusban elakadt a reform, más úton alakítanák át a kriptopiac szabályait
Új szabályozási javaslatot terjesztett elő az amerikai határidős árutőzsdei felügyelet (CFTC), amely regisztrációs kötelezettség alá vonná a tőkeáttételes kriptokereskedést kínáló tőzsdéket. A hatóság ezzel próbálja betölteni azt a jogi űrt, amely a kongresszusi kriptopiaci törvényhozási kezdeményezések elakadása után keletkezett - írta a Bloomberg.
Történelmi rali a brazil piacokon a választási meglepetés után
Történelmi rali bontakozott ki a brazil piacokon, miután az elnökválasztás első fordulójában Flávio Bolsonaro meglepetésre megelőzte a hivatalban lévő Luiz Inácio Lula da Silvát, a befektetők pedig a költségvetési konszolidáció és a kamatcsökkentések növekvő esélyét árazzák - írta elemzésében a Bloomberg.
Emelkedés Európában
Jó hangulatban ért véget a kereskedés hétfőn az európai tőzsdéken:
- a londoni FTSE 100 index 0,34,
- a német DAX 0,09,
- az olasz FTSE MIB 0,66, míg
- a spanyol IBEX 35 index 1,12 százalékos emelkedéssel zárt.
A nagyok közül esést egyedül a francia CAC 40 részvényindexben láthattunk, ez viszont az ország gyorsan emelkedő adósságkockázatának fényében nem számít nagy meglepetésnek. AZ index hétfő esti záróértéke 0,8 százalékkal maradt el a péntek estitől.
A legnagyobb európai tőzsdei vállalatokat tömörítő STOXX 600 index 633,62 ponton, azaz 0,36 százalékos pluszban zárt.
Visszatért a jó hangulat a magyar tőzsdére, pluszban zárt a BUX
A BUX-index 1,3 százalékos emelkedéssel zárta a hétfői kereskedési napot, mind a négy hazai blue chip árfolyama pluszban végzett, köztük a múlt héten komoly esést elszenvedő OTP is.
Mind a 4 blue chip zöldben a zárás előtt
A BUX index 1 százalékos emelkedésben van a hétfői zárást megelőzően, a legjobban teljesítő nagypapír 1,9 százalékos emelkedéssel a Mol és a Telekom. A Richter eközben 0,6, míg az OTP 0,4 százalékos pluszban van.
Felfelé veszi az irányt Amerika
A Nasdaq 0,7, az S&P 500 pedig már 0,4 százalékos pluszban van. A Dow alulteljesítő, 0,2 százalékos esésben van most az index.
Bivalyerős az amerikai gazdaság
Az ISM szolgáltatószektori beszerzésimenedzser-indexe novemberben 54,9 pontra mérséklődött az előző havi 55,4 pontról, ami kissé elmaradt a várakozásoktól. Az amerikai szolgáltatószektor továbbra is erős: a foglalkoztatottsági komponens 50,1 pontra emelkedett, az új megrendelések és az üzleti aktivitás pedig bőven az 50 pontos bővülési küszöb felett maradtak. Az egyetlen aggasztó jel az árkomponens további emelkedése 74 pontra, ami tartós árnyomásra utal. Ez az egyik fő oka annak, hogy az infláció egyelőre nem tudja megközelíteni a 2 százalékos célt.
Nagyot megy a Mol, alulteljesít az OTP
Hétfő délutáűn a BUX index már 1,2 százalékos pluszban van, elsősorban a Mol 2,6 százalékos emelkedésének köszönhetően. De a blue chipek közül jól teljesít a Telekom is, hiszen már 2 százalékos pluszban vannak a cég részvényei. A Richter eközben 0,2 százalékos pluszban, az OTP pedig 0,2 százalékos mínuszban áll.
Kis mozgások jöhetnek Amerikában
A határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Nasdaq 0,2 százalékos mínuszban nyithat, míg a Dow és az S&P 500 egyaránt stagnálhatnak.
Napokon belül érkezik a Tisza-kormány nagy terve - De kit fognak elkápráztatni Magyar Péterék?
Finisébe érkezett a 2027-es költségvetés megalkotása, nem véletlen, hogy a hétvégi kihelyezett kormányülés központi témája is a jövő évi büdzsé volt. Több szempontból is kritikus fontosságú lesz a törvényjavaslat: kiolvasható lesz a tervezetből, hogy milyen, gazdaságpolitikán is túlmutató, társadalompolitikai elképzelései vannak a Tiszának, mennyire gondolja komolyan az euróbevezetés célját és hogy milyen úton tervez odaérni. Nem mellékesen az is kiderülhet, hogy a kabinet mit tud ígérni a különadókkal terhelt szektorok számára.
Hatalmas üzletet kötött a francia óriás, de azonnal büntetetni kezdték a befektetők
A francia Schneider Electric hétfőn bejelentette, hogy megállapodást kötött az amerikai PTC szoftvercég felvásárlásáról egy 22,6 milliárd dolláros, teljes egészében készpénzes ügylet keretében. A befektetők nagyon nem örülnek a hírnek, már közel 10 százalékos mínuszban van a vállalat árfolyama. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Újabb támadás érhette a kulcsfontosságú olajvezetéket, de a szaúdiak cáfolnak
A Loirent Today híroldal beszámolója szerint újabb támadás miatt leállt a Kelet–Nyugat vezeték, a szaúdi fél viszont cáfolja ezt, és folyamatos ellátásról beszél. Műholdfelvétel alapján vasárnap érhette csapás az egyik szivattyúállomást.
Áttörést ért el az Intesa Sanpaolo: övé lesz a világ legrégebbi bankja?
Jelentős lépéssel került közelebb az Intesa Sanpaolo a Monte dei Paschi di Siena (MPS) felvásárlásához, a felvásárolni szándékozott bank legnagyobb részvényese ugyanis elfogadta a hétvégén napvilágra került megemelt vételi ajánlatot.
Ugrik az olajár, rossz hírek jöttek a Közel-Keletről
Alig fél óra alatt több mint 2 százalékot ugrott a Brent árfolyama, miután olyan hírek érkeztek, hogy egy friss támadás következtében ismét le kellett állítani a szaúdi East-West csővezetéket.
40 000 forintnál billeg az OTP
A hazai blue chipek közül a hétfői kereskedés elején is alulteljesít az OTP. Az árfolyam már 0,5 százalékos mínuszban jár.
A forgalmi adatok nem mutatnak kiugró értékeket, jelenleg 1,6 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a bank részvényei, ami valamivel átlag alattinak mondható.
Alulteljesít a francia tőzsde
Hétfő reggel látványosan kilóg a sorból a francia tőzsde, mivel a befektetőket ismét az ország elszálló finanszírozási költségei és növekvő adósságterhe aggasztják, miközben a Schneider Electric több mint 7 százalékos zuhanása további nyomást helyez a CAC 40-re.
Kis plusz a magyar tőzsdén, stagnál az OTP
A nyitást követően a BUX index 0,3 százalékos pluszban van. Ami pedig a blue chipeket illeti, az OTP stagnál, eközben a Mol és a Richter egyaránt 0,6-0,6, míg a Magyar Telekom már 0,7 százalékos pluszban van.
17 hónapos mélypontra zuhant az euró hétfőn
2025 májusa óta nem látott szintre, 1,1161 dollárig esett az euró hétfőn az ázsiai kereskedésben, mert a befektetők egyre jobban aggódnak a régió politikai és költségvetési kockázatai miatt – írja a Bloomberg.
Idehaza az OTP-t lesz érdemes figyelni
Az OTP részvényei a múlt héten mintegy 11,9 százalékot estek, a pénteki kereskedésben pedig rövid időre 40 000 forint alá is benézett az árfolyam. Azt követően azonban, hogy 39 910 forintnál új, egészen április 10-e óta nem látott mélypontot ért el a részvény kezdetét vette egy kisebb felpattanás.
Vegyes mozgások a fémeknél
Noha pénteken a vártnál sokkal kedvezőbb munkaerőpiaci adatok érkeztek Amerikából, a kezdeti felpattanást követően gyorsan nyomás alá kerültek a fémek, amelyek felemás teljesítményt nyújtanak hétfő reggel.
Az arany 0,2 százalékos mínuszban van.
Az ezüst eközben viszont 0,7 százalékot emelkedett.
Kifakadt az OpenAI vezére: el kell fogadnunk a mesterséges intelligencia veszélyeit a fejlődésért cserébe
Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója szerint a mesterséges intelligencia nyújtotta előnyök indokolttá teszik bizonyos kockázatok vállalását. A cégvezető amellett érvelt, hogy a technológiának továbbra is széles körben hozzáférhetőnek kell maradnia a nyilvánosság számára.
Emelkedéssel indul a hét
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,5 százalékot emelkedett, a S&P 500 0,7 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 1 százalékkal került feljebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 2,25 százalékkal került feljebb, a Hang Seng 0,19 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,11 százalékot esett.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,48 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,15 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 0,68 százalékot emelkedhet.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,15 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,11 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,06 százalékot eshet.
Mi várható makro fronton?
A Pénzügyminisztérium ma közli az államháztartás szeptemberi előzetes adatait, melyeket mindig kiemelten figyelnek a befektetők. A piac most már elsősorban a 2027-es büdzsé tervére és az ígért középtávú makrogazdasági és fiskális pályára koncentrál, de fél szemmel érdemes lesz figyelni a friss adatot is. A nemzetközi színtéren beszerzési menedzserindexek jelennek meg, melyeknek érdemi hatása aligha lesz, hiszen már részletes, felülvizsgált számokat látunk.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 35,7 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 6,5 százalékos eséssel a Hang Seng index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 65,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 14,7 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 71,0 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|51 176,96
|0,5%
|-1,3%
|-3,6%
|6,5%
|10,0%
|49,1%
|S&P 500
|7 722,72
|0,7%
|-0,3%
|0,7%
|12,8%
|15,0%
|77,2%
|Nasdaq
|30 807,93
|1,0%
|0,7%
|5,7%
|22,0%
|23,8%
|108,3%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|68 309,46
|-0,9%
|2,9%
|6,2%
|35,7%
|52,0%
|137,4%
|Hang Seng
|23 972,29
|-2,6%
|-2,2%
|-5,3%
|-6,5%
|-12,1%
|-2,5%
|CSI 300
|4 357,62
|0,0%
|-1,8%
|-4,2%
|-5,9%
|-6,1%
|-10,5%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 231,2
|1,2%
|-0,7%
|-2,4%
|3,0%
|3,3%
|66,5%
|CAC
|7 897,19
|0,8%
|-2,2%
|-4,6%
|-3,1%
|-2,0%
|21,2%
|FTSE
|10 461,95
|0,3%
|-2,2%
|-2,7%
|5,3%
|11,0%
|48,9%
|FTSE MIB
|50 483,21
|0,5%
|-2,7%
|-2,5%
|12,3%
|17,2%
|97,1%
|IBEX
|19 085,3
|0,4%
|-3,1%
|-3,5%
|10,3%
|23,2%
|116,9%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|140 050,09
|0,1%
|-7,4%
|-4,6%
|26,1%
|40,5%
|161,3%
|ATX
|6 718,25
|0,6%
|-3,2%
|-0,6%
|26,1%
|42,7%
|82,9%
|PX
|2 616,27
|-0,6%
|-3,9%
|-6,2%
|-2,6%
|10,9%
|96,7%
|Magyar blue chipek
|OTP
|40 250
|0,7%
|-12,3%
|-9,3%
|14,7%
|39,9%
|115,5%
|Mol
|4 852
|0,5%
|-5,8%
|-2,8%
|65,0%
|74,9%
|87,0%
|Richter
|12 230
|-1,4%
|-2,0%
|-4,5%
|24,0%
|21,7%
|42,7%
|Magyar Telekom
|2 520
|-1,6%
|-0,8%
|-1,6%
|40,6%
|38,5%
|497,9%
|Nyersanyagok
|WTI
|97,89
|-1,9%
|14,9%
|6,2%
|71,0%
|59,7%
|28,8%
|Brent
|102,46
|0,0%
|-1,7%
|7,2%
|68,4%
|59,7%
|29,2%
|Arany
|4 145,31
|-0,3%
|-3,2%
|-5,2%
|-4,1%
|8,1%
|136,1%
|Devizák
|EURHUF
|368,0750
|-0,2%
|0,7%
|0,0%
|-4,1%
|-5,5%
|3,1%
|USDHUF
|326,3366
|-0,4%
|1,8%
|2,8%
|-0,2%
|-1,8%
|6,1%
|GBPHUF
|433,6650
|0,1%
|2,0%
|1,4%
|-1,6%
|-2,9%
|3,8%
|EURUSD
|1,1279
|0,1%
|-1,1%
|-2,7%
|-4,0%
|-3,7%
|-2,7%
|USDJPY
|157,7450
|0,0%
|0,4%
|-0,6%
|0,6%
|7,1%
|42,2%
|GBPUSD
|1,3249
|0,3%
|0,0%
|-1,9%
|-1,5%
|-1,3%
|-2,1%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|84 500,81
|-0,4%
|0,5%
|9,3%
|-4,8%
|-29,9%
|75,4%
|Állampapírok
|10 éves német állampapírhozam
|3,43
|-1,9%
|-4,7%
|2,4%
|19,8%
|29,0%
|-1 673,4%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,77
|0,0%
|-1,3%
|0,1%
|-16,0%
|-16,0%
|67,3%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: skynesher
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