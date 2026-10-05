Visszatért a jó hangulat a tőzsdékre

A hazai blue chipek közül a hétfői kereskedés elején is alulteljesít az OTP. Az árfolyam már 0,5 százalékos mínuszban jár.

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A forgalmi adatok nem mutatnak kiugró értékeket, jelenleg 1,6 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a bank részvényei, ami valamivel átlag alattinak mondható.