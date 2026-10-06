A semmiből egy új mesterséges intelligencia csúcsmodell jöhet létre

AI & Digital Transformation 2026 Berobbant az AI az üzleti világba, és már megállíthatatlan a változás! November 26-án jön a Portfolio AI & Digital Transformation konferencia, regisztráció és részletek itt!

A dél-koreai Tudományos és Infokommunikációs Minisztérium közlése szerint a projekt 2027 márciusában indulhat. A tervek alapján a vezető fejlesztőt nyílt pályázaton választják ki, miután a parlament decemberben jóváhagyja a 2027-es költségvetést, így a győztest akár már februárban kijelölhetik.

A kormányzat az állami tőkebefektetést és a magánfinanszírozást ötvözné, a számítási kapacitást, az adatvagyont, valamint a szakembereket pedig egyaránt a projektre összpontosítaná.

A cél egy olyan modell létrehozása, amely a globális élmezőnyben is képes teljesíteni.

A pályázaton önálló vállalatok, konzorciumok és kifejezetten erre a célra létrehozott projektcégek egyaránt elindulhatnak. A minisztérium hangsúlyozta, hogy a startupoknak, az egyetemeknek és a kutatóknak is vezető szerepet szánnak a fejlesztésben.

A tárca szerint az új kezdeményezés elkülönül a már futó hazai alapmodell-programtól. Ez utóbbi továbbra is folytatódik, és annak harmadik fordulójában, 2027 februárjában választják majd ki a két döntős csapatot.

AI & Digital Transformation 2026 Berobbant az AI az üzleti világba, és már megállíthatatlan a változás! November 26-án jön a Portfolio AI & Digital Transformation konferencia, regisztráció és részletek itt! Információ és jelentkezés

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock