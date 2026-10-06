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A semmiből egy új mesterséges intelligencia csúcsmodell jöhet létre
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A semmiből egy új mesterséges intelligencia csúcsmodell jöhet létre

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Dél-Korea egy 4,7 billió won (mintegy 3,5 milliárd dollár) értékű programot indít egy élvonalbeli mesterségesintelligencia-modell fejlesztésére, hogy felzárkózzon a globális AI-versenyben. Hasonló témákról is szó lesz november 26-ai AI & Digital Transformation konferenciánkon. Regisztráció és részletek itt!
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A dél-koreai Tudományos és Infokommunikációs Minisztérium közlése szerint a projekt 2027 márciusában indulhat. A tervek alapján a vezető fejlesztőt nyílt pályázaton választják ki, miután a parlament decemberben jóváhagyja a 2027-es költségvetést, így a győztest akár már februárban kijelölhetik.

A kormányzat az állami tőkebefektetést és a magánfinanszírozást ötvözné, a számítási kapacitást, az adatvagyont, valamint a szakembereket pedig egyaránt a projektre összpontosítaná.

A cél egy olyan modell létrehozása, amely a globális élmezőnyben is képes teljesíteni.

A pályázaton önálló vállalatok, konzorciumok és kifejezetten erre a célra létrehozott projektcégek egyaránt elindulhatnak. A minisztérium hangsúlyozta, hogy a startupoknak, az egyetemeknek és a kutatóknak is vezető szerepet szánnak a fejlesztésben.

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A tárca szerint az új kezdeményezés elkülönül a már futó hazai alapmodell-programtól. Ez utóbbi továbbra is folytatódik, és annak harmadik fordulójában, 2027 februárjában választják majd ki a két döntős csapatot.

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Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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