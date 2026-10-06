Álomhatárt lépett át Elon Musk vagyona

Az árfolyam-emelkedést a Morgan Stanley vasárnap közzétett elemzése indította el. Ebben

a befektetési bank elemzői a SpaceX-et a jelenlegi árfolyamon "olcsónak" minősítették,

és 300 dolláros célárat határoztak meg, ami mintegy 75 százalékos felértékelődési potenciált jelent a hétfői 171,09 dolláros záróárhoz képest. A bank többek között a mesterséges intelligenciával kapcsolatos termékfejlesztéseket, a Starship-programban elért eredményeket és az új felhőszolgáltatási szerződéseket emelte ki a vételi ajánlás indokaként.

A részvényárfolyam lendületét az is alátámasztotta, hogy a SpaceX múlt hétvégén több küldetést is sikerrel hajtott végre. Ezek között szerepelt egy emberes NASA-misszió a Nemzetközi Űrállomásra, valamint a Google mesterségesintelligencia-csipjeinek pályára állítása is. A Morgan Stanley elemzői azt javasolták a befektetőknek, hogy még a Starship következő tesztrepülése és a harmadik negyedéves gyorsjelentés közzététele előtt vásároljanak a papírokból.

A vállalat mesterségesintelligencia-üzletága is folyamatosan erősödik, amit a tavalyi xAI-felvásárlás, majd a közelmúltbeli Cursor-akvizíció alapozott meg. Bár a saját fejlesztésű Grok modell nem tudta felvenni a versenyt az OpenAI és az Anthropic vezető modelljeivel, a SpaceX jelentős bevételeket ér el azzal, hogy számítási kapacitást ad bérbe többek között a Google-nak és az Anthropicnak.

Musk mindeközben a Trump-adminisztrációhoz fűződő szoros kapcsolatait is kamatoztatja. A Pentagon szerdán a Project Meridian társvezetőjévé nevezte ki, amely a jövőbeli hadviseléshez szükséges fegyverek, technológiák és katonai képességek feltérképezését célozza. A SpaceX a FedScout adatai szerint eddig összesen több mint 12,7 milliárd dolláros bevételt ért el az amerikai védelmi tárcával kötött szerződéseiből.

Míg hétfőn a SpaceX részvényei szárnyaltak, Musk távol maradt a New York-i városi tanács meghallgatásáról, amelyen a döntéshozók a mesterséges intelligencia szabályozásáról faggatták az iparág vezetőit. Az OpenAI, az Anthropic, a Google és a Meta képviselői megjelentek az eseményen, Musk azonban nem. Shekar Krishnan tanácstag kiemelte, hogy a mesterséges intelligencia átvette az uralmat a gazdaság felett, felpumpálta a cégértékeket, adatközpontok építésére használja a közterületeket, és növeli az AI-vezérigazgatók vagyonát. A Forbes valós idejű vagyonlistája szerint Musk jelenlegi vagyona 1,03 ezer millárd dollárra tehető a Tesla- és SpaceX-részesedéseivel együtt.

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