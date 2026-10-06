Csúcsok dőltek az amerikai tőzsdéken

Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Emelkedéssel zárt Amerika
Pluszban fejezték be a keddi kereskedést a vezető amerikai részvényindexek: a Dow Jones 0,5 százalékkal, az S&P 500 0,6 százalékkal, a Nasdaq pedig 0,5 százalékkal került feljebb. A zárásra valamelyest mérséklődött a napközbeni lendület. Az S&P 500 és a Nasdaq napközben új történelmi csúcsot is elért. A vételi kedvet az állampapírhozamok mérséklődése és a közelgő gyorsjelentési szezonhoz fűzött remények támogatták, miközben továbbra is erős az optimizmus az AI-hoz kapcsolódó vállalatok profitkilátásait illetően.
Az IMF szerint új veszély leselkedik a globális pénzügyi rendszerre
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) kedden közzétett elemzése szerint a hedge fundok kezelt vagyona az elmúlt évtizedben több mint a háromszorosára nőtt, így az ágazat egyre meghatározóbb szerepet tölt be a globális pénzügyi rendszerben. A tőkeáttétel széles körű alkalmazása és az átláthatóság hiánya ugyanakkor komoly kockázatokat hordoz magában.
Kitart az emelkedés Amerikában
Az esti órákban is pluszban járnak a vezető amerikai részvényindexek: a Dow Jones 0,51 százalékkal, az S&P 500 0,72 százalékkal, a Nasdaq pedig 0,67 százalékkal került feljebb. A hangulatot az állampapírhozamok mérséklődése és a közelgő gyorsjelentési szezonhoz kapcsolódó optimizmus támogatja. A befektetők továbbra is erős vállalati eredményekre számítanak, különösen a mesterséges intelligenciához kötődő cégeknél.
Megtörtént a gigaüzlet, nagy változások jönnek Hollywoodban
A Skydance kedden lezárta a Warner Bros. Discovery 110 milliárd dolláros felvásárlását, amellyel a történelem egyik legnagyobb szórakoztatóipari vállalata jött létre. Az egyesült társaság David Ellison vezérigazgató irányításával működik tovább.
Kitart a jó hangulat az USA-ban
Emelkednek az amerikai részvényindexek kedd kora este: a Dow Jones 0,66, az S&P 500 0,79, a Nasdaq pedig 0,67 százalékos pluszban jár.
Az S&P 500 és a Nasdaq a mai kereskedés során új történelmi csúcsot is elért. A jó hangulatot az amerikai állampapírhozamok csökkenése és a jövő héten induló gyorsjelentési szezonnal kapcsolatos optimizmus támogatja, miközben a múlt heti gyenge munkaerőpiaci adat mérsékelte az októberi Fed-kamatemelés esélyét.
Ez a magyar részvény lett a profi befektetők októberi kedvence
Mozgalmasan indul az október a világ tőzsdéin: a részvénypiaci befektetők a globális kötvényhozamok emelkedése miatt aggódnak, miközben az AI biztonsági kérdései egyre inkább előtérbe kerülnek, az olajár továbbra is fűti az inflációs aggodalmakat, és mindenki arra vár, hogy mit lépnek a jegybankok. Ami a magyar tőzsdét illeti, a BUX index a csúcsdöntések után megtorpant, az OTP piacán pedig a múlt héten komolyabb esés zajlott le. Október elején is megkérdeztük a hazai alapkezelőket havi rendszeres felmérésünkben, hogy mire számítanak a magyar részvénypiacon, mit várnak a forinttól, és melyek a kedvenc hazai részvényeik. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Erős napja volt a magyar tőzsdének
A BUX-index 1,3 százalékos pluszban zárta a napot, a blue chipek közül az OTP, a Mol és a Richter is emelkedett, egyedül a Magyar Telekom gyengélkedett.
Lemondott a 4iG egyik felügyelőbizottsági tagja
Pafféri Zoltán Lajos felügyelőbizottsági tag 2026. október 5. napjával lemondott a társaság felügyelőbizottságában betöltött tisztségéről - jelentette be a 4iG.
A 4iG korábban rendkíüvli közgyűlést hívott össze október 30-ra, amelyen új felügyelőbizottsági tagokat és vezető tisztségviselőket választhatnak a napirend szerint. Múlt héten Blénessy László igazgatósági tag lemondását jelentette be a vállalat.
Új csúcson a Nasdaq
Az S&P 500 mellett a Nasdaq Composite is új csúcsra ment, 0,6 százalékos pluszban áll jelenleg az index.
Emelkednek az amerikai indexek, közel 6000 milliárd dollárt ér az Nvidia
Emelkednek az amerikai tőzsdék a nyitást követő percekben, a Dow 0,3 százalékos, az S&P 500 0,5 százalékos pluszban áll és új csúcsra ment, a Nasdaq 0,6 százalékot erősödött.
Az Nvidia ma 1 százalékos pluszban van, közel került a 6000 milliárd dolláros vállalatértékhez.
Eladósorba kerülhet a Barbie gyártója: óriási nyomás alatt a vezetőség
Napirendre kerülhet a Mattel játékgyártó óriás eladása, miután egyik legnagyobb befektetője, az Ariel Investments nyílt levélben szólította fel a cég igazgatótanácsát a felvásárlási lehetőségek megvizsgálására. A lépés hátterében a vállalat romló üzleti teljesítménye és a potenciális vevők fokozódó érdeklődése áll - tudósított a CNBC.
Közel 3 százalékos pluszban az OTP
Európa-szerte emelkednek a tőzsdék, a magyar piac sem kivétel, a blue chipek közül az OTP vezeti az emelkedést.
Ma is átlag feletti a forgalom az OTP piacán
Az OTP már 2,7 százalékos pluszban jár ma a múlt heti, jelentős árfolyamkorrekciót követően,
a piaci forgalom közel a kétszerese az átlagosnak.
Nagyon mást csinál a BMW, mint német versenytársai
Miközben a Volkswagen és a Mercedes csökkenti németországi kapacitásait, a BMW a hazai gyártás jövőjére fogad, egy München központjában álló, százéves gyárra építve stratégiáját. A bajor autógyártó mintegy kétmilliárd eurót fektetett németországi üzemeibe, és a legújabb, teljesen elektromos modelljeit is itt gyártja, bár a gazdasági kihívások hosszú távon veszélyeztethetik ezt - írja a Financial Times.
Masszív emelkedés Európában
Egyre komolyabb emelkedés bontakozik ki az európai tőzsdéken, az irányadó nyugat-európai indexek 1 százalék körüli pluszban állnak.
A német és a francia kötvényhozamok ma esnek, ami egy kis fellélegzést nyújt a piacoknak, és az olajár is több mint 1 százalékot esett a mai kereskedésben.
Bemondták az elemzők: ennyit érhetnek valójában a magyar részvények
Jelentős céláremelések és felminősítések érkeztek szeptemberben a magyar részvényekre. A Mol megítélését a kedvező energiapiaci környezet javította, az OTP-nél viszont a magasabb árfolyamvárakozások mellett az orosz jelenlét kockázata is előtérbe került. A Richter elemzői lefedettsége bővült, a Magyar Telekomra pedig optimistább lett az egyik nagy nemzetközi bankház. A kisebb papíroknál vegyesebb a kép: volt, ahol a gyengébb eredménykilátások jelentős célárvágást hoztak, másutt a friss vállalati számok után is kitartottak korábbi értékelésük mellett az elemzők. Az alábbiakban összegezzük, milyen célárváltozások és ajánlások érkeztek a magyar részvényekre szeptemberben. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Kis rali a Mol piacán
Az OTP mellett a Mol is szépen emelkedik ma, a hazai olajvállalat 2,2 százalékos pluszban áll, amivel a harmadik legjobb teljesítményt mutató részvény ma a BÉT-en. A forgalom az átlagosnak megfelelő.
Véleményt mondott egy elemző a Graphisoft Parkról
A Graphisoft Park továbbra is az egyik legerősebb megtérülési profillal rendelkező szereplő az európai tőzsdei ingatlanpiacon: a társaság mintegy 10 százalékos FFO-alapú saját tőke arányos hozamot ér el, miközben nettó hitelfedezeti mutatója mindössze a 20 százalékos sáv közepén áll. A második negyedéves számok stabil működést mutatnak, a menedzsment pedig megemelte idei eredményvárakozását. A legfontosabb felértékelődési lehetőséget továbbra is a park északi, jelenleg szennyezett fejlesztési területének esetleges kármentesítése jelenti – írja friss elemzésében a Wood.
Pluszok Európában
Szemmel látható emelkedések vannak az európai tőzsdéken ma reggel, a DAX 0,8 százalékot, az FTSEE-100 0,7 százalékot, a Stoxx 600 szintén 0,7 százalékot, míg a CAC-40 0,5 százalékot erősödött.
A BUX is szépen emelkedik, már 1,2 százalékos pluszban jár, elsősorban az OTP erősödésének köszönhetően, ami 1,4 százalékot emelkedett ma reggel. Jelentős pluszban van a blue chipek közül a Mol is, 1 százalékot emelkedett az árfolyam.
Mindent elsöprő rohamra készül az amerikai chipóriás, már most megkezdte a felkészülést
Az AMD 2027-ben jelentősen bővíti chipgyártási kapacitásait, hogy kielégítse a mesterséges intelligencia iránti robbanásszerűen növekvő keresletet – jelentette be Lisa Su, a vállalat vezérigazgatója tajvani látogatásán.
Hol vannak még lehetőségek a tőzsdéken? - Jön a Portfolio ingyenes befektetési klubja
Mi jöhet az állampapírok és az AI-részvények után? A geopolitikai feszültségek, az olajpiaci turbulenciák és a BUX többéves menetelése mellett egyre többször merül fel a kérdés: mely eszközosztályokban és piacokon van még fantázia, hova tegyük a pénzünket? 2026. október 7-én a Hotel InterContinental Budapest ad otthont a Portfolio Befektetési Klubnak, ahol a szakma kiválóságai gyűlnek össze, hogy irányt mutassanak a gyorsan változó gazdasági környezetben. Ne habozzon, tekintse meg a részletes programot és az előadók listáját, és biztosítsa helyét a rendezvényen még ma!
Emelkedéssel kezdi a napot az OTP
Kis pluszokkal indul a nap az európai tőzsdéken és a magyar piaocn is, a blue chipek közül csak a Telekom esik ma reggel.
Álomhatárt lépett át Elon Musk vagyona
A SpaceX részvényei hétfőn közel 8 százalékot emelkedtek, ezzel a június tőzsdei bevezetés óta nem látott szintre kapaszkodtak fel. A szárnyalás hatására Elon Musk vagyona ismét átlépte az ezermilliárd dolláros lélektani határt - számolt be a CNBC.
Második hónapja gyengélkedik a kiskereskedelem
Augusztusban 0,7 százalékkal csökkent a kiskereskedelmi forgalom volumene havi összevetésben, ami már a második egymást követő havi visszaesés. Éves szinten ugyanakkor 2,4 százalékos növekedést mutat a szektor, a legnagyobb, 12 százalékos bővülést a csomagküldő és internetes kereskedelem produkálta. A KSH adatai szerint a kiskereskedelem tartósan elmarad a háztartások fogyasztásának bővülésétől, ami a szakértők szerint szerkezeti átalakulásra utal: a szolgáltatások és az online vásárlási formák egyre nagyobb szerepet kapnak a fogyasztói kiadásokban.
Erőre kapott a magyar ipar
Az elmúlt hónapokban emelkedő trendet mutatott a magyar ipari termelés.
Nincs nagy mozgás az olajpiacon
Az olajár ma reggel alig mozdul, a brent 0,1 százalékot emelkedett.
Mi történik a tőzsdéken?
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, miután kissé estek az amerikai kötvényhozamok az olajár a tegnapi kereskedés során: a Dow Jones 0,2 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,7 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 1 százalékot emelkedett, és új csúcsra ment.
- Az ázsiai tőzsdéken is jó a hangulat ma reggel, a Nikkei 1,2 százalékkal került feljebb, a Hang Seng 0,6 százalékos pluszban van.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,4 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,4 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,4 százalékot emelkedhet.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,2 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,1 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,2 százalékot emelkedhet.
Mi várható makro fronton?
Ma a KSH az ipar és a kiskereskedelem augusztusi adatait publikálja, melyekből tisztább képet kaphatunk a harmadik negyedéves gazdasági folyamatokról. Emellett megrendezzük a Portfolio Back to Europe konferenciáját, melyen délelőtt előad többek között Kurali Zoltán, az MNB alelnöke, aki az euróbevezetés lehetséges útjáról beszél majd. A szavaira pedig kiemelten figyelhetnek a befektetők is, hiszen az elmúlt hónapokban az euró konvergencia sztori volt az egyik, ami a forintot és a magyar állampapírokat erősítette.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 39,0 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 6,2 százalékos eséssel a Hang Seng index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 69,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 16,0 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 67,9 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|51 267,9
|0,2%
|-0,4%
|-4,0%
|6,7%
|9,6%
|49,4%
|S&P 500
|7 773,95
|0,7%
|1,2%
|0,7%
|13,6%
|15,8%
|78,9%
|Nasdaq
|30 807,93
|0,0%
|1,8%
|4,3%
|22,0%
|24,3%
|109,9%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|69 946,86
|2,4%
|6,2%
|7,6%
|39,0%
|52,8%
|151,4%
|Hang Seng
|24 040,34
|0,3%
|-2,4%
|-6,3%
|-6,2%
|-11,4%
|-0,3%
|CSI 300
|4 357,62
|0,0%
|0,4%
|-4,2%
|-5,9%
|-6,1%
|-10,5%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 254,21
|0,1%
|-0,5%
|-3,0%
|3,1%
|3,6%
|66,2%
|CAC
|7 834,1
|-0,8%
|-3,0%
|-5,4%
|-3,9%
|-3,1%
|19,1%
|FTSE
|10 497,94
|0,3%
|-1,7%
|-3,1%
|5,7%
|10,6%
|48,3%
|FTSE MIB
|50 818,38
|0,7%
|-1,8%
|-2,5%
|13,1%
|17,5%
|95,8%
|IBEX
|19 299,7
|1,1%
|-1,5%
|-3,7%
|11,5%
|23,8%
|116,2%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|141 872,41
|1,3%
|-4,9%
|-4,0%
|27,8%
|41,2%
|165,8%
|ATX
|6 746,05
|0,4%
|-3,8%
|-1,6%
|26,7%
|41,8%
|79,9%
|PX
|2 637,96
|0,8%
|-3,1%
|-6,2%
|-1,8%
|11,4%
|93,6%
|Magyar blue chipek
|OTP
|40 700
|1,1%
|-7,7%
|-9,4%
|16,0%
|40,0%
|121,0%
|Mol
|4 980
|2,6%
|-4,8%
|0,6%
|69,4%
|79,8%
|87,2%
|Richter
|12 300
|0,6%
|-0,8%
|-4,1%
|24,7%
|20,9%
|46,3%
|Magyar Telekom
|2 578
|2,3%
|0,7%
|-1,8%
|43,9%
|39,2%
|510,9%
|Nyersanyagok
|WTI
|96,13
|-1,8%
|-3,3%
|3,7%
|67,9%
|55,9%
|21,6%
|Brent
|100,36
|-1,8%
|-4,7%
|4,2%
|64,9%
|55,5%
|21,4%
|Arany
|4 138,33
|-0,2%
|0,4%
|-6,9%
|-4,3%
|6,7%
|135,9%
|Devizák
|EURHUF
|367,7250
|-0,1%
|-0,1%
|1,4%
|-4,2%
|-5,3%
|2,9%
|USDHUF
|328,0623
|0,5%
|1,3%
|5,0%
|0,4%
|-0,9%
|6,4%
|GBPHUF
|432,7649
|-0,2%
|1,1%
|2,6%
|-1,8%
|-2,9%
|2,9%
|EURUSD
|1,1209
|-0,6%
|-1,4%
|-3,5%
|-4,6%
|-4,5%
|-3,3%
|USDJPY
|157,6600
|0,0%
|0,1%
|1,0%
|0,6%
|6,9%
|41,3%
|GBPUSD
|1,3222
|-0,2%
|-0,2%
|-2,2%
|-1,7%
|-1,9%
|-3,0%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|85 756,06
|1,5%
|2,7%
|7,6%
|-3,3%
|-29,9%
|66,5%
|Állampapírok
|10 éves német állampapírhozam
|3,47
|1,1%
|-4,2%
|4,8%
|21,2%
|30,4%
|-1 965,1%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,84
|1,2%
|-1,7%
|6,8%
|-15,0%
|-15,1%
|64,1%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Shutterstock
Műholdas technológia: fenyegetés vagy előny az európai telekom szektor számára?
A telekommunikációs szektorban az idei év egyik meghatározó témája a műholdas szolgáltatások jelentette fenyegetés volt, amely egyes szereplők részvényeinél időnként heves árfolyamreakciókat váltott ki. Joggal merül fel tehát a kérdés, valóban ekkora veszélyt jelent a technológia a telekommunikációs szolgáltatók jövőbeli kilátásaira, vagy eltúlzott piaci reakciókról van szó, amelyek kedvező beszállási lehetőségeket teremthetnek? Kétségtelen, hogy jelentős technológiai fejlődésnek lehetünk szemtanúi, az európai telekomszektor számára azonban a műholdas technológia egyelőre inkább lehetőséget jelenthet, mintsem diszruptív veszélyforrást.
Visszatért a jó hangulat a tőzsdékre
Ma reggel Ázsiában felemás hangulatú kereskedést láthattunk, különösen a japán tőzsde teljesített jól. A jó hangulat Európára is átragadt, ahol szintén felfelé vették az indexek az irányt és ezt a zárásig is megtartották. Idehaza különösen jól teljesített a Mol és a Telekom, emellett pedig megállt az OTP esése. Amerikában is jó a hangulat, miután estek az olajárak és a kötvényhozamok is. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
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