Csúcsok dőltek az amerikai tőzsdéken

Emelkednek az amerikai tőzsdék a nyitást követő percekben, a Dow 0,3 százalékos, az S&P 500 0,5 százalékos pluszban áll és új csúcsra ment, a Nasdaq 0,6 százalékot erősödött.

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Az Nvidia ma 1 százalékos pluszban van, közel került a 6000 milliárd dolláros vállalatértékhez.