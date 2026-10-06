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Debrecen szerint nem kapott egyedi helyi adókedvezményt a CATL
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Debrecen szerint nem kapott egyedi helyi adókedvezményt a CATL

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Debrecen önkormányzata szerint sem a CATL, sem más munkahelyteremtő nagyberuházó nem kapott egyedi helyi adókedvezményt a várostól, és a jövőben sem kívánnak ilyet biztosítani. A közlemény szerint a CATL-hez kapcsolódó szándéknyilatkozatban szereplő helyi iparűzésiadó-kedvezményi lehetőség nem jelent tényleges önkormányzati vállalást vagy döntést.

A városvezetés azt követően adott ki pontosítást, hogy Tárkányi Zsolt országgyűlési képviselő közzétette a magyar kormány és a kínai CATL között 2022 augusztusában létrejött szándéknyilatkozat egy részletét.

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Debrecen önkormányzata szerint a dokumentum állami támogatási lehetőségeket és kedvezményeket sorol fel, de a helyi iparűzésiadó-kedvezmény említése önmagában nem jelenti azt, hogy Debrecen ilyen kedvezményt biztosított volna.

A közlemény szerint Debrecen önkormányzata és városvezetése sem a befektetési tárgyalások során, sem azt követően nem tett olyan nyilatkozatot, amely bármilyen kedvezményre irányult volna az önkormányzati hatáskörbe tartozó adónemeknél. A város hatályos helyi adórendelete nem tartalmaz innovációs költséghez kapcsolódó adócsökkentési lehetőséget sem a CATL, sem más vállalkozások számára.

Debrecen szerint az innovációs és egyéb beruházásokhoz kapcsolódó helyi iparűzésiadó-kedvezmény országos törvényi lehetőségre utal: ez alapján a helyi önkormányzat dönthetne beruházási adókedvezmény bevezetéséről, Debrecen közgyűlése azonban ilyen rendeleti szabályt nem alkotott. A jelenlegi helyi szabályok a kis- és középvállalkozásokat segítik 2,5 millió forintos adóalapig biztosított adómentességgel, valamint a háziorvos vállalkozókat 40 millió forintos adóalapig járó 50 százalékos adókedvezménnyel.

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A városvezetés közölte:

minden beérkező adóforintnak Debrecen fejlődését és a debreceniek jólétét kell szolgálnia.

A közlemény szerint 2014 és 2025 között a város iparűzési adóbevétele 10,7 milliárd forintról közel 40 milliárd forintra nőtt.

Debrecen önkormányzata szerint jelenleg a szolidaritási hozzájárulás az egyetlen olyan elvonás, amely csökkenti a város iparűzési adóbevételét. A közlemény szerint a hozzájárulást az Orbán-kormány vezette be, a Tisza-kormány pedig továbbra is fenntartja; 2026-ban Debrecennek 12 milliárd forintot kell megfizetnie ezen a jogcímen, az utolsó, hozzávetőleg 4,5 milliárd forintos részletet október 15-ig.

A város álláspontja szerint az itt keletkező bevételeknek helyben kellene maradniuk, mert ezek a források helyi fejlesztéseket szolgálhatnának. A közlemény szerint a Megyei Jogú Városok Szövetségének legutóbbi egyeztetésén a megyei jogú városok is a szolidaritási hozzájárulás jelentős csökkentését kérték, és azt javasolták, hogy annak mértéke 2027-ben legfeljebb az előző évi helyi iparűzési adóbevétel 15 százaléka legyen.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Czeglédi Zsolt

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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