Eladósorba kerülhet a Barbie gyártója: óriási nyomás alatt a vezetőség

John Rogers, az Ariel Investments elnöke és társvezérigazgatója a Mattel igazgatótanácsának küldött levelében – amelybe a Reuters és a Wall Street Journal is betekintést nyert – kifejtette, hogy a vállalatnak érdemes lenne fontolóra vennie az értékesítést. Rogers becslése szerint

egy stratégiai befektető jelentős felárat fizetne a Mattel jelenlegi részvényárfolyamához képest,

így a cég vonzó célpontot jelenthet mind a szórakoztatóipari vállalatok, mind a magántőke-alapok számára.

A levél alapján a lehetőségek széles skálán mozognak, hiszen a jelentősebb eszközértékesítések és a fúzió mellett akár a teljes vállalat eladása is felmerülhet. A Mattel részvényei idén mintegy 19 százalékot veszítettek az értékükből.

A Mattel szóvivője a CNBC-nek eljuttatott nyilatkozatában közölte, hogy az igazgatótanács és a vezetés elkötelezett valamennyi részvényes érdekeinek képviselete mellett, és alaposan megfontolják az Ariel Investments, valamint a többi tulajdonos által megfogalmazott javaslatokat.

A Barbie babák gyártójaként ismert vállalat – amely a 2023-as, Margot Robbie és Ryan Gosling főszereplésével készült kasszasiker Barbie-film mögött is állt – az utóbbi időben nem tudta javítani az üzleti eredményeit, mivel a Barbie-termékek és a többi játék eladásai egyaránt visszaestek. A társaságnál szeptemberben vezérigazgató-váltás is történt, amikor a céget nyolc évig irányító Ynon Kreiz helyét Roger Lynch vette át.

Az eladási nyomást tovább növeli, hogy a múlt héten a márkalicenceléssel foglalkozó Authentic Brands is felvásárlási szándékot jelzett a Mattel iránt egy mintegy hatmilliárd dolláros ajánlattal. A hír hatására akkor a Mattel részvényárfolyama 20 százalékkal ugrott meg.

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