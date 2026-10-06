24°C kissé felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Eladósorba kerülhet a Barbie gyártója: óriási nyomás alatt a vezetőség
Üzlet

Eladósorba kerülhet a Barbie gyártója: óriási nyomás alatt a vezetőség

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Napirendre kerülhet a Mattel játékgyártó óriás eladása, miután egyik legnagyobb befektetője, az Ariel Investments nyílt levélben szólította fel a cég igazgatótanácsát a felvásárlási lehetőségek megvizsgálására. A lépés hátterében a vállalat romló üzleti teljesítménye és a potenciális vevők fokozódó érdeklődése áll - tudósított a CNBC.

John Rogers, az Ariel Investments elnöke és társvezérigazgatója a Mattel igazgatótanácsának küldött levelében – amelybe a Reuters és a Wall Street Journal is betekintést nyert – kifejtette, hogy a vállalatnak érdemes lenne fontolóra vennie az értékesítést. Rogers becslése szerint

egy stratégiai befektető jelentős felárat fizetne a Mattel jelenlegi részvényárfolyamához képest,

így a cég vonzó célpontot jelenthet mind a szórakoztatóipari vállalatok, mind a magántőke-alapok számára.

A levél alapján a lehetőségek széles skálán mozognak, hiszen a jelentősebb eszközértékesítések és a fúzió mellett akár a teljes vállalat eladása is felmerülhet. A Mattel részvényei idén mintegy 19 százalékot veszítettek az értékükből.

Még több Üzlet

Komoly kedvezményeket ígért az Orbán-kormány a CATL debreceni beruházásához

Emelkednek az európai tőzsdék - Mi mozgatja ma a piacokat?

Kívánságlista az új kormány asztalán: itt vannak a magyar biztosítási szakma célkitűzései

A Mattel szóvivője a CNBC-nek eljuttatott nyilatkozatában közölte, hogy az igazgatótanács és a vezetés elkötelezett valamennyi részvényes érdekeinek képviselete mellett, és alaposan megfontolják az Ariel Investments, valamint a többi tulajdonos által megfogalmazott javaslatokat.

A Barbie babák gyártójaként ismert vállalat – amely a 2023-as, Margot Robbie és Ryan Gosling főszereplésével készült kasszasiker Barbie-film mögött is állt – az utóbbi időben nem tudta javítani az üzleti eredményeit, mivel a Barbie-termékek és a többi játék eladásai egyaránt visszaestek. A társaságnál szeptemberben vezérigazgató-váltás is történt, amikor a céget nyolc évig irányító Ynon Kreiz helyét Roger Lynch vette át.

Az eladási nyomást tovább növeli, hogy a múlt héten a márkalicenceléssel foglalkozó Authentic Brands is felvásárlási szándékot jelzett a Mattel iránt egy mintegy hatmilliárd dolláros ajánlattal. A hír hatására akkor a Mattel részvényárfolyama 20 százalékkal ugrott meg.

mattel1006

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Back to Europe 2026

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Budapest Economic Forum 2026

2026. október 7.

Energy Investment Forum 2026

2026. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!
Tisza-kormány: Költségvetés, BKK-átalakítás és Szijjártó-meghallgatás mozgatta a napot
Hol vannak még lehetőségek a tőzsdéken? - Jön a Portfolio ingyenes befektetési klubja
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility